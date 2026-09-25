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হাসিরানি রথের হলফনামা বিতর্কে মামলা হাইকোর্টে! সওয়াল-জবাব শেষে...

Nandigram BJP candidate Hasirani Rath:   জন্মের বছরেই মাধ্যমিক পাস! নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের হলফনামা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে কংগ্রেস।  আজ, শুক্রবার মামলার শুনানি হল বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চে

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 25, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Sep 25, 2026, 04:43 PM IST
হাসিরানি রথের হলফনামা বিতর্কে মামলা হাইকোর্টে! সওয়াল-জবাব শেষে...
Image Credit: হাসিরানি রথের হলফনামা বিতর্কে রায়দান স্থগিত হাইকোর্টের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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