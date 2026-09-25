/হাসিরানি রথের হলফনামা বিতর্কে মামলা হাইকোর্টে! সওয়াল-জবাব শেষে...

অর্ণবাংশু নিয়োগী: জন্মের বছরেই মাধ্যমিক পাস! নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের হলফনামা নিয়ে প্রশ্ন তুলে হাইকোর্টে কংগ্রেস। সওয়াল-জবাব শেষে মামলার রায়দান স্থগিত রাখল বিচারপতি কৃষ্ণ রাওয়ের বেঞ্চ।
এদিন শুনানিতে কংগ্রেসর তরফে আইনদীবী ঋজু ঘোষাল বলেন, 'বয়স ৬১ বছর বলা হল। মাধ্যমিক ১৯৬৩। রিটার্নিং অফিসার যথাযথ কাজ করেননি, যথাযথ যাচাই করেননি। বিচারপতির মন্তব্য, 'ধরুন আমরা রেকর্ড কল করলাম। তাতেও তো নির্বাচনে প্রভাব পড়বে না। উনি জিতে গেলেও আদালত যদি দেখে রিটার্নিং অফিসার যথাযথ কাজ করেনি। তবুও নির্বাচনে কোন প্রভাব পড়বে না বলে মনে করছে আদালত'।
কংগ্রেসের আইনজীবীর পালটা সওয়াল, 'রিটার্নিং অফিসার বিধিবদ্ধ সংস্থার হয়ে কাজ করছেন। তাঁর দায়িত্ব এটা। নিয়ম অনুযায়ী তিনি ভারতের ডিফ্যাক্টো ইলেকশন কমিশনার'। বিচারপতি জানতে চান, 'তিনি কি সমস্ত অবজেকশন স্ক্রুতিনি করেছিলেন'? কমিশনের তরফে আইনজীবী জিষ্ণু বসু বলেন, 'এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। এতে রিটার্নিং অফিসারের যোগ্যতায় কোনও প্রশ্ন থাকেনা। একজন নিরক্ষর ব্যক্তিও বিধায়ক হতে পারে। এতে তাঁর নির্বাচনে লড়াই করার অধিকার হারিয়ে যায় না'।
হাইকোর্টে নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী রথের হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী জয়দীপ কর। তিনি বলেন, 'তারিখ ভুল দেওয়ার জন্য কোন কিছুতে ত্রুটি হতে পারে। কিন্তু এতে নির্বাচন করার অধিকার হারিয়ে যায় না। তিনি ফ্রি ম্যাচিওরসডে মামলা করছেন'। কমিশনের তরফে দামা সেশাদ্রি নাইডু আদালতকে জানান, মনোনয়ন স্ক্রুনিটি হয়েছে ১৭ সেপ্টেম্বর। ১৬ তারিখ মনোনয়ন জমা দেওয়ার আর ১৯ তারিখ প্রত্যাহারের শেষদিন ছিল। এই মামলা কোনও গ্রহণযোগ্যতাই নেই।
ছাব্বিশে বিধানসভার নির্বাচনে ফল বেরোনোর পরই খুন হন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সেই চন্দ্রনাথেরই মা হাসিরানী রথ। যেদিন তিনি মনোনয়ন দাখিল করেন, সেদিন হলদিয়ার কদমতলা থেকে হেঁটে এসডিও অফিস পর্যন্ত মিছিলে হেঁটেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
এদিকে উপনির্বাচনে মনোনয়ন পেশের সময়ে যে হলফনামা দিয়েছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী, সেই হলফনামায় উল্লেখ, তাঁর জন্মসাল ১৯৬৫। আবার সেবছরই মাধ্য়মিক পাস করেছেন তিনি! বুধবার হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কংগ্রেস। মামলা দায়ের করার অনুমতি দেন হাইকোর্টের অনুমতি দেয় হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের বেঞ্চ।
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