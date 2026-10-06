Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /নির্বিঘ্নেই ভোট নন্দীগ্রামে!জেতাটা তো শুধু সময়ের অপেক্ষা, আত্মবিশ্বাসী হাসিরানি

নির্বিঘ্নেই ভোট নন্দীগ্রামে!'জেতাটা তো শুধু সময়ের অপেক্ষা', আত্মবিশ্বাসী হাসিরানি

Nandigram bypoll: 'আমাদের দলের এমন কোনও পর্যায়ে আসেনি যে, কোনওভাবে হুমকি দিয়ে, এজেন্ট বের করে আমাদের ভোট করতে হবে। নির্বাচন ঠিকমতো হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের নজরে আছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Oct 06, 2026, 06:01 PM IST|Updated: Oct 06, 2026, 06:01 PM IST
নির্বিঘ্নেই ভোট নন্দীগ্রামে!'জেতাটা তো শুধু সময়ের অপেক্ষা', আত্মবিশ্বাসী হাসিরানি
Image Credit: আত্মবিশ্বাসী হাসিরানি

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
পুজোয় পর্যটকদের নতুন ঠিকানা ইয়েলবং! বাংলার বিখ্যাত এক রিভার ক্যানিয়নে রোমাঞ্চকর ট্রে
2
3
4
5