'DA আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে গেল, মাইক বাঁচাতে কেন গেল না'? প্রশ্ন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মীয় স্থান থেকে মাইক ও লাইড স্পিকার সরিয়ে ফেলা নিয়ে বিতর্ক। মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী সাফ কথা, '২০২০ সালে শব্দ দূষণ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে নির্দেশ, বিশেষ অভিযান চলছে। আমি নির্দেশ দিয়েছি, এটা চলবে। যাঁরা বড় বড় কথা বলছেন,কালীঘাটে গিয়ে জিজ্ঞেস করুক না,কলকাতা হাইকোর্টের বিরুদ্ধে সু্প্রিম কোর্টে কেন গেল না? দুর্নীতিবাজদের বাঁচাতে গেল, ২৫ চাকরি বাতিল করতে গেল, ডিএ আটকাতে সুপ্রিম কোর্টে গেল, মাইক বাঁচানোর জন্য সুপ্রিম কোর্টে কেন গেল না'?
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'মঠ, মন্দির সবই হতে পারে। শব্দ ক্যাম্পাসের মধ্যে থাকবে, বাইরে যাবে না। সোজা কথা'। জানান, গতকাল পর্যন্ত ৫২৯৯ স্পিকার, ৪২০৩ মাইক খুলে দেওয়া হয়েছে। জোর করে নয়, কমিটি আছে, কথা বলে। মন্দির থেকে মাইক খুলেছে ১০৯৬'।
সম্প্রতি সম্প্রতি রাজ্য পুলিসকে দেওয়া এক চিঠি লিখেছেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি। তাঁর দাবি, বিভিন্ন জেলা থেকে অভিযোগ আসছে যে, বিভিন্ন রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচিকে মাইক না লাগানোর নির্দেশিকা জারি করছে পুলিস। চিঠিতে সুপ্রিম কোর্টের একাধিক রায়ে কথা উল্লেখ করে ঘটনার তীব্র প্রতিবাদও জানিয়েছেন তিনি। পালটা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।
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