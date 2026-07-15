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বিশ্বাস ব্রাদার্স আউট, সম্পাদক বিজেপি বিধায়ক! তবুও কেন পুজো ঘিরে রণক্ষেত্র সুরুচি সংঘ?

New Alipore Suruchi Sangha:  খুঁটিপুজোর আগে ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের। আগের কমিটি ভেঙে যদি নতুন কমিটি তৈরি না করা হয়, তাহলে খুঁটিপুজোর দিয়ে বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি 

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jul 15, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:24 PM IST
বিশ্বাস ব্রাদার্স আউট, সম্পাদক বিজেপি বিধায়ক! তবুও কেন পুজো ঘিরে রণক্ষেত্র সুরুচি সংঘ?
Image Credit: ফের অশান্তি সুরুচিতেSource: Bureau

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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