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পুজোর আগেই NCPI ছেড়ে BJP-তে ১৭ সাংসদ? 'বিজেপির পতাকা হাতে নিলেই...' স্পষ্ট বার্তা শমীকের

NCPI 17 MPs BJP: তাঁর ইচ্ছে হয়েছে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার তিনি বলেছেন। বিজেপি তাকে নেব কি নেবে না, সেটা বিজেপির ব্য়াপার'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 14, 2026, 06:00 PM IST|Updated: Sep 14, 2026, 06:00 PM IST
পুজোর আগেই NCPI ছেড়ে BJP-তে ১৭ সাংসদ? 'বিজেপির পতাকা হাতে নিলেই...' স্পষ্ট বার্তা শমীকের
Image Credit: স্পষ্ট বার্তা শমীকের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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