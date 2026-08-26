/নেপালে মহাপ্রলয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৩২, হেল্পলাইন চালু রাজ্যের

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: নেপালে মহাপ্রলয়! প্রকৃতি রুদ্র রূপে তছনছ হিমালয়ে কোলের দেশ। হড়পা বানে নিখোঁজ কলকাতা ৩২ জন। শহরের একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে মানস সরোবরে যাচ্ছিলেন ৩০ জন। সঙ্গে ভ্রমণ সংস্থার ২ জন। আজ, বুধবার রাত পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যায়নি।
জানা গিয়েছে, ওই পর্যটক দলের সকলেই ভারতীয়। তবে একজন আমেরিকা থেকে এসেছিলেন। আজ, বুধবার সকালে রাসুয়াগাধিতে গিয়েছিলেন তাঁরা। তখন ইমিগ্রেশন অফিসে ছিলেন। হঠাত্ আছড়ে পড়ে ভয়ংকর হড়পা বান। প্রবল স্রোতে তলিয়ে যায় সবকিছু। এরপর ওই পর্যটকদের সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যায়নি। পর্যটকদের থেকেও কেউ যোগাযোগ করেনি। কলকাতায় উদ্বেগে পরিবারের লোকেরা।
প্রশাসন সূত্রে খবর, নেপালের হড়পা বানে নিখোঁজ ১০৫ জন ভারতীয়। তাঁদের মধ্যে ৭১ জনই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা। মুখ্য়মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে ভবানীভবন চালু হয়েছে হেল্পলাইন। বন্যবিধ্বস্ত ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের লোকেরা দুটি হেল্প লাইন নম্বরে (033) 24793311 এবং 9147890181যোগাযোগ করতে পারেন।
নেপালের এই ভয়াবহ বিপর্যয়ের দিনে পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত। ত্রাণ নিয়ে প্রস্তুত বায়ুসেনা। ইতিমধ্যেই নেপালের প্রধানমন্ত্রী বালেন শাহকে ফোন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দুর্দিনে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন মোদী।
বুধবার সকালে তিব্বতের দিক থেকে নেমে আসা ভোটে কোশী নদীর জল হঠাৎ বেড়ে যাওয়ায় উত্তর নেপালের রসুয়া জেলায় ভয়াবহ হড়পা বান দেখা দেয়। বন্যায় রসুয়াগড়ী-তিমুরে অঞ্চলের বহু ঘরবাড়ি, সেতু, যানবাহন সব ভেসে গিয়েছে। হাইড্রোবিদ্যুৎ প্রকল্প পুরোপুরি তছনছ হয়ে গিয়েছে। পরিস্থিতি বিবেচনায় ভারতের উত্তর প্রদেশ ও বিহার সীমান্ত সংলগ্ন এলাকাগুলিতেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে। নেপাল ট্যুরিজম বোর্ডের প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, এখনও পর্যন্ত মোট ৩৮৪ জন পর্যটকের খোঁজ মিলছে না। তাঁদের মধ্যে ২৯১ জন বিদেশি এবং ৯৩ জন নেপালি নাগরিক।
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