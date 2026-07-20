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৪ মাস ধরে লিভ-ইন! নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তরুণীকে পাওয়া গেল... ওদিকে পার্টনারও... রহস্য পরিণতি

New Town live-in couple:  উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির বাসিন্দা তৃষা সাহা গত চার মাস আগে সৌভিক রায়ের সাথে চন্ডীবেড়িয়ার একটি ভাড়া বাড়িতে লিভ-ইন পার্টনার হিসেবে থাকতে শুরু করেন।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Jul 20, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 05:32 PM IST
৪ মাস ধরে লিভ-ইন! নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তরুণীকে পাওয়া গেল... ওদিকে পার্টনারও... রহস্য পরিণতি
Source: Bureau

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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৪ মাস ধরে লিভ-ইন! নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তরুণীকে পাওয়া গেল... ওদিকে পার্টনারও... রহস্য!
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