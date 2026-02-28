English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
  • খবর
  • কলকাতা
  • Final Voter List: মমতার ভবানীপুরেই ৪৭,০৯৪! নাম বাদের প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক ৪,০৭,০০০ নাম বাদ কলকাতার...

Final Voter List: মমতার ভবানীপুরেই ৪৭,০৯৪! নাম বাদের 'প্রতিযোগিতা'য় সর্বাধিক ৪,০৭,০০০ নাম বাদ কলকাতার...

Names deleted in Bengal Final Voter List Kolkata: এ বলে আমায় দেখ, ও বলে আমায়। কলকাতার উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যে যেন নাম বাদের প্রতিযোগিতা চলছিল খসড়া তালিকা প্রকাশের সময় থেকেই। শেষে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশিত হতেই দেখা গেল...

সুদেষ্ণা পাল | Updated By: Feb 28, 2026, 02:40 PM IST
Final Voter List: মমতার ভবানীপুরেই ৪৭,০৯৪! নাম বাদের 'প্রতিযোগিতা'য় সর্বাধিক ৪,০৭,০০০ নাম বাদ কলকাতার...
নিজস্ব ছবি

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: বাংলায় এসআইআর-এর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে কমিশন। কমিশন সূত্রে খবর, খসড়া তালিকার পর ফাইনাল ভোটার লিস্টে আরও প্রায় ৭ লাখ নাম বাদ পড়েছে। উল্লেখ্য ৫৮ লাখ নাম আগেই বাদ গিয়েছিল খসড়া ভোটার তালিকায়। এখন কলকাতা উত্তর ও দক্ষিণ, ফাইনাল ভোটার লিস্টে, দু' জায়গা থেকেই বাদ পড়েছে নাম। 

উত্তর কলকাতা

উত্তর কলকাতায় বাদ পড়েছে বেশি সংখ্যক নাম। কমিশন সূত্রে খবর, নতুন করে আজ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় আরও ১৭ হাজার নাম বাদ গিয়েছে উত্তর কলকাতায়। আগেই খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছিল ৩ লাখ ৯০ হাজার নাম। ফলে খসড়া তালিকা ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, দুটো মিলিয়ে উত্তর কলকাতায় বাদ পড়ল মোট প্রায় ৪ লাখ ৭ হাজার নাম। 

ভবানীপুর

এরমধ্যে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরেই এখনও পর্যন্ত ৪৭০৯৪টি নাম বাদ পড়েছে বলে সূত্রের খবর। খসড়া ভোটার তালিকায় বাদ পড়েছিল ৪৪ হাজারের কিছু বেশি। চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় বাদ পড়ল প্রায় আরও ২৩২৪ জন ভোটার। ফলে সবমিলিয়ে মোট ৪৭০৯৪টি নাম বাদ বলে জানা যাচ্ছে। যাচাইয়ের জন্য বাকি রয়েছেন ভবানীপুরের ১৪,১৫৪ জন ভোটার। এসআইআর-এর আগে ভবানীপুরের মোট ভোটার ছিলেন প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার। এখন ভোটার দাঁড়াল প্রায় ১ বাখ ৫৮ হাজার।

 

দক্ষিণ কলকাতা

ওদিকে দক্ষিণ কলকাতাতেও আজ নতুন করে বাদ পড়েছে বেশকিছু নাম। দক্ষিণ কলকাতায় আজ চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নতুন করে বাদ পড়েছে ৩২০৭টি নাম। খসড়া তালিকায় বাদ গিয়েছিল ২ লাখ ১৬ হাজার নাম। ফলে খসড়া তালিকা ও চূড়ান্ত ভোটার তালিকা, দুটো মিলিয়ে দক্ষিণ কলকাতায় বাদ পড়ল মোট প্রায় ২ লাখ ১৯ হাজারের কিছু বেশি নাম।

প্রসঙ্গত, শনিবার চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় নতুন করে আরও ৫ থেকে ৬ লাখ নাম বাদ যেতে চলেছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে আগেই জানা গিয়েছিল। উল্লেখ্য, ৫৮ লাখ নাম বাদ যাওয়ার পর খসড়া তালিকায় নাম ছিল ৭.০৮ কোটি ভোটারের। এর মধ্যে ৬০ লাখ ভোটারের বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত ফয়সলা হয়নি। তাঁরা 'Under Adjuridiction'। এই এই ৬০ লাখ ভোটারের নাম বাদ দিয়ে মোট ভোটার ৬.৪৮ কোটি। তার থেকে নতুন করে আরও প্রায় ৭ লাখ নাম ফাইনাল ভোটার লিস্টে বাদ পড়েছে বলে খবর। বাকি 'Under Adjuridiction' ৬০ লাখ নামের মধ্যে থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন জুডিশিয়াল অফিসাররা। আজকের লিস্টে স্পষ্ট করে লেখা থাকছে, কার নাম 'ডিলিটেড' ও কার নাম 'Under Adjuridiction'।

About the Author

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটাও! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! ১১ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি সেই লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের খেলাই আমার ফোকাস।

 

