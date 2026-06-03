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  • /New Alipore Loknath Baba Temple: অরূপ-স্বরূপের সুরুচি সংঘর নাম মুছল! কেন জয় লোকনাথ বাবা ও জয় শ্রীরাম ধ্বনিতে মুখরিত নিউ আলিপুর?

New Alipore Loknath Baba Temple: অরূপ-স্বরূপের সুরুচি সংঘর নাম মুছল! কেন 'জয় লোকনাথ বাবা' ও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত নিউ আলিপুর?

Aroop Biswas And Swarup Biswas: 'সুরুচি সংঘ'র নাম মুছল! 'জয় লোকনাথ বাবা', 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত নিউ আলিপুর! কিন্ত কেন? লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবসে এমন কী ঘটল?

Written BySubhapam Saha
Published: Jun 03, 2026, 11:59 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 11:59 PM IST
New Alipore Loknath Baba Temple: অরূপ-স্বরূপের সুরুচি সংঘর নাম মুছল! কেন 'জয় লোকনাথ বাবা' ও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত নিউ আলিপুর?

About the Author

Subhapam Saha

Subhapam Saha

বলতে বলতে গোওওওল... থেকে বোলারের মাথার উপর দিয়ে তুলে ছয়! মূলত ক্রীড়া সাংবাদিকতায়, তবুও বিনোদন থেকে বিজ়নেস, সর্বত্র কলম-ক্যামেরায় বিচরণ। ২০১১ সালে সাংবাদিকতার বাইশ গজে ডেবিউ। প্রিন্ট-টিভি-ডিজিটাল, তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ১৪ বছরের চলমান ইনিংস। লিখতে লিখতে কাট যায়ে রাস্তে...এমনই ভাবনা আজীবন শিক্ষানবিশের...

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