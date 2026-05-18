newly married woman cancer story: সবে বিয়ে হয়েছে, তার মধ্যেই ক্যানসারের দংশন: সুস্মিতার জীবনে গভীর আঁধার; কে দেবে আলো, কে দেবে 'প্রাণ'?

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: গত বছরের জুলাই মাসে মনের মানুষের সঙ্গে বিয়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েটা মোটামুটি সব সঞ্চয় ভাঙিয়ে নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছিল। ঠিকঠাকই চলছিল সবটা। আপন গতিতে এগোচ্ছিল জীবন। নতুন জীবন শুরুর বছর ঘোরেনি। কিন্তু তারই মধ্যে আচমকাই ছন্দ পতন! হঠাত্ই বুকে টিউমার। আর কোনও উপসর্গ ছিল না। ছুটল চিকিত্সকের কাছে। পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ধরা পড়ল মারণব্যধি ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছে মেয়েটা। স্তন ক্যানসারের স্টেজ টু। এক লহমায় যেন সব ওলোটপালট। ঝড় উঠল মেয়েটার জীবনে। মাথার উপর বাবার ছায়া নেই। কাঁধে মায়ের দায়িত্ব। শুরু হল লড়াই। সেরে ওঠার লড়াই। ক্যানসারকে হার মানানোর লড়াই।
বেহালার বকুলতলার বাসিন্দা বছর ৩১-এর সুস্মিতা সাহা। ছোট থেকে পড়াশোনায় মেধাবী। বিএসসি, বিএড-এর পর এক বেসরকারি স্কুলের সহ শিক্ষিকা পদে যোগদান। ২০১৭ সালে সুস্মিতার বাবা প্রয়াত হন ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে। তারপর মায়ের যাবতীয় দায়িত্ব এসে পড়ে সুস্মিতার কাঁধেই। স্বামী পেশায় মেডিক্যাল রিপ্রেজেনটেটিভ। গত বছরের জুলাই মাসে বিয়ের পর পাশে পেয়েছে স্বামীকে। আচমকাই বুকের অস্বাভাবিক টিউমার চিন্তায় ফেলেছিল সুস্মিতাকে। সেরকম ভাবে ব্যথা অনুভব না করলেও চিকিত্সকের পরামর্শ নিয়েছিল সঙ্গে সঙ্গেই। বিস্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার পর চলতি বছরের বছরের ৫ মার্চ বায়োপসি রিপোর্ট বেরোতেই সুস্মিতা জানতে পারে সে স্তন ক্যানসারে আক্রান্ত। ব্যস!তারপরই মারণব্যধির সঙ্গে বছর ৩১-এর মেয়েটার অসম লড়াই শুরু হয়েছে।
একাধিক হাসপাতালে ছোটাছুটি। বর্তমানে চিকিত্সা চলছে নিউটাউনের সিএনসিআই হাসপাতালের প্রাইভেট মোডে। ইতিমধ্যেই চারটে কেমোথেরাপি হয়েছে সুস্মিতার। বাকি আরও চারটি কেমো থেরাপি। তারপর অস্ত্রোপচার, রেডিয়েশন। এই বছরের ডিসেম্বরের মধ্যে পুরোপুরি সুস্থতার সম্ভাবনা। এমনটাই আশার কথা শোনাচ্ছেন চিকিত্সকরা। কিন্তু এত কিছুর মধ্যে অর্থের জোগান সীমিত। ১০ মাস আগে বিয়ের খরচে সঞ্চয় প্রায় সবটাই ফুরিয়েছে। চিকিত্সার খরচ ৬-৭ লাখ টাকা। আর তাই এখন সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে চেনা-অচেনার গণ্ডি পেরিয়ে কিছুটা অর্থ সংগ্রহ করার পথে হাঁটছে সুস্মিতা। আপনাদের সাহায্য মতো অবদান হয়তো সুস্মিতার কঠিন লড়াইকে অনেকটাই সহজ করবে। সুস্মিতার চিকিত্সার যাবতীয় তথ্য, পেমেন্ট অপশন দেওয়া রইল এই সংবাদের সঙ্গে। চাইলে সুস্মিতার লড়াইয়ের পাশে আপনিও থাকতে পারেন কিছুটা আর্থিক ভাবে সাহায্য করতে পারেন নিজের সাধ্যমতো। যা সরাসরি চলে যাবে সুস্মিতার অ্যাকাউন্টে।
কিছুদিন আগেই শিরোনামে এসেছে রামকৃষ্ণ সারদা মিশন সিস্টার নিবেদিতা গার্লস স্কুলে ছাত্রী অদ্রিজা গণের খবর। জীবনের পরীক্ষায় বাজিমাতের পর স্কুলজীবনের শেষ পরীক্ষাতেও লক্ষ্যভেদ করে অদ্রিজা এখন কর্কট-বিজয়িনী। ৮২টি কেমোর ধাক্কা সামলে মারণরোগের থাবা থেকে মুক্তির লড়াই করেছিলেন টানা চার বছর ধরে। উচ্চ মাধ্যমিকের মেধাতালিকায় সেই মেয়েই নাম তুলেছেন প্রথম দশে। পাঠকবন্ধুরা সকলে মিলে যদি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন, জি ২৪ ঘণ্টার বিশ্বাস, সুস্মিতাও লড়াই ঠিক জিতে নিতে পারবে অদ্রিজার মতো। কারণ, সুস্মিতা এই অসম লড়াইয়ে দাঁতে দাঁত চিপে হলেও জিততে চায় ওর মায়ের জন্য। ঠোঁটের হাসিটা ঠিক আগের মতোই বজায় রাখতে চায় শুধু মায়ের জন্য....
