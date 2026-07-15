/বিগ ব্রেক! আর চলবে না এসব... সরকারি টেন্ডার নিয়ে নয়া কড়া নিয়ম, বিরাট নির্দেশিকা সরকারের

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্য়ায়: চুক্তি বাড়ানোর পথে কড়াকড়ি। একই সংস্থার চুক্তির মেয়াদ বারবার বাড়ানো নয়! সময়মতো নতুন টেন্ডারের নির্দেশ রাজ্য সরকারের। রাজ্য সরকারি দফতরগুলিতে একই সংস্থার চুক্তির মেয়াদ বারবার বাড়ানোর প্রবণতায় লাগাম টানতে কড়া নির্দেশ জারি করেছে নবান্ন। এই নির্দেশ অনুযায়ী কোনও সংস্থার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস আগে নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে।
বিভিন্ন দফতর ও সরকারি অফিসে সময়মতো নতুন টেন্ডার না ডেকে চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোর জন্য অর্থ দফতরের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে। কোথাও কোথাও আবার অর্থ দফতরের সঙ্গে পরামর্শ না করেই চুক্তি বাড়ানোর ঘটনাও ঘটেছে। সরকার মনে করছে, এই ধরনের পদক্ষেপ আর্থিক শৃঙ্খলা ও প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ব্যবস্থার স্বচ্ছতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। এই নির্দেশ অনুযায়ী, চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি বা নবীকরণের প্রস্তাব সাধারণভাবে আর গ্রহণ করা হবে না। সময়মতো টেন্ডার না ডাকা বা অনুমতি ছাড়া চুক্তির মেয়াদ বাড়ানোকে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে বিবেচনা করা হবে এবং সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
রাজ্য সরকারি দফতরগুলিতে একই এজেন্সির বা সংস্থার চুক্তির মেয়াদ বারবার বাড়ানোর চেনা প্রবণতায় এবার এভাবেই কঠোরভাবে লাগাম টানতে চলেছে নবান্ন। আর্থিক স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র প্রক্রিয়াকে আরও সুসংহত করতে রাজ্য সরকারের অর্থ দফতরের পক্ষ থেকে একটি কড়া নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। যে নির্দেশিকায় স্পষ্ট জানানো হয়েছে, কোনও পরিষেবা বা কাজের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত তিন মাস (৯০ দিন) আগেই নতুন টেন্ডার বা দরপত্র ডাকার প্রক্রিয়া বাধ্যতামূলকভাবে শুরু করতে হবে।
নবান্ন সূত্রে খবর, সাম্প্রতিককালে একটি প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে যেখানে বিভিন্ন সরকারি দফতর ও অফিসগুলি সময়মতো নতুন টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু করছে না। পরিবর্তে, পুরনো চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পর তা পুনরায় বাড়ানোর জন্য অর্থ দফতরের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে। এমনকি বেশ কিছু ক্ষেত্রে অর্থ দফতরের সঙ্গে কোনওরকম আলোচনা বা পরামর্শ না করেই নিজেদের স্তরে চুক্তির মেয়াদ বাড়িয়ে নেওয়ার মতো ঘটনাও সামনে এসেছে।
রাজ্য সরকারের মতে, এই ধরনের খামখেয়ালি পদক্ষেপ শুধুমাত্র আর্থিক শৃঙ্খলাকেই নষ্ট করছে না। একইসঙ্গে প্রতিযোগিতামূলক দরপত্র ব্যবস্থার যে মূল ভিত্তি অর্থাৎ স্বচ্ছতা— তাও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। একই সংস্থাকে বারবার কাজ পাইয়ে দেওয়ার অভ্যাস বন্ধ করতেই এবার কড়া সরকার। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এখন থেকে চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি বা পুরনো চুক্তি নবীকরণের কোনও প্রস্তাব অর্থ দফতর আর সাধারণভাবে গ্রহণ করবে না।
যদি কোনও দফতর সময়মতো নতুন টেন্ডার ডাকতে ব্যর্থ হয় কিংবা যথাযথ অনুমতি ছাড়া পুরনো চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করে, তবে তা অত্যন্ত গুরুতর ‘আর্থিক অনিয়ম’ হিসেবে বিবেচনা করা হবে। নির্দেশ অমান্য করলে, নিয়ম লঙ্ঘনের জন্য সংশ্লিষ্ট দফতর বা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে কঠোর বিভাগীয় ও আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও নবান্নর তরফে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে।
প্রশাসনিক মহলের একাংশের মতে, নবান্নের এই কড়া মনোভাবের ফলে সরকারি কাজে একদিকে যেমন গতি আসবে, তেমনই স্বজনপোষণ বা নির্দিষ্ট কিছু সংস্থাকে অন্যায়ভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার পথও পুরোপুরি বন্ধ হবে। এখন থেকে সমস্ত দফতরকেই যে কোনও কাজের চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার অন্তত ৯০ দিন আগে থেকে তৎপর হতে হবে। সম্পূর্ণ নতুন এবং স্বচ্ছ টেন্ডার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরবর্তী সংস্থাকে কাজের দায়িত্ব দিতে হবে।
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