/নেপালে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে রাজ্য! ২ জনকে দ্রুত ফেরানোর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর, পরিবারের সঙ্গে কথা

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালের বিপর্যয়। আটকে থাকা পর্যটকের পরিবারে পাশে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে রাজ্য। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছে, '২ জনকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা হবে'।
হড়পা বানে তছনছ হয়ে গিয়েছে নেপাল। আটকে পড়েছেন বহু পর্যটকরা। আজ, শুক্রবার ভবানীভবন থেকে ভার্চুয়ালি নিখোঁজ পর্যটকদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্য়মন্ত্রী। তিনি জানিয়েছেন, 'প্রায় ১৭ জন মতামত দিয়েছেন, সবার কথা শুনেছি। মোট নিখোঁজ ৩৯। পোদ্দার পরিবারের দুজনকে দ্রুত ফেরত নিয়ে আসা হবে। বাকি ৩৭ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি'।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নেপালের তালিকায় চলো যাই ট্যুরের ৩২ জনই নিখোঁজ। মনোজ আগরওয়ালকে(মুখ্যসচিব) আমি বলেছি বিদেশমন্ত্রকের সঙ্গে কথা বলতে, টিম পাঠাব। বসিরহাটের বাসিন্দা ২ জনকে নিয়ে আসা হবে। চিন তিব্বতে যাঁরা যেতে চাইছেন, দিল্লিতে রেসিডেন্ট কমিশনকে বলা হয়েছে যাতে দ্রুত ভিসা করা যায়'।
বুধবার সকালে তিব্বতের দিক থেকে নেমে আসা ভোটে কোশী নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় উত্তর নেপালের রসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বান দেখা দেয়। বন্যায় রসুয়াগড়ী-তিমুরে অঞ্চলের বহু ঘরবাড়ি, সেতু, যানবাহন সব ভেসে গিয়েছে। হাইড্রোবিদ্যুৎ প্রকল্প পুরোপুরি তছনছ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত মোট ৩৮৪ জন পর্যটকের খোঁজ মিলছে না। তাঁদের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি এবং ৯৩ জন নেপালি নাগরিক।
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