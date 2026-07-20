/৪ মাস ধরে লিভ-ইন! নিউটাউনের ফ্ল্যাটে তরুণীকে পাওয়া গেল... ওদিকে পার্টনারও... রহস্য পরিণতি

নান্টু হাজরা: নিউটাউনে লিভ-ইন পার্টনার তরুণীর রহস্যমৃত্যু। রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার প্রেমিক। নিউটাউন চন্ডীবেড়িয়াতে লিভ-ইন পার্টনার তরুণীর রহস্যজনক দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য। সঙ্গে থাকা পার্টনারকেও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তদন্তে নিউটাউন থানার পুলিস।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, নিহত তরুণী তৃষা সাহা উত্তর ২৪ পরগনার নৈহাটির বাসিন্দা ছিলেন। গত চার মাস আগে তিনি সৌভিক রায়ের সাথে চন্ডীবেড়িয়ার একটি ভাড়া বাড়িতে লিভ-ইন পার্টনার হিসেবে থাকতে শুরু করেন। রবিবার রাতে ওই ঘর থেকেই তৃষার ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। ঘটনার খবর পেয়েই নিউটাউন থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা তরুণীকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
সৌভিককেও রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। এই মুহূর্তে স্থানীয় একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সৌভিক। ওদিকে তৃষার মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিস। তৃষার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে এখনও ধোঁয়াশায় রয়েছে পুলিশ। তবে প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, দুজনের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে তুমুল ঝামেলা হয়ে থাকতে পারে। তার জেরেই হয়তো এই চরম পরিণতি। তরুণীর শরীরে কোনও মারধরের বা আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট আসার পরেই তা স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিস।
ঘটনার পেছনে কোনো খুনের চক্রান্ত লুকিয়ে রয়েছে কিনা, তাও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। সৌভিক রায় প্রথমে তৃষাকে মারধর বা শ্বাসরোধ করে ঝুলিয়ে দিয়ে নিজে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন কিনা, সেই দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছে পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর, হাসপাতাল থেকে সৌভিক সুস্থ হয়ে ফিরলে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। ঘরের ভেতর থেকে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ ও মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে নিউটাউন থানার পুলিশ।
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