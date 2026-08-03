এবার NCPI-তে ফাটল? 'পুলিস যদি সরে যায়...', বিস্ফোরক কুণাল

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: এবার NCPI-তে ফাটল? তৃণমূল বিধায়ক, কালীঘাটপন্থী নেতা কুণাল ঘোষের দাবি, 'অনেকেই দিদির সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। এই চাপটা কেটে গেলে আবার ফিরে যেতে চাই'। কতজন? বেলেঘাটার বিধায়কের জবাব, 'যথেষ্ট বেশি সংখ্যায়'।
কুণাল বলেন, 'পুলিসকে ব্যবহার করে তৃণমূলকে ভাঙার জন্য অন্য ক্যাম্প তৈরি করে...যাঁদের শিকলটা মুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপির হাতে ধরা আছে'। তাঁর কথায়, 'যাঁরা গিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে শুরু করেছেন। তাঁদের Compulsionগুলি বলছেন, তাঁদের উপর চাপ, কে কে ফোন কী কী ফোন করেছেন। যাঁরা গিয়েছে, তাঁরা বলছে একটা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি। এখন এলাকাতেও সমস্যা হচ্ছে। মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতার সমস্যা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্ট বক্স খুলতে পারছি না। দু'চারটে যা ছবি পোস্ট করছি, হা হা এসে যাচ্ছে'।
কুণালের স্পষ্ট কথা, 'পুলিস প্রশাসনের জন্যই একটুখানি...পুলিস যদি সরে যায়, ২০ মধ্যে ওখানে ৩ থাকবে। পচা পরচুলাকে আমরা নেব না। আর বিধায়কদের ৫৫ থেকে ৫৬ জন পুলিস সরে গেলে, তার পরেরদিন জয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়. জয় বাংলা বলে বিধানসভাতেও মিছিল করে দেবে'।
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