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জন্মের বছরেই মাধ্যমিক! হাসিরানির হলফনামাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে কংগ্রেস

Nandigram BJP candidate Hasirani Rath:  ছাব্বিশে বিধানসভার নির্বাচনে ফল বেরোনোর পরই খুন হন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সেই চন্দ্রনাথেরই মা হাসিরানী রথ। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 23, 2026, 05:51 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 05:51 PM IST
জন্মের বছরেই মাধ্যমিক! হাসিরানির হলফনামাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে কংগ্রেস
Image Credit: নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থীর হলফনামা-বিতর্ক

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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