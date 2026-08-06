/ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা...৩১ মামলার স্পিড ট্রায়াল ৩ দিনে! নারী সুরক্ষায় বিরাট পদক্ষেপ জাতীয় মহিলা কমিশনের

কমলাক্ষ ভট্টাচার্য: রাজ্যে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং দীর্ঘদিন ধরে ঝুলে থাকা অভিযোগের দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে তিন দিনের বঙ্গ সফরে এসেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর। সফরের অংশ হিসেবে পিটিএস অডিটোরিয়ামে এক বিশেষ ‘মহিলা জনশুনানি’-র আয়োজন করা হয়। জাতীয় মহিলা কমিশনের পরিচালনায় এই শুনানি কর্মসূচিতে নিজেই পৌরহিত্য করেন বিজয়া রাহাতকর।
৩১টি অমীমাংসিত মামলার শুনানি
পিটিএস অডিটোরিয়ামে আয়োজিত এই শুনানিতে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অত্যাচারিত ও ভুক্তভোগী মহিলারা সরাসরি তাঁদের অভিযোগ নিয়ে উপস্থিত হন। কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, গার্হস্থ্য হিংসা, ধর্ষণ এবং শারীরিক নিগ্রহ সংক্রান্ত দীর্ঘদিন ধরে পড়ে থাকা ৩১টি গুরুত্বপূর্ণ মামলার শুনানি গ্রহণ করা হয়। পুলিস ও প্রশাসনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সঙ্গে নিয়ে প্রতিটি ঘটনা পর্যালোচনা করা হয়, যাতে দ্রুত আইনি প্রতিকার ও ন্যায়বিচার সুনিশ্চিত করা যায়।
মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর বড় ঘোষণা
বঙ্গ সফরে পুলিস-প্রশাসনের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক ও কনক্লেভ আলোচনার পাশাপাশি এক বড় ঘোষণা দেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। তিনি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর খুব দ্রুত পশ্চিমবঙ্গে ‘রাজ্য মহিলা কমিশন’ গঠন করা হতে চলেছে।
কমিশনের অগ্রাধিকার ও দৃষ্টিভঙ্গি
রাজ্যে মহিলাদের সুরক্ষা জোরদার করা এবং তাঁদের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখা। নারী ও শিশু পাচার বন্ধে কঠোর পদক্ষেপ ও নজরদারি চালানো। দ্রুত আইনি প্রতিকারের পাশাপাশি নারী সুরক্ষার বিষয়ে জনমত ও সচেতনতা তৈরি করা। বৃহস্পতিবার কলকাতায় জাতীয় মহিলা কমিশনের উদ্যোগে একটি সম্মেলন আয়োজিত হয়েছে। যার শিরোনাম ‘নারীর নেতৃত্বে উন্নত বাংলা’। বিভিন্ন ক্ষেত্রের প্রতিষ্ঠিত মহিলাদের সেখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরাও। পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের প্রতিমন্ত্রী মালতি রাভা রায়, রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ উপস্থিত ছিলেন সেখানে।
কে এই বিজয়া রাহাতকর?
জাতীয় মহিলা কমিশনের নবম চেয়ারপার্সন হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন বিজয়া কিশোর রাহাতকর। তিনি বিদায়ী চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, যিনি ২০১৮ সালে এই পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। এর আগে ২০১৬ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত বিজয়া রাহাতকর মহারাষ্ট্র রাজ্য মহিলা কমিশন-এর চেয়ারপার্সন হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পুণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক এবং ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, মহারাষ্ট্র রাজ্য মহিলা কমিশনের দায়িত্বে থাকাকালীন তিনি বেশ কিছু যুগান্তকারী প্রকল্পের নেতৃত্ব দেন:
‘সক্ষম’: অ্যাসিড হামলায় বেঁচে যাওয়া নারীদের পুনর্বাসন ও সহায়তার জন্য বিশেষ উদ্যোগ।
‘প্রজ্বলা’: স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে সরাসরি কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন কল্যাণমুখী প্রকল্পের সাথে যুক্ত করা।
‘সুহিতা’: বিপদে পড়া মহিলাদের তাৎক্ষণিক সাহায্যের জন্য ২৪ ঘণ্টা চালু থাকা হেল্পলাইন নম্বর।
নারী নিরাপত্তা ও অধিকার রক্ষায় তিনি একাধিক প্রশাসনিক ও আইনি সংস্কারমূলক কাজ করেছেন, শিশু ও নাবালিকাদের ওপর যৌন অপরাধ রোধে পকসো আইনে কড়া পদক্ষেপ।
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