/শিয়ালদহে অভূতপূর্ব যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য! শুক্রবারই খুলে যাচ্ছে নয়া গেট, কোন গেট দিয়ে যেতে পারবেন কোন প্ল্যাটফর্মের যাত্রী?

নান্টু হাজরা: যাত্রীদের সুবিধা বাড়াতে ও চলাচল সুগম করতে শিয়ালদহ স্টেশনে চালু হল নতুন কেন্দ্রীয় গেট। আগামীকাল, শুক্রবার থেকেই স্টেশনে আসা যাত্রীরা এই গেট ব্যবহার করতে পারবেন। যানজট কমাতে এবং যাত্রীদের ভ্রমণ-অভিজ্ঞতা আরও উন্নত করতে মেল ও এক্সপ্রেস যাত্রীদের জন্য নির্দিষ্ট হল প্রবেশ/প্রস্থান পথ।
প্রফুল্ল দ্বার
শিয়ালদহ ডিভিশনে মেল এবং এক্সপ্রেস যাত্রীদের জন্য দ্রুততর, নিরাপদ এবং আরও সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় গেট খোলা হয়েছে। এর লক্ষ্য হল যাত্রীদের চলাচল সহজ করা, এগজিস্টিং প্রবেশপথগুলিতে ভিড় কমানো, সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করা, বিশেষ করে দূরপাল্লার যাত্রীদের জন্য। এখনও পর্যন্ত যাত্রীরা চারটি প্রধান গেট-- প্রফুল্ল দ্বার, উত্তর গেট, প্রধান গেট এবং দক্ষিণ গেট-- দিয়ে শিয়ালদহ স্টেশনে প্রবেশ করতেন।
নবনির্মিত এই সেন্ট্রাল গেট
নবনির্মিত এই সেন্ট্রাল গেটের অন্যতম প্রধান সুবিধা হল মেইল/এক্সপ্রেস যাত্রীদের জন্য একটি বিশেষ গেট থাকা, যা তাঁদের জন্য প্রশস্ত ও ঝামেলামুক্ত প্রবেশ ও প্রস্থানের সুযোগ করে দেয় এবং দূরপাল্লার প্ল্যাটফর্মে সরাসরি প্রবেশের সুবিধা দেয়। এর ফলে যাত্রীরা অত্যন্ত জনবহুল এলাকা অতিক্রম না করেই গেটের ঠিক বাইরে অবস্থিত প্রিপেইড ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে পৌঁছতে পারেন। যাত্রীদের চলাচল আরও সুগম করতে শিয়ালদহ বিভাগ যাত্রীদের তাদের গন্তব্য অনুযায়ী সবচেয়ে সুবিধাজনক স্টেশন গেট ব্যবহার করতে উৎসাহিত করেছে।
প্ল্যাটফর্ম বিভাজন
প্ল্যাটফর্ম ১-৫ (মেইন লাইন): নৈহাটি, কল্যাণী, রানাঘাট, শান্তিপুর, কৃষ্ণনগর সিটি জংশন এবং গেদে-গামী শহরতলির পরিষেবা। যাত্রীরা নর্থ এন্ট্রি গেট বা 'প্রফুল্ল দ্বার' ব্যবহার করতে পারেন।
প্ল্যাটফর্ম ৬-১০ (উত্তর/প্রধান): বারাসাত, বনগাঁ, হাসনাবাদ, ডানকুনি এবং বারুইপাড়া অভিমুখী পরিষেবা। যাত্রীরা সুবিধামত 'প্রধান প্রবেশদ্বার' ব্যবহার করতে পারেন।
প্ল্যাটফর্ম ১১-১৪ (মেল/এক্সপ্রেস): মেল এবং এক্সপ্রেস দূরপাল্লার ট্রেনের জন্য নির্ধারিত এবং সরাসরি 'সেন্ট্রাল গেট' দ্বারা সংযুক্ত।
প্ল্যাটফর্ম ১৫-২১: শিয়ালদহ দক্ষিণ সেকশনের উপশহর পরিষেবা। যাত্রীরা ব্যবহার করতে পারেন "দক্ষিণ প্রবেশদ্বার।
মসৃণ, দ্রুত এবং আরও আরামদায়ক
ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার রাজীব সাক্সেনা জানান, যাত্রীদের সুযোগ-সুবিধার কথা মাথায় রেখে, শিয়ালদহ বিভাগ একটি অ্যাপ-ভিত্তিক ব্যবস্থা তৈরির বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। সেন্ট্রাল গেটটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যেখানে ভবিষ্যতে গেটের কাছে প্যাসেঞ্জার ক্যাব পিক-আপ ও ড্রপ পয়েন্ট এবং একটি আধুনিক টয়লেট কমপ্লেক্স থাকবে, যা যাত্রীদের সুবিধাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে। সেন্ট্রাল গেটটি এখন সম্পূর্ণরূপে চালু এবং জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত। মেল এবং এক্সপ্রেস যাত্রীদের দ্রুত প্রবেশ ও প্রস্থানের জন্য এই নির্দিষ্ট প্রবেশপথটি ব্যবহার করতে উৎসাহিত করা হচ্ছে, যা শিয়ালদহ স্টেশনের মাধ্যমে একটি মসৃণ, দ্রুত এবং আরও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করবে।
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