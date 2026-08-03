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এবার NCPI-তে ফাটল? 'পুলিস যদি সরে যায়...', বিস্ফোরক কুণাল

Kunal Ghosh:  'যাঁরা গিয়েছে, তাঁরা বলছে একটা ঘটনাচক্রে এসে পড়েছি। এখন এলাকাতেও সমস্যা হচ্ছে। মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্যতার সমস্যা। সোশ্যাল মিডিয়ায় কমেন্ট বক্স খুলতে পারছি না। দু'চারটে যা ছবি পোস্ট করছি, হা হা এসে যাচ্ছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 03, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 05:25 PM IST
এবার NCPI-তে ফাটল? 'পুলিস যদি সরে যায়...', বিস্ফোরক কুণাল
Image Credit: বিস্ফোরক কুণাল

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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