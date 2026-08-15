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হাত ভাঙার চূড়ান্ত অপমানের উপযুক্ত জবাব! 'স্বাধীনতার সকালে' নিউ আলিপুরে বসল নতুন নেতাজি মূর্তি

Netaji Statue: নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সতর্কবার্তার পর দিন সকালেই নজরে আসে নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভাঙা। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় নিউ আলিপুরে। 

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 15, 2026, 12:22 PM IST|Updated: Aug 15, 2026, 12:24 PM IST
হাত ভাঙার চূড়ান্ত অপমানের উপযুক্ত জবাব! 'স্বাধীনতার সকালে' নিউ আলিপুরে বসল নতুন নেতাজি মূর্তি
Image Credit: নিজস্ব ছবি

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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