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'DA আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে গেল, মাইক বাঁচাতে কেন গেল না'? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

Suvendu Adhikari:  '২০২০ সালে শব্দ দূষণ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে নির্দেশ, বিশেষ অভিযান চলছে। আমি নির্দেশ দিয়েছি, এটা চলবে'।

Reported ByKamalakshya Bhattacharya
Published: Aug 06, 2026, 09:10 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 10:01 PM IST
'DA আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে গেল, মাইক বাঁচাতে কেন গেল না'? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর
Image Credit: কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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'DA আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে গেল, মাইক বাঁচাতে কেন গেল না'? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রীর
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