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'রাজনীতি হবে, ক্ষমতার অপব্যবহার হবে', বিশ্ববিদ্য়ালয়-বদলি বিলের বিরুদ্ধে আইনি পথে নওশাদ!

Naushad Siddiqui: 'যে অধ্যাপকদের অধীনে গবেষণা কাজ চলছে, তাঁদের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে তুলে গেলে, মাঝপথে স্কলাররা কোথা যাবেন'? 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 10, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 11:28 PM IST
'রাজনীতি হবে, ক্ষমতার অপব্যবহার হবে', বিশ্ববিদ্য়ালয়-বদলি বিলের বিরুদ্ধে আইনি পথে নওশাদ!
Image Credit: বিশ্ববিদ্য়ালয়-বদলি বিরুদ্ধে আইনি পথে নওশাদ!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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