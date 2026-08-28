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নেপালে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে রাজ্য! ২ জনকে দ্রুত ফেরানোর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর, পরিবারের সঙ্গে কথা

Suvendu Adhikari: 'প্রায় ১৭ জন মতামত দিয়েছেন, সবার কথা শুনেছি। মোট নিখোঁজ ৩৯। পোদ্দার পরিবারের দুজনকে দ্রুত ফেরত নিয়ে আসা হবে। বাকি ৩৭ জনকে খুঁজে পাওয়া যায়নি'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 28, 2026, 11:51 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 11:51 PM IST
নেপালে প্রতিনিধি দল পাঠাচ্ছে রাজ্য! ২ জনকে দ্রুত ফেরানোর আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রীর, পরিবারের সঙ্গে কথা
Image Credit: নেপালে আটকে বাংলার পর্যটকরা, পরিবারের পাশে মুখ্যমন্ত্রী

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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