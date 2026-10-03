/ভালো পায়ে ব্যান্ডেজ? পা ভাঙেনি মমতার! উপনির্বাচনের পরেই তদন্ত, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

অয়ন শর্মা: নন্দীগ্রামে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট লাগার ঘটনা নিয়ে ফের রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এবার বাম হাঁটুর একটি CT রিপোর্টের তথ্য সামনে এসেছে। রিপোর্টে হাঁটুর হাড়ে কোনও ফ্র্যাকচার বা dislocation-এর উল্লেখ নেই। বরং সেখানে বাম হাঁটুর ক্ষয়জনিত সমস্যার কথা বলা হয়েছে। এই রিপোর্টকে সামনে রেখে মমতার সেই সময়কার চোট নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেছেন, নন্দীগ্রামে পা ভাঙার যে কথা বলা হয়েছিল, রিপোর্টে তার প্রমাণ নেই।
CT রিপোর্টে কী রয়েছে?
রিপোর্ট অনুযায়ী, বাম হাঁটুর প্রধান জয়েন্টের অ্যালাইনমেন্ট মোটামুটি ঠিক রয়েছে। কোনও হাড় ভাঙা নেই। তবে হাঁটুর বিভিন্ন অংশে হাড়ের বাড়তি অংশ তৈরি হয়েছে। হাঁটুর মালাইচাকি, ফিমার এবং পায়ের হাঁটুর নিচের ভেতরের দিকে শক্ত হাড়ে- পরিবর্তন দেখা গিয়েছে। এছাড়াও প্যাটেলো-ফেমোরাল জয়েন্ট স্পেস কমে গিয়েছে। সাধারণত এই ধরনের পরিবর্তন হাঁটুর কার্টিলেজ ক্ষয় বা দীর্ঘদিনের ক্ষয়ক্ষতির-র সঙ্গে সম্পর্কিত। রিপোর্টে হাঁটুর ভিতরে উল্লেখযোগ্য জয়েন্ট ফ্লুয়িড-ও পাওয়া যায়নি। আশপাশের সফট টিস্যুতেও বড় কোনও অস্বাভাবিকতার উল্লেখ নেই।
নন্দীগ্রামে ২০২১ সালের ভোটের প্রচারে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছিলেন, তাঁর পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানান, ২০১১ সালের ১১ মার্চ বাঙুর ইনস্টিটিউট অব নিউরো সায়েন্সেসের রিপোর্ট অনুযায়ী, মমতার পায়ে ভাঙার চিহ্ন ছিল না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আদর্শ আচরণবিধি উঠে যাওয়ার পরে ৯ তারিখ পরবর্তী পদক্ষেপ জানাবে সরকার। ভোট মিটলেই তদন্ত হবে বলেই জানান মুখ্যমন্ত্রী।
নির্বাচনের দিন কুড়ি আগে নন্দীগ্রামে বিরুলিয়ায় প্রচারে গিয়ে পায়ে চোট পেয়েছিলেন মমতা। তাঁর পা ভেঙে গিয়েছিল বলেই জানা যায়। তারপর প্লাস্টার করা পায়ে হুইলচেয়ারে বসেই বাকি নির্বাচনী প্রচার সেরেছিলেন। সে সময় প্রচারমঞ্চে হুইলচেয়ারে বসে ফুটবল ছুড়ে স্লোগান তুলেছিলেন, ভাঙা পায়েই খেলা হবে। এদিন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী, নন্দীগ্রামে হেরেই তো ঘরে ঢুকে গিয়েছিল। ভালো পায়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে ঘুরছিল। আমি কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করি না। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর পিজি হাসপাতালে গিয়েছিলাম। আমি ওখানকার সভাপতি, ওটা ভবানীপুরের মধ্যে পড়ে। এক্স-রে প্লেট তো ডাক্তারের থাকে না, রোগী পেয়ে যায়। রিপোর্টটা থাকে। আমার কাছে ওই কাগজটা রয়েছে।
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