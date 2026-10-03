Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /ভালো পায়ে ব্যান্ডেজ? পা ভাঙেনি মমতার! উপনির্বাচনের পরেই তদন্ত, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

ভালো পায়ে ব্যান্ডেজ? পা ভাঙেনি মমতার! উপনির্বাচনের পরেই তদন্ত, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর

Suvendu Adhikari: নির্বাচনী প্রচারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ে চোট লাগার ঘটনা ফের চর্চায়। প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, বাম হাঁটুর CT রিপোর্টে কোনও হাড় ভাঙা ধরা পড়েনি। শনিবার সকালে নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে বাঙ্গুর ইনস্টিটিউট অফ নিউরো সায়েন্সেসের রিপোর্ট প্রমাণ হিসাবেও তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। 

Written ByDebasmita Das
Published: Oct 03, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Oct 03, 2026, 02:49 PM IST
ভালো পায়ে ব্যান্ডেজ? পা ভাঙেনি মমতার! উপনির্বাচনের পরেই তদন্ত, দাবি মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারের টাকায় দুর্গাপুজো! নদিয়ার বাগদিয়ায় নারীশক্তির নতুন উদ্যোগ
2
3
4
5