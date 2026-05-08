Bengal BJP Government Swearing-In: বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের শপথে মোদী-শাহ আর কোন কোন হেভিওয়েট? কীভাবে সেজে উঠছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড?

Bengal BJP Government Swearing-In: বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের শপথে মোদী-শাহ আর কোন কোন হেভিওয়েট? কীভাবে সেজে উঠছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড?
মৌমিতা চক্রবর্তী ও অয়ন ঘোষাল: শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্য়ায়ের মাটিতে প্রথমবারের জন্য বিজেপি সরকার গড়তে চলেছে। বিপুল ভোটে জিতে প্রথবারের জন্য বাংলায় সরকার গড়ার পথে বিজেপি। শনিবার ৯ মে, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন ২৫শে বৈশাখেই হবে শপথগ্রহণ। সকাল ১১টায় শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। শপথগ্রহণের আগে আজই শহরে আসছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। যোগ দেবেন নব নির্বাচিত বিজেপি বিধায়ক দলের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ পরিষদীয় দলের বৈঠকে। সেই বৈঠকের পরই মুখ্যমন্ত্রী ও বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের মন্ত্রিসভায় কে কে মন্ত্রী হচ্ছেন, তাঁদের নাম চূড়ান্ত ঘোষণা হওয়ার কথা। শপথগ্রহণে উপস্থিত থাকছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, রাজনাথ সিং সহ কেন্দ্রীয় বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব ও অন্যান্য হেভিওয়েটরা।
কে কে উপস্থিত থাকছেন শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে?
শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ ও পরিবার কল্যাণমন্ত্রী জে পি নাড্ডা, কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীন। উপস্থিত থাকছেন বিজেপি শাসিত (একক ও জোট সরকারের) রাজ্যের ২১ জন মুখ্যমন্ত্রীও। উপস্থিত থাকবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা, নাগাল্যান্ডের মুখ্যমন্ত্রী নেফিউ রিও, অরুণাচল প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী পেমা খান্ডু, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোহন যাদব, আসামের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্ব শর্মা, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামী, অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু, ছত্তিসগড়ের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় শর্মা, মধ্যপ্রদেশের উপমুখ্যমন্ত্রী জগদীশ দেবদা প্রমুখ। এককথায় শনিবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের শপথগ্রহণ হতে চলেছে বিজেপির 'গ্ল্যামার অ্যান্ড পাওয়ার শো'। পশ্চিমবঙ্গের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে এই প্রথম দেশের প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন।
শপথগ্রহণ ঘিরে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে বর্ণাঢ্য আয়োজন
২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলে পশ্চিমবঙ্গে গেরুয়া ঝড়। ২০৭ আসনে জিতে বাংলায় সরকার গড়ছে বিজেপি। সকাল ১১ টায় পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রথম সরকার গঠনের ঐতিহাসিক এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণভাবে আয়োজন করা হচ্ছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস বিজড়িত এই কলকাতার ঐতিহাসিক ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড।
মঞ্চের প্রস্তুতি
ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডকে ৬ টি মূল জোনে ভাগ করা হয়েছে।
১) ভিভিআইপি জোন
২) ভিআইপি জোন
৩) স্পেশাল ইনভাইটি গেস্ট জোন
৪) কার্যকর্তা জোন
৫) কর্মী জোন
৬) জনতা জোন
মঞ্চের ব্যবস্থাপনা
তিনটি বড় হ্যাঙ্গার তৈরি করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, রাজ্যপাল এবং রাজ্য বিজেপি সভাপতি সহ হেভিওয়েট বিধায়কদের জন্য একটি বড় হ্যাঙ্গার। পাশে ভিআইপিদের জন্য বিশেষ হ্যাঙ্গার। ভিভিআইপিদের জন্য তৈরি করা হয়েছে বিশেষ এনক্লোজার। সভামঞ্চ নির্মাণ ও নিরাপত্তার দিকটি পুলিস কর্মকর্তারা পরিদর্শন করেছেন।
নিরাপত্তা ব্যবস্থা
অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রায় ৪,০০০ পুলিশ কর্মী, প্রায় ২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ১৮ টি কুইক রেসপন্স টিম (QRT) মোতায়েন করা হবে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কাছাকাছি উঁচু ভবনগুলো থেকে নজরদারি চালানো হবে। চলবে ড্রোন নজরদারি। থাকবে SPG। বসছে ২৮ টি মেটাল ডিটেক্টর স্ক্যানারও।
রাজনৈতিক গুরুত্ব
রবীন্দ্রজয়ন্তীর দিনে এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটি বিজেপির কাছে একটি বিশেষ সাংস্কৃতিক তাৎপর্য বহন করছে। কারণ, বাঙালির ভাবাবেগ জড়িয়ে পঁচিশে বৈশাখ। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন, পঁচিশে বৈশাখ প্রত্যেক বাঙালির কাছেই এক মূল্যবান সেন্টিমেন্টের জায়গা। বাঙালির ভাবাবেগ, বাঙালি অস্মিতা- সর্বোপরি বাঙালিয়ানার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ‘পঁচিশে বৈশাখ’। তাই বাঙালির ভাবাবেগে জড়িয়ে এমন একটি দিনে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বিজেপি অত্যন্ত জোরালো সাংস্কৃতিক বার্তা দিতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। যা তাদের বঙ্গ সংস্কৃতিতে জায়গা করে নেওয়ার কৌশলের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।
