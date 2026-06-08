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  • /Swarup Biswas ৪ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে গোপন কুঠুরি: উদ্ধার হল কী কী?

Swarup Biswas ৪ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে 'গোপন কুঠুরি': উদ্ধার হল কী কী?

Swarup Biswas: গোটা আবাসনটি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। দুপুর ১২ টা থেকে রীতিমতো চিরুনি তল্লাশি চলে বলে খবর।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 08, 2026, 06:04 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 06:04 PM IST
Swarup Biswas ৪ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে 'গোপন কুঠুরি': উদ্ধার হল কী কী?
Image Credit: স্বরূপের ফ্ল্যাটে &#039;গোপন কুঠুরি&#039;

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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ম্যারাথন তল্লাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে 'গোপন কুঠুরি': কী উদ্ধার হল?
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