নির্বিঘ্নেই ভোট নন্দীগ্রামে!'জেতাটা তো শুধু সময়ের অপেক্ষা', আত্মবিশ্বাসী হাসিরানি

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: 'জেতাটা তো শুধু সময়ের অপেক্ষা'। নন্দীগ্রামে ভোটের দিন জি ২৪ ঘণ্টায় এক্সক্লুসিভ বিজেপি প্রার্থী হাসিরানী রথ। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'আমাদের দলের এমন কোনও পর্যায়ে আসেনি যে, কোনওভাবে হুমকি দিয়ে, এজেন্ট বের করে আমাদের ভোট করতে হবে। নির্বাচন ঠিকমতো হচ্ছে, নির্বাচন কমিশনের নজরে আছে'।
নজরে নন্দীগ্রম। আজ, মঙ্গলবার সকাল সাতটা থেকে ৩২৩ বুথে চলছে ভোটগ্রহণ। কিন্তু বেলা গড়াতেই ভোটগ্রহণকে কেন্দ্র করে একাধিক গুরুতর অভিযোগ তুলেছে বিরোধীরা। যেমন, বিভিন্ন বুথে পোলিং এজেন্টকে বসতে না দেওয়ার, মারধর। এমনকী, সোনাচূড়ার একটি বুথে পৌঁছতেই কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে ঘিরে ধরে 'চোর, চোর' স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।
বিজেপি প্রার্থী হাসিরানী রথের দাবি, 'বিরোধীরা অস্তিত্বহীন অবস্থায় আছে। বিরোধিতা করাটাই তাদের স্বভাব। নন্দীগ্রামে শান্তিপূর্ণ ভোট চলছে। বুথে বুথে যাচ্ছি। মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে উত্সবের মেজাজে ভোট দিচ্ছেন'।
এদিকে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর এই প্রথম নন্দীগ্রামে ভোট দিলেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি যখন নন নন্দনায়কবাড় প্রাথমিক স্কুল বুথে পৌঁছন, তখন মুখ্য়মন্ত্রীর সঙ্গে ছিলেন হাসিরানীও। কী কথা হল? নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থী জানান, আমার সঙ্গে না থেকে বিভিন্ন এলাকার ঘোরার কথা বললেন'।
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