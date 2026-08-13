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বিতর্কের মাঝেই এবার কলকাতায় সরিয়ে ফেলা হল নেতাজির মূর্তি! কেন?

Netaji Statue: দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুরের ৮১ নম্বর ওয়ার্ড। বটতলা তিন মাথার মোড়ে বসানো হয়েছিল নেতাজি আবক্ষ মূর্তি।  রাতের অন্ধকারে কেউ বা কারা সেই মূর্তি ডান হাত ভেঙে দিয়েছে বলে অভিযোগ। 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 13, 2026, 10:25 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 10:25 PM IST
বিতর্কের মাঝেই এবার কলকাতায় সরিয়ে ফেলা হল নেতাজির মূর্তি! কেন?
Image Credit: কলকাতায় সরিয়ে ফেলা হল নেতাজির মূর্তি!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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বিতর্কের মাঝেই এবার কলকাতায় সরিয়ে ফেলা হল নেতাজির মূর্তি! কেন?
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