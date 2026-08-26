Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /নেপালে মহাপ্রলয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৩২, হেল্পলাইন চালু রাজ্যের

নেপালে মহাপ্রলয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৩২, হেল্পলাইন চালু রাজ্যের

Nepal flood:  শহরের একটি ভ্রমণ সংস্থার সঙ্গে মানস সরোবরে যাচ্ছিলেন ৩০ জন। সঙ্গে ভ্রমণ সংস্থার ২ জন। আজ, বুধবার রাত পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যায়নি। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 26, 2026, 11:57 PM IST|Updated: Aug 26, 2026, 11:57 PM IST
নেপালে মহাপ্রলয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৩২, হেল্পলাইন চালু রাজ্যের
Image Credit: নেপালে মহাপ্রলয়ে নিখোঁজ কলকাতার ৩২

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সরকারি স্কুলে প্রাইভেট টিউশনির 'সিন্ডিকেট'! আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারি গৃহশিক্ষকদের
2
3
4
5