Modi Vs Mamata: 'জেলে বসে আর কলকাঠি নাড়া যাবে না'! মোদীর হুমকিতে পালটা তৃণমূল, 'আগে নিজের দল দেখুন'...
Modi Vs Mamata: 'কোনও মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী যদি জেল যায়, তাঁদের জন্য কোনও আইন নেই। এরা এত নিচে নেমে গিয়েছে যে, জেলে বসেই সরকার চালানোর চেষ্টা করছে', বাংলায় এসে তৃণমূলকে নিশানা মোদীর।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'সংবিধানের অপমান সহ্য করবেন না'। বাংলায় এসে সংবিধান সংশোধনী বিলের পক্ষে সওয়াল করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা. 'মন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এমনকী প্রধানমন্ত্রীকেও শক্ত আইনের আওয়াটায় আনতে হবে'।
আরও পড়ুন: PM Narendra Modi: অবশেষে চালু ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো! পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নে গতি দেওয়ার সুযোগ পেয়েছি: মোদী
মোদী বলেন, 'কোনও মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রী যদি জেল যায়, তাঁদের জন্য কোনও আইন নেই। এরা এত নিচে নেমে গিয়েছে যে, জেলে বসেই সরকার চালানোর চেষ্টা করছে। তৃণমূলের এক মন্ত্রী এখনও জেলে। চেয়ার ছাড়তে চাননি ওই মন্ত্রী। আর এক মন্ত্রীর বিরুদ্ধে রেশন চুরির অভিযোগ'। তাঁর কথায়, 'এই ধরনের লোক যাঁরা মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে তাদের ক্ষমতায় থাকা উচিত? মোদী সংবিধানের অপমান সহ্য করবে না'।
চুপ করে থাকেনি তৃণমূলও। কুনাল ঘোষের পালটা কটাক্ষ, 'কাচের ঘরে বসে ঢিল ছুঁড়ে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তৃণমূল যে অভিযোগ করেছে,তার উত্তর দিতে পারেনি। টেলিপ্রম্পটারে লিখে আনা বাংলা লিখে এনে বলেছেন'। বলেন, প্রধানমন্ত্রী যখন দুর্নীতি নিয়ে বলছেন। প্রধানমন্ত্রীর পাশে যিনি বসে রয়েছেন,তিনি দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। যাতায়াত করতে পারেন,কিন্তু গো-হারা হারবেন। যাঁদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ, তাঁদের মঞ্চে বসিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ করছেন। বাংলায় যত বার আসবেন , তত তৃণমূলের আসন বাড়বে। রেকর্ড সংখ্যক বিধায়ক নিয়ে সরকার গড়বে তৃণমূল' ।
ঘটনাটি ঠিক কী? বুধবার লোকসভায় একটি সংবিধান সংশোধনী বিল পেশ করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই বিলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে, যেসব অপরাধে ৫ বছরের সাজার কথা বলা রয়েছে সেইসব অপরাধে কোনও প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রী যদি গ্রেফতার হন ও তাঁরা যদি একমাস হেফাজতে থাকেন তাহলে ৩১তম দিনে সেই মন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী বা প্রধানমন্ত্রীকে সরিয়ে দিতে পারবে সরকার। এরকম একটি আইন তৈরি হতে চলেছে। এবং ওই আইনের বলে দুর্নীতি রোখা যাবে বলে মনে করছে সরকার। যে বিল নিয়ে সরব বিরোধীরা।
যেদিন বিলটি লোকসভায় পেশ করা হয়, সেদিন এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'সাধারণ মানুষের দেওয়া ভোটে সরকার তৈরি হয়। এই প্রক্রিয়াকেই তোয়াক্কা করা হচ্ছে না। অনির্দিষ্ট ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে ইডি-সিবিআইয়ের হাতে, যাদের সুপ্রিম কোর্ট খাঁচাবন্দি তোতা বলেছিল। সংবিধানের মৌলিক কাঠামোকেই ধসিয়ে দিয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর হাতেই যাবতীয় ক্ষমতা তুলে দেওয়া হচ্ছে'। 'কাপুরুষের মতো বিল এনে গণতন্ত্রকে খুন করছে বিজেপি', বিস্ফোরক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।
আরও পড়ুন: Graduation Admission: সংরক্ষণ জট মিটতেই স্নাতক প্রবেশিকার ফলপ্রকাশ! শীঘ্রই ভর্তি রাজ্যের কলেজে....
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)