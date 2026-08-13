/বিতর্কের মাঝেই এবার কলকাতায় সরিয়ে ফেলা হল নেতাজির মূর্তি! কেন?

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: বিতর্কের মাঝে এবার বড় খবর। নিউ আলিপুরের সেই নেতাজি মূর্তিটি সরিয়ে ফেলা হল। পুরনো মূর্তি বদলে সেখানে নতুন মূর্তি বসানো হবে। সূ্ত্রে খবর তেমনই।
দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুরের ৮১ নম্বর ওয়ার্ড। বটতলা তিন মাথার মোড়ে বসানো হয়েছিল নেতাজি আবক্ষ মূর্তি। রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা সেই মূর্তি ডান হাত ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ। আজ, শুক্রবার ঘটনাটি স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়।
খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে দুষ্কৃতীরা নেতাজির মূর্তির ডান হাত ভাঙে। তবে কে বা কারা এই কাজ করল? এখনও পর্যন্ত কাউকে শনাক্ত করা যায়নি। প্রশাসনের তরফে ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে খবর। এরপর বিকেলে ঘটনাস্থলে থেকে নেতাজির ক্ষতিগ্রস্ত মূর্তিটি সরিয়ে ফেলা হয়। নিউ আলিপুরের বটতলা চার মাথায় মোড়ে নেতাজির নতুন মূর্তি বসানো হবে।
এর আগে, গতকাল বুধবার নেতাজি অসম্মানে পুলিসকে কড়া নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, যিনি স্বাধীনতা পাইয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে যাঁরা আপত্তিজনক শব্দ প্রয়োগ করবে, এটা আমরা হতে দেব না। পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে থেকে এসব চলবে না। প্রয়োজনে গ্রেফতার করা হবে'। এরপরই অ্যাকশন মোডে পুলিস। এখনও পর্যন্ত রাজ্যে মোট ৬টি মামলা রুজু হয়েছে। ১০৮ টা পোস্ট সরানো হয়েছে। গ্রেফতার ১। শুধু তাই নয়, নেতাজিকে অপমান করায় বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ অনন্ত মহারাজের 'বঙ্গবিভূষণ' পুরস্কারও প্রত্যাহার করে নিয়েছে রাজ্য।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)