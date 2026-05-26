/Kolkata Metro: চিংড়িঘাটার বাধা পার, নিউ গড়িয়া-বিমানবন্দর মেট্রো চলবে কবে? জানা গেল সময়সীমা

Kolkata Metro: নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্য়ন্ত ওরেঞ্জ লাইন চালু হলে কলকাতার একটি বিরাট অংশের মানুষের বিরাট সুরাহা হবে
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: নিউ গড়িয়া থেকে সেক্টর ফাইভ রুটে চিংড়িহাটা অংশের কাজ বাকী ছিল। সেই পথের গুরুত্বপূর্ণ একাংশের কাজ শেষ হয়েছে। দু’দফায় ইএম বাইপাসে মোট ১২০ ঘণ্টার ট্র্যাফিক ব্লক নিয়ে পিলার নম্বর ৩১৭ থেকে ৩১৯ পর্যন্ত অংশে মোট ৬২ মিটার দীর্ঘ ভায়াডাক্টের কাজ আরভিএনএল সেরে ফেলেছে। এবার বাকী রইল বাকী পিলারগুলি জোড়া লাগানোর কাজ। সূত্রের খবর সবকিছু ঠিকঠাক চললে চলতি বছর অর্থাৎ ২০২৬ সালের বড়দিনের আগেই নিউ গড়িয়া থেকে আইটি সেন্টার পর্যন্ত মেট্রোয় পাড়ি দিতে পারবেন যাত্রীরা।
এদিকে, নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্য়ন্ত ওরেঞ্জ লাইন চালু হলে কলকাতার একটি বিরাট অংশের মানুষের বিরাট সুরাহা হবে। এখন প্রশ্ন সেই কাজ শেষ হবে কবে, অর্থাত্ নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো রেল চলবে কবে? মেট্রো রেল সূত্রে খবর ওই পথের কাজ শেষ হয়ে যেতে পারে ২০২৭ সালের ডিসেম্বরে বা ২০২৮ সালের শুরুতে। ওই পথে ট্রেন চালু হলে নিউ গড়িয়া থেকে বিমানবন্দর যেতে সময় লাগবে প্রায় এক ঘণ্টা। বর্তমানে ওই লাইনে ট্রেন চলে নিউ গড়িয়া থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত।
চিংড়িঘাটা অংশে গত ১৫ মাস ধরে পড়েছিল ৩৬৬ মিটার অংশের জোড়া লাগানোর কাজ। টানা ১২০ ঘণ্টা ট্রাফিক ব্লক করে ৩১৭ নম্বর ও ৩১৮ নম্বর পিলারের ৬২ মিটার জোড়া লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে। বাকী অংশের কাজ করার জন্য কোনও ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে না। ফলে তা খুব শীঘ্রই সেষ হবে আশা করা যায়।
মেট্রো রেলের এক আধিকারিক সংবাদমাধ্যমে বলেন, চিংড়িহাটা অংশের কাজ শেষ করা ছিল সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং। পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ এগোলে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত করিডোরের কাজ ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ শেষ হয়ে যাবে। এরপর হবে ট্রেনের ট্রায়াল রান। তার পর নিরাপত্তা সংক্রান্ত ছাড়পত্র মিললে ২০২৮ সালে যাত্রী পরিবহণ শুরু করবে মেট্রো রেল।
