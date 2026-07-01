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ক্লাসরুম থেকে সোজা হাসপাতাল! নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে মেধাবী দীপ্তাংশুর রহস্যমৃত্যু

Narendrapur Ramakrishna Mission Student Death: মৃত ছাত্রের বাবা, যিনি পেশায় একজন আইনজীবী। ছেলের মৃত্যুতে ই-মেলের মাধ্যমে নরেন্দ্রপুর থানায় তিনি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগ, রামকৃষ্ণ মিশনের গাফিলতির কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস।

Written BySoumita Khan
Published: Jul 01, 2026, 04:47 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:47 PM IST
ক্লাসরুম থেকে সোজা হাসপাতাল! নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে মেধাবী দীপ্তাংশুর রহস্যমৃত্যু
Source: Bureau

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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