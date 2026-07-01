/ক্লাসরুম থেকে সোজা হাসপাতাল! নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনে মেধাবী দীপ্তাংশুর রহস্যমৃত্যু

তথাগত চক্রবর্তী: নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের এক দ্বাদশ শ্রেণির মেধাবী ছাত্রের অস্বাভাবিক মৃত্যু। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য। মৃত ছাত্রের নাম দীপ্তাংশু মাহাতো। তার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার মধ্যমগ্রামে। স্কুলে ক্লাস চলাকালীন দীপ্তাংশু হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এরপর কলকাতার এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই মর্মান্তিক ঘটনার পেছনে মিশন কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতি রয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে পরিবার। ইতিমধ্যেই পুলিসে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, ৩০ জুন স্কুলে ক্লাস চলছিল। সেই সময় দীপ্তাংশু গরম চা পান করেন। তার ঠিক পরেই তিনি হঠাৎ অসুস্থ বোধ করতে শুরু করেন। ছাত্রটিকে অসুস্থ হতে দেখে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দ্রুত পদক্ষেপ করেন। তাঁরা দীপ্তাংশুকে প্রথমে মহামায়াতলার একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে নিয়ে যান। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়। কিন্তু তাঁর অবস্থার আরও অবনতি হতে থাকে। এরপর দীপ্তাংশুকে তড়িঘড়ি ইএম বাইপাসের ধারের একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
এই মর্মান্তিক ঘটনায় দীপ্তাংশুর পরিবার ও সহপাঠীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। ঘটনার পর প্রথমে ফুলবাগান থানায় একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করা হয়েছে। দীপ্তাংশুর বাবা পেশায় একজন আইনজীবী। তিনি ছেলের এই মৃত্যুর জন্য মিশন কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতিকেই দায়ী করেছেন। তিনি ই-মেলের মাধ্যমে নরেন্দ্রপুর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিস সমস্ত দিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই অভিযোগের বিষয়ে রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃপক্ষের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মিশন চত্বরে ব্যাপক উত্তেজনা রয়েছে।
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