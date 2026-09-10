'রাজনীতি হবে, ক্ষমতার অপব্যবহার হবে', বিশ্ববিদ্য়ালয়-বদলি বিলের বিরুদ্ধে আইনি পথে নওশাদ!

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: বিধানসভায় ভোটাভুটিতে পাশ বিশ্ববিদ্য়ালয়-বদলি। 'যে অধ্যাপকদের অধীনে গবেষণা কাজ চলছে, তাঁদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলে গেলে, মাঝপথে স্কলাররা কোথা যাবেন'? প্রশ্ন ISF বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী। জানালেন, 'আমরা আইনজীবীদের কাছে বিলের কপি পাঠিয়েছি। কর্মচারীদের মতামত নিচ্ছি, আইনি পথে চ্যালেঞ্জ হবে'।
নওশাদ বলেন, 'আগের সরকারের আমলে কাগজে বিশ্ববিদ্যালয় চলত। অব্যবস্থা দূরীকরণের জন্য যাদবপুর থেকে প্রফেসরকে ওখানে দেবে সেটা প্রতিহিংসার জন্য। রাজনীতি হবে, ক্ষমতা অপব্যবহার হবে। সরকারের কাছে ডেটা থাকা দরকার কোন ইউনিভার্সিটিতে কোথায় ভ্যকেন্ট আছে'।
এদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফ্রি প্যালেস্টাইন' স্লোগানের বিরুদ্ধে কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। নওশাদ বলেন, 'দেশবিরোধী স্লোগানের প্রশ্নে অবস্থান নওশাদের বক্তব্য স্পষ্ট। তিনি বলেন, বারে বারে বলব যদি কোনও আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার থাকে, আমার বিরুদ্ধে নিন। কোনও দেশবিরোধী স্লোগান থাকলে মুখ্যমন্ত্রী বন্ধ করতে বললে আমি ১০০ শতাংশ পাশে থাকব। আমাদের বিদেশ নীতি দেখতে হবে। যাঁরা অত্যাচারিত তাদের পাশে থাকব'।
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