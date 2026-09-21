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আলমারি নাপসন্দ! কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে নওশাদ

'খাম কেড়ে কেন আলমারি'? নয়া প্রতীকে ভোটে লড়তে রাজি নন ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন তিনি। নওশাদের প্রশ্ন, 'কোনও আলোচনা না করে কোন প্রতীক বদলে দিল কমিশন'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 21, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 06:11 PM IST
আলমারি নাপসন্দ! কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে নওশাদ
Image Credit: কমিশনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে নওশাদ

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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