Final Voter List: মমতার ভবানীপুরেই ৪৭,০৯৪! নাম বাদের 'প্রতিযোগিতা'য় সর্বাধিক ৪,০৭,০০০ নাম বাদ কলকাতার...

Final Voter List: মমতার ভবানীপুরেই ৪৭,০৯৪! নাম বাদের 'প্রতিযোগিতা'য় সর্বাধিক ৪,০৭,০০০ নাম বাদ কলকাতার...
Names deleted in Bengal Final Voter List Kolkata: এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যেন নাম বাদের প্রতিযোগিতা চলছিল খসড়া তালিকা প্রকাশের সময় থেকেই। শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতেই দেখা গেল...
অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: বাংলায় এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, খসড়া তালিকার পর ফাইনাল ভোটার লিস্টে আরও প্রায় ৭ লাখ নাম বাদ পড়েছে। উল্লেখ্য ৫৮ লাখ নাম আগেই বাদ গিয়েছিল খসড়া ভোটার তালিকায়। এখন কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, ফাইনাল ভোটার লিস্টে, দু' জায়গা থেকেই বাদ পড়েছে নাম।
উত্তর কলকাতা
উত্তর কলকাতায় বাদ পড়েছে বেশি সংখ্যক নাম। কমিশন সূত্রে খবর, নতুন করে আজ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আরও ১৭ হাজার নাম বাদ গিয়েছে উত্তর কলকাতায়। আগেই খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছিল ৩ লাখ ৯০ হাজার নাম। ফলে খসড়া তালিকা ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, দুটো মিলিয়ে উত্তর কলকাতায় বাদ পড়ল মোট প্রায় ৪ লাখ ৭ হাজার নাম।
ভবানীপুর
এরমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরেই এখনও পর্যন্ত ৪৭০৯৪টি নাম বাদ পড়েছে বলে সূত্রের খবর। খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ পড়েছিল ৪৪ হাজারের কিছু বেশি। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ পড়ল প্রায় আরও ২৩২৪ জন ভোটার। ফলে সবমিলিয়ে মোট ৪৭০৯৪টি নাম বাদ বলে জানা যাচ্ছে। যাচাইয়ের জন্য বাকি রয়েছেন ভবানীপুরের ১৪,১৫৪ জন ভোটার। এসআইআর-এর আগে ভবানীপুরের মোট ভোটার ছিলেন প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার। এখন ভোটার দাঁড়াল প্রায় ১ বাখ ৫৮ হাজার।
দক্ষিণ কলকাতা
ওদিকে দক্ষিণ কলকাতাতেও আজ নতুন করে বাদ পড়েছে বেশকিছু নাম। দক্ষিণ কলকাতায় আজ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নতুন করে বাদ পড়েছে ৩২০৭টি নাম। খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছিল ২ লাখ ১৬ হাজার নাম। ফলে খসড়া তালিকা ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, দুটো মিলিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় বাদ পড়ল মোট প্রায় ২ লাখ ১৯ হাজারের কিছু বেশি নাম।
প্রসঙ্গত, শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নতুন করে আরও ৫ থেকে ৬ লাখ নাম বাদ যেতে চলেছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল। উল্লেখ্য, ৫৮ লাখ নাম বাদ যাওয়ার পর খসড়া তালিকায় নাম ছিল ৭.০৮ কোটি ভোটারের। এর মধ্যে ৬০ লাখ ভোটারের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত ফয়সলা হয়নি। তাঁরা 'Under Adjuridiction'। এই এই ৬০ লাখ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে মোট ভোটার ৬.৪৮ কোটি। তার থেকে নতুন করে আরও প্রায় ৭ লাখ নাম ফাইনাল ভোটার লিস্টে বাদ পড়েছে বলে খবর। বাকি 'Under Adjuridiction' ৬০ লাখ নামের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। আজকের লিস্টে স্পষ্ট করে লেখা থাকছে, কার নাম 'ডিলিটেড' ও কার নাম 'Under Adjuridiction'।
আরও পড়ুন, Final Voter List How To Check Your Name Online Step-by-Step Guide: অনলাইনে কীভাবে ফাইনাল ভোটার লিস্টে নিজের নাম আছে কিনা দেখবেন? রইল স্টেপ-বাই-স্টেপ গাইড...
আরও পড়ুন, Who is Menaka Guruswamy: হার্ভার্ড-অক্সফোর্ড স্কলার, সমপ্রেমে সোচ্চার সুপ্রিম কোর্টের স্টার অ্যাডভোকেট মেনকাকে চিনুন...
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)