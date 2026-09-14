পুজোর আগেই NCPI ছেড়ে BJP-তে ১৭ সাংসদ? 'বিজেপির পতাকা হাতে নিলেই...' স্পষ্ট বার্তা শমীকের

সন্দীপ প্রামাণিক: পুজোর আগেই বিজেপিতে NCPI-র ১৭ সাংসদ? তেমনই দাবি কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বর্মা বসুনিয়ার। রাজ্য বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের স্পষ্ট কথা, 'তাঁর ইচ্ছে হয়েছে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার তিনি বলেছেন। বিজেপি তাকে নেব কি নেবে না, সেটা বিজেপির ব্য়াপার'।
শমীক বলেন, '২০২১ সালে দোসরা মে-র পর ২৭ দিনে ৫৬ জন বিজেপি কর্মী খুন, বিজেপির মহিলা কর্মী গণধর্ষিতা,জেসিপি দিয়ে বাড়ি ভাঙা, থুতু ফেলে চাটানো,মাথা কামানো, অটো-টোটো স্ট্যান্ড থেকে ছেলেদের বের করে দেওয়া, এগুলি বিজেপি ভোলেনি। সুতবাং বিজেপির পতাকা হাতে নিলেই সব পাপ মুছে যাবে, মনে করার কারণ নেই'। সঙ্গে কটাক্ষ, 'মঙ্গল গ্রহে যোগ দান করতে পারেন'।
ছাব্বিশে ছারখান তৃণমূল। বিধানসভা ভোটের ফল ঘোষণার পর ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে যেমন জোট বেঁধেছেন বিক্ষুদ্ধ বিধায়করা, তেমনি কাকলি ঘোষদস্তিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহী অধিকাংশ সাংসদও। বস্তুত, বিদ্রোহী সাংসদের বিজেপি যোগ দেবেন, এমনই জল্পনা ছিল। শেষপর্যন্ত অবশ্য NCPI-কে যোগ দেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, কাকলি ঘোষদস্তিদার-সহ ঘাসফুল প্রতীকে জেতা ২০ সাংসদ।
কোচবিহারের সাংসদ জগদীশ বসুনিয়ার দাবি, NCPI থেকে এবার বিজেপি যোগ দিচ্ছেন ১৭ সাংসদ, তাও আবার পুজোর আগেই! তিনি জানিয়েছেন, 'আমরা বিজেপিতে যোগ দিতেই চেয়েছিলাম। কিন্তু ৩ সাংসদ যেতে চাননি। সেকারণেই আমরা এনসিপিআইতে যোগ দিই'।
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