/BIG BREAKING: মমতার দল ভেঙে চুরমার! ঋতব্রতর হাত ধরে নেতৃত্ব বদল, সঙ্গে ৫০ বিধায়ক?

সঞ্জয় ভদ্র:
গতকাল মমতার ডাকা বৈঠকে কালীঘাটে হাজির ছিলেন না ৬১ জন তৃণমূল বিধায়ক। তখনই হয়তো একটা ইঙ্গিত ছিল। কেন এই গরহাজিরা? আর তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই রাজ্য রাজনীতিতে বড় খবর হল, ভাঙছে তৃণমৃল কংগ্রেস। আজই দুপুরে সাসপেন্ড হওয়া হওয়া তৃণমূল নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে গঠিত হচ্ছে নয়া তৃণমূল কংগ্রেস। এমনই চাঞ্চলকর একটি জল্পনা তৈরি হচ্ছে। সূত্রের খবর, এই নয়া তৃণমূল শিবিরে রয়েছেন কমপক্ষে ৫০ তৃণমূল বিধায়ক।
দল বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে আজই তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত মণ্ডলকে। আর তার পরই শোনা যাচ্ছে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একঝাঁক বিধায়ক স্পিকারের কাছে চিঠি লিখতে চলেছেন যে তারাই আসল তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁরাই প্রধান বিরোধী দল। এক্ষেত্রে তাদের নেতৃত্বে ঋতব্রত মণ্ডল।
সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে জিতেছেন তৃণমূলের ৮০ জন। তারপরেই শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে তাঁদের নেতা করে স্পিকারকে চিঠি দেন অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়। বিরোধী দলনেতা হিসেবে শোভনদেবকে মান্যতা দেওয়া হোক। কিন্তু এর মধ্যেই সমান্তরালভাবে তৈরি হয়ে গিয়েছে অন্য একটি তৃণমূল কংগ্রেস। সেই টিমের নেতৃত্বে রয়েছেন সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাই যে প্রধান বিরোধী দল, সেই মর্মে স্পিকারের কাছে চিঠি দিয়ে দাবি জানাবেন বলে খবর। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই বহু তৃণমূল বিধায়কদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন ঋতব্রত। বিধানসভার স্পিকারের কাছে যে চিঠি দেওয়া হচ্ছে সেখানে সাক্ষর করেছেন কমপক্ষে ৫০ জন তৃণমূল বিধায়ক। এমনটাই খবর।
কে বিরোধী দলনেতা হবেন তার একটি চিঠি দেওয়া হয় বিধানসভা স্পিকারে কাছে। অভিযোগ, সেই চিঠিতে বহু তৃণমূল বিধায়ক সই করেননি। যারা সই করেননি তাদের নাম ব্লক লেটারে লিখে দেওয়া হয়েছিল। এনিয়ে সন্দীপন সাহার বক্তব্য, ব্লক লেটারে নাম লিখে জমা দিয়ে দেওয়া, এর থেকে অনৈতিক কিছু হতে পারে? বিধানসভার আইন মানা হচ্ছে না। আমরা বিধানসভার আইন মেনে, অনৈতিক কাজ না করে যে অন্যায় হয়েছে তা আমরা অধ্যক্ষের গোচরে এনেছি। উল্লেখ, জি ২৪ ঘণ্টায় ওই কথা বলার পরই সন্দীপন সাহা ও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে সাসপেন্ড করা হয় তৃণমূল থেকে।
সন্দীপন সাহা আরও বলেন, সই নকল করার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ৮০ জন বিধায়কের মধ্যে যারা উপস্থিত ছিলেন তাদের সই করিয়ে জমা দেওয়া যেত। এটা বলে নেওয়া যেত, একটা রেজলিউশনের জন্য। একটা রেজলিউশন কখন হয়? সর্বসম্মত যখন কোনও সিদ্ধান্ত হয়। একটা অ্যাটেনডেন্স খাতাকে রেজলিউশন করা হল?
ভোটের বিরাট পরাজয়ের পরও ৮০ জন বিধায়ক ও ২৯ জন সাংসদকে নিয়ে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা চলছিল দলের মধ্যে। তৈরি হচ্ছিলেন কর্মী-সমর্থকরাও। এর মধ্যেই ঋতব্রত ও সন্দীপন দলের মধ্যে কথা বলতে শুরু করেন বিকল্প নিয়ে। অন্যান্য নবনির্বাচিত বিধায়কের সঙ্গে কথা বলেন। এনিয়ে সন্দীপন সাহা জি ২৪ ঘণ্টাকে বলেন, একটা অনৈতিক বিষয় ঘটছে। সেটা আমরা গোচরে এনেছি। বিধানসভার সদস্য হিসেবে যে শপথ নিয়েছিলাম সেটা আমরা রক্ষা করা চেষ্টা করেছি। তাঁর সঙ্গে কি ৫০ জন বিধায়ক রয়েছেন? সন্দীপন বলেন, আমি আমার দায়িত্ব নিতে পারি। ঋতব্রত ঋতব্রতর দায়িত্ব নিতে পারে। এর বাইরে কে কী ভাবছে সেটা তাদের বিষয়। আমরা শুধুমাত্র হুইসল ব্লোয়ার হিসেবে কাজ করছি। যে রেজলিউশন নিয়ে কোনও কথাই হয়নি এবং তা পাঠিয়ে দেওয়া হল, এরকম কাজ বিধানসভার অপমান। ঋতব্রতকে নেতা করে বিরোধী দলনেতার দাবি করার বিষয়টি নিয়ে কোনও আলোচনা হয়নি। বহিষ্কারের চিঠি পাওয়ার পর যা করার তা করব। তৃণমূলের মধ্যেই কি নতুন ব্লক তৈরি হচ্ছে? সন্দীপন বলেন, না, না এরকম কোনও বিষয় নয়।
