/জন্মের বছরেই মাধ্যমিক! হাসিরানির হলফনামাকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে কংগ্রেস

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: জন্মের বছরেই মাধ্যমিক পাস! নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের হলফনামা নিয়ে প্রশ্ন তুলে এবার হাইকোর্টে কংগ্রেস। তাদের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশনে মিথ্যা বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দিয়ে হলফনামা জমা দেওয়া একটি গুরুতর অপরাধ। কেন নির্বাচন কমিশন বিষয়টি খতিয়ে দেখল না'? আজ, বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি কৃষ্ণা রাওয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন কংগ্রেস নেতা, আইনজীবী ঋজু ঘোষাল। মামলা দায়ের অনুমতি মিলেছে। আগামীকাল বৃহস্পতিবার শুনানির সম্ভাবনা।
ছাব্বিশে বিধানসভার নির্বাচনে ফল বেরোনোর পরই খুন হন শুভেন্দু অধিকারীর আপ্ত সহায়ক চন্দ্রনাথ রথ। নন্দীগ্রামে উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী সেই চন্দ্রনাথেরই মা হাসিরানী রথ। যেদিন তিনি মনোনয়ন দাখিল করেন, সেদিন হলদিয়ার কদমতলা থেকে হেঁটে এসডিও অফিস পর্যন্ত মিছিলে হেঁটেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
এদিকে উপনির্বাচনে মনোনয়ন পেশের সময়ে যে হলফনামা দিয়েছেন নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী, সেই হলফনামায় উল্লেখ, তাঁর জন্মসাল ১৯৬৫। আবার সেবছরই মাধ্য়মিক পাস করেছেন তিনি! এই বিষয়টা মামলা গড়াল কলকাতা হাইকোর্টে।
বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বলেন, 'নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থীকে অসম্মান করছি না, পুত্রহারা। কিন্তু হলফনামা এত বড় অসঙ্গতি নিয়ে কীভাবে প্রার্থী হতে পারেন'? তাঁর স্পষ্ট কথা, এত নিয়ম করে হলফনাম রাখছেন কেন, তুলে দিন'। আগামী ৬ অক্টোবর উপনির্বাচন নন্দীগ্রামে। সূত্রের খবর, নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনের প্রচারে নামতে পারেন NCPI সাংসদরা। নন্দীগ্রামে প্রচার করতে পারেন সাংসদ দেব।
ভবানীপুর ও নন্দীগ্রাম। ছাব্বিশে বিধানসভা ভোটে দুটি কেন্দ্রে প্রার্থী ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। ভবানীপুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়ে দেন তিনি। জেতেন নন্দীগ্রামেও। শেষপর্যন্ত ভবানীপুরের বিধায়ক হিসেবেই শপথ নেন শুভেন্দু। নন্দীগ্রামে আসন ছেড়ে দেন। ফলে নন্দীগ্রামে উপনির্বাচন হচ্ছে।
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