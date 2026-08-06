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ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা...৩১ মামলার স্পিড ট্রায়াল ৩ দিনে! নারী সুরক্ষায় বিরাট পদক্ষেপ জাতীয় মহিলা কমিশনের

CW Chairperson Vijaya Rahatkar: রাজ্যে নারী সুরক্ষা জোরদার করতে তিন দিনের বঙ্গ সফরে এসেছেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন বিজয়া রাহাতকর। পিটিএসে তিনি ৩১টি ঝুলন্ত মামলার শুনানি করেন। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর রাজ্যে দ্রুত 'রাজ্য মহিলা কমিশন' গঠনের কথা জানান তিনি। একই দিনে আয়োজিত 'নারীর নেতৃত্বে উন্নত বাংলা' সম্মেলনে রাজ্যের মন্ত্রী ও প্রশাসনিক কর্তারাও যোগ দেন।

Written ByDebasmita Das
Published: Aug 06, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Aug 06, 2026, 07:05 PM IST
ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা...৩১ মামলার স্পিড ট্রায়াল ৩ দিনে! নারী সুরক্ষায় বিরাট পদক্ষেপ জাতীয় মহিলা কমিশনের
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Debasmita Das

Debasmita Das

৮ বছর আগে বৈদ্যুতিন মাধ্যমে হাতেখড়ি। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস থেকে ডিজিটাল দুনিয়ায় পা। ক্যামেরার সামনে অথবা ডেস্ক-- সমান সাবলীল। বিনোদন দুনিয়ায় সাংবাদিকতার শুরু। ক্রমে নিজের আগ্রহের তালিকায় যুক্ত হয়েছে রাজনীতি, ক্রাইম, প্রযুক্তি, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। বিশ্বাস, ডিজিটাল সাংবাদিকতা এখন মার্কেটিং ও প্যাকেজিং। 

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ধর্ষণ, গার্হস্থ্য হিংসা...৩১ মামলার স্পিড ট্রায়াল ৩ দিনে! নারী সুরক্ষায় বিরাট পদক্
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