New Alipore Loknath Baba Temple: অরূপ-স্বরূপের সুরুচি সংঘর নাম মুছল! কেন 'জয় লোকনাথ বাবা' ও 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে মুখরিত নিউ আলিপুর?

সন্দীপ প্রামাণিক: রাজ্যে পালাবদলের পরেই একের পর এক বিরাট খবরের আপডেট চলে আসছে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। আর এবার খবরে দক্ষিণ কলকাতার নিউ আলিপুর। আর আবারও শিরোনামে প্রাক্তন সরকারের সেই বন্দিত 'বিশ্বাস ব্রাদার্স' (অরূপ বিশ্বাস ও স্বরূপ বিশ্বাস)। ভয়াবহ মেসি কাণ্ড এবং টলিউডের সিনে ইন্ডাস্ট্রির থ্রেট কালচারে যে দুই ভাইয়ের নাম বারবার উঠে এসেছে, তাঁদের উপর সাধারণ মানুষের ভয়ংকর ক্ষোভেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটল আবারও।
নিউ আলিপুরের এন ব্লকে অবস্থিত প্রায় ২৭ বছরের পুরনো লোকনাথ বাবা মন্দিরকে ঘিরে দীর্ঘদিনের বিতর্কের অবসান ঘটল বলেই মনে করা হচ্ছে। এলাকার স্থানীয়দের অভিযোগ, ২০১১ সালে অরূপ বিশ্বাস, স্বরূপ বিশ্বাস এবং তাঁদের অনুগামীরা মন্দিরের দেওয়ালে সুরুচি সংঘ-র নাম লিখে দিয়ে মন্দিরের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি নিজেদের হাতে নিয়েছিলেন। এরপর থেকে স্থানীয় মানুষের একাংশ মন্দির পরিচালনা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন বলেই অভিযোগ। লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস উপলক্ষে বুধবার ৩ জুন, নিউ আলিপুর এলাকার বাসিন্দারা একত্রিত হয়ে মন্দিরটিকে "দখলমুক্ত" করার উদ্যোগ নেন। স্থানীয়দের দাবি মন্দিরটি পুনরায় সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে এবং এলাকার বাসিন্দাদের অংশগ্রহণে ফের ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে।
আজকের অনুষ্ঠানে ভক্তদের ব্যাপক সমাগম দেখা যায়। ধুমধাম করে লোকনাথ বাবার তিরোধান দিবস পালন করা হয়েছে। মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠেছিল 'জয় লোকনাথ বাবা' এবং 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনিতে। ভক্তরা পুজো দেন। প্রার্থনা করেন ও প্রসাদ বিতরণে অংশ নেন। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, এই মন্দির এলাকার মানুষের আস্থা ও বিশ্বাসের কেন্দ্র। তাই মন্দিরের পরিচালনা ও ধর্মীয় কর্মকাণ্ড যাতে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে পরিচালিত হয়, সেই দাবিতেই তাঁরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন।
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