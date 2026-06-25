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অবিশ্বাস্য অলৌকিক তারাতলা! মৃত্যু কীভাবে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল নীলাদেবীর? জল দেওয়ার কাজে যুক্ত নীলার হাড়হিম দুঃস্বপ্ন

Neela Devi Miracle Taratala Warehouse Collapse: আশ্চর্যজনক দুটি ঘটনা সামনে এসেছে। দু'জন অদ্ভুতভাবে ভয়ংকর এই দুর্ঘটনার হাত থেকে বেঁচে গিয়েছেন। একজন একেবারেই সুরক্ষিত। অন্যজন সারারাত ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে থাকার পরেও তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। তিনি এখন মৃত্য়ুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন। কিন্তু আশ্চর্যজনক ঘটনাটা কী? সেটি নীলাদেবীর সঙ্গে জড়িত!

Written BySoumitra Sen
Published: Jun 25, 2026, 04:49 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:49 PM IST
অবিশ্বাস্য অলৌকিক তারাতলা! মৃত্যু কীভাবে কান ঘেঁষে বেরিয়ে গেল নীলাদেবীর? জল দেওয়ার কাজে যুক্ত নীলার হাড়হিম দুঃস্বপ্ন
Image Credit: বারবার কেঁপে উঠত তারাতলা গোডাউনের ছাদ? তবুও কেন চলছিল কাজ? (ভিতরের ছবি অয়ন শর্মা) Source: Bureau

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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