/বিগ আপডেট: কলকাতায় ককরোচদের আন্দোলনে আটকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার রাজ্যের না কি জেলের অন্ধকার? আদালতে টানটান উত্তেজনা

বিক্রম দাস: নিট প্রশ্ন ফাঁস (NEET Protest) কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়া ১৬ জন আন্দোলনকারীর ৩০ জুলাই পর্যন্ত জেল হেফাজতের নির্দেশ দিল আদালত। সম্প্রতি ধর্মতলার প্রতিবাদী মিছিলকে কেন্দ্র করে অশান্তি ও সংবাদকর্মী নিগ্রহের ঘটনায় পুলিস ১৬ জনকে গ্রেফতার করেছিল। আদালতে ধৃতদের পক্ষের আইনজীবী জামিনের আবেদন জানিয়ে যুক্তি দেন, তদন্তে সবরকম সহযোগিতা করা হয়েছে, রিকনস্ট্রাকশন সম্পন্ন এবং কারও কোনও গুরুতর আঘাত (ইনজুরি) নেই। পাশাপাশি অন্যান্য রাজ্যে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করা হলেও পশ্চিমবঙ্গে তা কেন হচ্ছে না, সেই প্রশ্ন তোলেন তাঁরা। জবাবে আদালত জানায়, এই বিষয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দিষ্ট কোনও গাইডলাইন থাকলে তা আদালতে জমা দিতে হবে। অন্যদিকে, জামিনের বিরোধিতা করে সরকারি আইনজীবী নতুন কোনও অগ্রগতি না থাকলেও ধৃতদের জেল হেফাজতের আবেদন জানান, যা আদালত মঞ্জুর করে।
তবে আইনি প্রক্রিয়ার এই টানাপোড়েনের মধ্যেই নিট আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রাজ্যে ঘনীভূত হয়েছে নতুন রাজনৈতিক মোড়। বিহার ও অসমের মতো প্রতিবেশী রাজ্যগুলোতে আন্দোলনকারীদের ওপর থেকে মামলা প্রত্যাহারের পর, এবার একই পথে হাঁটার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর পশ্চিমবঙ্গ সরকার। সূত্রের খবর, ইতোমধ্যেই অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া FIR প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।
এর আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা এবং নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে দেশজুড়ে গর্জে উঠেছিল ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)। তাদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি ছিল-- আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে রুজু করা সমস্ত মামলা ও FIR অবিলম্বে প্রত্যাহার না করা হলে পুনরায় আরও বৃহত্তর ধর্না ও কর্মসূচির পথ বেছে নেওয়া হবে। যুবসমাজ ও বিরোধী দলগুলির এই লাগাতার চাপের মুখে পড়ে শেষপর্যন্ত সুর নরম করতে বাধ্য হয় বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি।
গত সোমবার সন্ধ্যায় প্রথমে বিহার সরকার আন্দোলনকারীদের মুক্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। তার পরপরই অসমের বিজেপি সরকারও কড়া পদক্ষেপ থেকে সরে আসে। অসমে রুজু হওয়া ৫টি মামলায় আটক ১৩ জন বিক্ষোভকারীকে মুক্তি দিতে চার দফা নির্দেশিকা জারি করে হিমন্ত বিশ্বশর্মার প্রশাসন। অন্য রাজ্যগুলির এই সিদ্ধান্ত এবং কেন্দ্রের নির্দেশিকাকে মান্যতা দিয়েই এবার পশ্চিমবঙ্গ সরকারও ধৃতদের স্বস্তি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
উল্লেখ্য, কলকাতার ধর্মতলায় আয়োজিত প্রতিবাদ মিছিল থেকে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর অভিযোগে শুভেন্দু অধিকারী সরব হয়েছিলেন। সরকারের দাবি ছিল, মিছিলে ইচ্ছাকৃতভাবে বাইরে থেকে লোক এনে অশান্তি পাকানো হয়েছিল এবং তদন্তে নেমে অন্তত ৭০ জন অ-ছাত্র বা বহিরাগতকে চিহ্নিতও করা হয়েছিল। তবে আন্দোলনের তীব্রতা ও সামগ্রিক পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে আটকে রাখা ছাত্র-যুবদের ওপর থেকে মামলা তুলে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য।
তবে এই স্বস্তির মাঝেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম রয়েছে। ছাত্র আন্দোলনের নামে যে সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনা ঘটেছিল, সেটিকে সরকার হালকাভাবে নিচ্ছে না। আক্রান্ত সাংবাদিকদের দায়ের করা সুনির্দিষ্ট FIR অনুযায়ী আইনি পদক্ষেপ ও মামলা যথারীতি চালু থাকবে। ফলে সাধারণ আন্দোলনকারীরা স্বস্তি পেলেও, সাংবাদিক নিগ্রহে অভিযুক্তদের আইনি খাঁড়ার মুখেই থাকতে হচ্ছে। সব মিলিয়ে, রাজ্য রাজনীতিতে নিট কাণ্ডের জল এখন কোন দিকে গড়ায়, সেদিকেই নজর সকলের।
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