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শিয়ালদহে অভূতপূর্ব যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য! শুক্রবারই খুলে যাচ্ছে নয়া গেট, কোন গেট দিয়ে যেতে পারবেন কোন প্ল্যাটফর্মের যাত্রী?

New Central Gate Opened at Sealdah Station: শিয়ালদহ ডিভিশনে মেল এবং এক্সপ্রেস যাত্রীদের জন্য দ্রুততর, নিরাপদ এবং আরও সুবিধাজনক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করতে একটি বিশেষ কেন্দ্রীয় গেট খোলা হয়েছে। এর লক্ষ্য যাত্রীদের চলাচল সহজ করা, এগজিস্টিং প্রবেশপথগুলিতে ভিড় কমানো, সামগ্রিক ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করা, বিশেষ করে দূরপাল্লার যাত্রীদের জন্য।

Written BySoumitra Sen
Published: Jul 30, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 07:15 PM IST
শিয়ালদহে অভূতপূর্ব যাত্রীস্বাচ্ছন্দ্য! শুক্রবারই খুলে যাচ্ছে নয়া গেট, কোন গেট দিয়ে যেতে পারবেন কোন প্ল্যাটফর্মের যাত্রী?
Image Credit: জেনে নিন, কোন প্ল্যাটফর্মের যাত্রীর জন্য কোন গেট (ফাইল ছবি)।

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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