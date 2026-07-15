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বিগ ব্রেক! আর চলবে না এসব... সরকারি টেন্ডার নিয়ে নয়া কড়া নিয়ম, বিরাট নির্দেশিকা সরকারের

New tender order: রাজ্য সরকারি দফতরগুলিতে একই এজেন্সির বা সংস্থার চুক্তির মেয়াদ বারবার বাড়ানোর চেনা প্রবণতায় এবার এভাবেই কঠোরভাবে লাগাম টানতে চলেছে নবান্ন। স্বজনপোষণ বা নির্দিষ্ট কিছু সংস্থাকে অন্যায়ভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার পথ পুরোপুরি বন্ধ হবে এবার। 

Written BySUDESHNA PAULEdited By:SUDESHNA PAUL
Published: Jul 15, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:55 PM IST
বিগ ব্রেক! আর চলবে না এসব... সরকারি টেন্ডার নিয়ে নয়া কড়া নিয়ম, বিরাট নির্দেশিকা সরকারের
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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