হাত ভাঙার চূড়ান্ত অপমানের উপযুক্ত জবাব! 'স্বাধীনতার সকালে' নিউ আলিপুরে বসল নতুন নেতাজি মূর্তি

সন্দীপ প্রামাণিক: স্বাধীনতা দিবসে নেতাজিকে সম্মাননা। চূড়ান্ত অপমানের উপযুক্ত জবাব! নিউ আলিপুরে ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলায় বসল নেতাজির নতুন আবক্ষ মূর্তি। স্বাধীনতা দিবসের সকালে নেতাজির নতুন আবক্ষ মূর্তি স্থাপন করে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। তারপর পতাকা উত্তোলন করা হয় বিজেপির তরফ থেকে। এই নেতাজির মূর্তি-ই ভাঙা হয়েছিল। নেতাজিকে নিয়ে অপমানজনক মন্তব্যকে ঘিরে বিতর্কের মধ্যেই ভাঙা হয় নিউ আলিপুরের বটতলার নেতাজি মূর্তি।
বিশেষ করে নেতাজিকে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সতর্কবার্তার পর দিন সকালেই নজরে আসে নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভাঙা। যে ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়ায় নিউ আলিপুরে। রাতের অন্ধকারে কে বা কারা দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুরের ৮১ নম্বর ওয়ার্ডের বটতলা তিন মাথার মোড়ে থাকা নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তির ডান হাত ভেঙে দিয়ে যায়। সকালে বিষয়টি নজরে আসতেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।
খবর পেয়ে বিজেপির কর্মী-সমর্থকেরা ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হন। তাঁরা অভিযোগ করেন, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভেঙে দিয়েছে। ঘটনায় কারা জড়িত, তা খুঁজে বের করতে পুলিস প্রশাসনের কাছে অভিযোগও জানান বিজেপি কর্মীরা। এই ঘটনায় বিজেপির দক্ষিণ কলকাতার সম্পাদক তারক ব্যানার্জি বলেন, বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুকে নিয়ে কোনও অবমাননাকর মন্তব্য করা যাবে না বলে সতর্ক করেছিলেন। কেউ এমন মন্তব্য করলে প্রশাসন আইনানুগ ব্যবস্থা নেবে বলেও জানানো হয়েছিল। পাশাপাশি রাজ্যের ২৯৪টি বিধানসভা কেন্দ্রের সেবা কেন্দ্রগুলির নাম ‘নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু সেবা কেন্দ্র’ করার কথা বলা হয়।
তারক ব্যানার্জি আরও বলেন, সেই ঘোষণার পরই রাতের অন্ধকারে নিউ আলিপুরের ৮১ নম্বর ওয়ার্ডে নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভেঙে দেওয়ার ঘটনা অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ঘটনার সঙ্গে কারা জড়িত, তা দ্রুত তদন্ত করে দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানান তিনিও। এরপর সেদিনই বিকাল-সন্ধ্যায় সরিয়ে ফেলা হয় নেতাজির ভাঙা মূর্তি। জানানো হয়, পুরনো মূর্তির পরিবর্তে সেখানে নতুন করে নেতাজির মূর্তি বসানো হবে। সেইমতো আজ বসল নতুন মূর্তি।
কে বা কারা নেতাজি মূর্তির হাতে ভেঙেছিল? সেই বিষয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা শুরু হয়েছে। তবে এখনও পর্যন্ত মূর্তি ভাঙার সঙ্গে জড়িত কাউকে শনাক্ত করা সম্ভব হয়নি বলে খবর।
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