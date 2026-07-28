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বিগ আপডেট: কলকাতায় ককরোচদের আন্দোলনে আটকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার রাজ্যের না কি জেলের অন্ধকার? আদালতে টানটান উত্তেজনা

CJP protest in Kolkata: র আগে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের ইস্তফা এবং নিট কেলেঙ্কারির প্রতিবাদে দেশজুড়ে গর্জে উঠেছিল ককরোচ জনতা পার্টি (CJP)। তাদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি ছিল-- আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে রুজু করা সমস্ত মামলা ও FIR অবিলম্বে প্রত্যাহার না করা হলে পুনরায় আরও বৃহত্তর ধর্না ও কর্মসূচির পথ বেছে নেওয়া হবে।

Reported ByVikram DasEdited ByNabanita Sarkar
Published: Jul 28, 2026, 04:21 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 04:21 PM IST
বিগ আপডেট: কলকাতায় ককরোচদের আন্দোলনে আটকদের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার রাজ্যের না কি জেলের অন্ধকার? আদালতে টানটান উত্তেজনা

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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