/বিশ্বাস ব্রাদার্স আউট, সম্পাদক বিজেপি বিধায়ক! তবুও কেন পুজো ঘিরে রণক্ষেত্র সুরুচি সংঘ?

অয়ন ঘোষাল: খুঁটিপুজোর আগে ফের অশান্তি নিউ আলিপুরের সুরুচি সংঘে। ক্লাবের সামনে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ। দাবি, নতুন করে কমিটি তৈরি করতে হবে। বস্তুত, আগের কমিটি ভেঙে যদি নতুন কমিটি তৈরি না করা হয়, তাহলে খুঁটিপুজোর দিয়ে বিক্ষোভের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।
সুরুচি সংঘ থেকে আউট 'বিশ্বাস ব্রাদার্স'। ভেঙে দেওয়া হয়েছে আগের কমিটিও। নতুন পুজো কমিটি সম্পাদক দমদম উত্তরের সম্পাদক সৌরভ শিকদার। সম্পাদকের দায়িত্ব পাওয়ার পরই তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন, ১৬ জুলাই খুঁটিপুজো হবে সুরুচি সংঘে। প্রস্তুতিও চলছে জোরকদমে। আজ, বুধবার থেকে দ্বাদশী পর্যন্ত এলআইসি মাঠটি ভাড়া নিয়েছেন সুরুচি সংঘ। আগামীকাল সেখানেই খুঁটিপুজো। সকাল থেকে শুরু হয়েছে মাঠ পরিষ্কারের কাজ। এসবের মাঝেই ক্লাবের সামনে বিক্ষোভে শামিল হল স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশ।
বিক্ষোভকারীদের দাবি, সুরুচি সংঘের পুজো কমিটিতে স্থানীয় মানুষেরা নেই। বদলে বিশ্বাস ব্রাদার্স ঘনিষ্ঠ একাধিক সদস্য, যাঁরা এখন ভালো তৃণমূল তৃণমূল সাজার চেষ্টা করছেন, তাঁদের সিংহভাগই কমিটিতে রয়ে গিয়েছেন। ওই কমিটি ভেঙে নতুন করে কমিটি তৈরি করা হবে। সুরুচি সংঘের সম্পাদক সৌরভ শিকদার অবশ্য বলছেন, 'সব সমস্যা মিটে যাবে। যা বলার খুঁটিপুজো এসে বলব। ভালো করেই পুজো হবে। কোনও সমস্যা হবে না'।
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