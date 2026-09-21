/আলমারি নাপসন্দ! কমিশনের সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে নওশাদ

অর্ণবাংশু নিয়োগী: 'খাম কেড়ে কেন আলমারি'? নয়া প্রতীকে ভোটে লড়তে রাজি নন ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার হাইকোর্টে মামলা দায়ের করলেন তিনি। নওশাদের প্রশ্ন, 'কোনও আলোচনা না করে কোন প্রতীক বদলে দিল কমিশন'।
তৃণমূলের দুই শিবিরের দ্বন্দ্বে প্রতীক হারিয়েছে ISF। যে প্রতীকে ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটে লড়েছিল আব্বাস সিদ্দিকীর তৈরি দল, সেই প্রতীক এখন ঋতব্রত শিবিরের। কমিশনের বেছে দেওয়া 'খাম' প্রতীকে উপনির্বাচনে লড়বে 'ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেস'। আর ISF? 'খামে'র বদলে তাদের আলমারি প্রতীক দিয়েছে কমিশন। কারণ, উপনির্বাচনে নন্দীগ্রামে প্রার্থী দিয়েছে ISF, লড়ছে ঋতশিবিরও। কমিশনের নিয়মে কোনও নির্বাচনে একই প্রতীকে দুই প্রার্থী লড়তে পারেন না।
দলের প্রতীক বদলে বেজায় ক্ষুদ্ধ নওশাদ। তাঁর স্পষ্ট কথা, ২০২৬ সালে নির্বাচনের জন্য আমাদের ফ্রি সিম্বল থেকে এই সিম্বল নির্বাচন কমিশন থেকে দেওয়া হয়েছিল। আমরা সিম্বল থেকে সরব না। গা জোয়ারি চলবে না। সিম্বলের একটা গুরুত্ব আছে। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ সিম্বল দেখে ভোট দেয়' ।
আসলে, কমিশনে ISF এখনও পশ্চিমবঙ্গে ‘স্বীকৃত রাজ্য দল’ নয়। ফলে তাদের নিজস্ব বা সংরক্ষিত প্রতীকও নেই। জোড়াফুল প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পর, কমিশনের তালিকা থেকে বিকল্প প্রতীক ও নাম বেছে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল মমতা ও ঋতশিবিরকে। ঋতশিবির যে তিনটে প্রতীক পাঠিয়েছিল, তারমধ্যে একটি ছিল খাম। শেষপর্যন্ত ওই খাম প্রতীকেই সিলমোহর দেয় কমিশন।
প্রতীক সংরক্ষণ এবং রাজনৈতিক দলের স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968-এর Paragraph 6। রাজ্য় দলের স্বীকৃতি শর্ত, —বিধানসভা নির্বাচনে অন্তত ৬ শতাংশ বৈধ ভোট। সঙ্গে ন্যূনতম দু’টি বিধানসভা আসন। অথবা লোকসভা নির্বাচনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে ৬ শতাংশ বৈধ ভোট ও একটি লোকসভা আসন। অর্থাত্ নিজস্ব বা সংরক্ষিত প্রতীক পেতে গেল সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলকে ৬ শতাংশ ভোটের শর্ত পূরণ করতে হবে।
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