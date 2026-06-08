Swarup Biswas ৪ ঘণ্টার ম্যারাথন তল্লাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর, স্বরূপের ফ্ল্যাটে 'গোপন কুঠুরি': উদ্ধার হল কী কী?

অয়ন শর্মা: নিউ আলিপুরে স্বরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে গোপন কুঠুরি! কম্পিউটার সিস্টেমে অ্যাডঊভান্সড লক? বেশ কিছুক্ষণ ধরে চেষ্টা করে যে কুঠুরির দরজা খুলতে পারল না পুলিস। শেষপর্যন্ত ডাকা হয় ৩ কাঠমিস্ত্রিকে। দরজার লক ভাঙেন তাঁরা।
তোলাবাজি, যৌন হেনস্থা-সহ একাধিক অভিযোগে স্বরূপ বিশ্বাস এখন পুলিসের হেফাজতে। আজ, সোমবার সকালে বঙ্কিম মুখার্জি সরণীতে স্বরূপের ফ্ল্য়াটে হানা দেয় নিউ আলিপুর থানার পুলিস। গোটা আবাসনটি ঘিরে ফেলে কেন্দ্রীয় বাহিনী। দুপুর ১২ টা থেকে রীতিমতো চিরুনি তল্লাশি চলে বলে খবর। ফ্ল্যাটে একটি ঘরে গোপন কুঠুরির সন্ধান মেলে।
এদিকে মেসি কাণ্ডে বিপাকে অরূপ বিশ্বাস। গতকাল, রবিবার তাঁর বাড়িতে গিয়ে নোটিশ ঝুলিয়ে আসে পুলিস। আজ, সোমবার বিধানগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতে বলা হয়েছিল প্রাক্তন ক্রীড়ামন্ত্রীকে। শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হজিরা এড়িয়েছে অরূপ, কিন্তু মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দেননি।
যে দু’টি নোটিস অরূপ বিশ্বাসের বাড়িতে পুলিস সাঁটিয়ে দিয়ে এসেছে তাতে সাফ বলে বলা আছে, প্রাক্তন মন্ত্রী যে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে হাজিরা দিতে চাইছেন না, সেই শারীরিক অসুস্থতার কোনও প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি। কোনও মেডিক্যাল রিপোর্ট তিনি জমা দেননি। তাই আজ সোমবার সকাল ১১টার মধ্যে তাঁকে বিধাননগর দক্ষিণ থানায় হাজিরা দিতেই হবে।
অন্যদিকে, কলকাতা হাইকোর্টে বড়সড় অস্বস্তিতে পড়লেন অরূপ বিশ্বাস। গ্রেফতারি এড়াতে আইনি রক্ষাকবচ চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। একইসঙ্গে মামলার জরুরি ভিত্তিতে আগামীকালই (মঙ্গলবার) শুনানির জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁর আইনজীবী। কিন্তু আদালতের তরফে সেই আবেদনে মান্যতা দেওয়া হয়নি। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য স্পষ্ট জানিয়ে দেন, এই মামলার শুনানি হবে আদালতের স্বাভাবিক নিয়ম মেনেই। তড়িঘড়ি শুনানির আর্জি খারিজ করে দিয়ে আদালত তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে জানায়, 'এই ধরনের মামলাকে এভাবে বাড়তি অগ্রাধিকার দেওয়া যায় না।'
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