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কোর্টের নির্দেশে মণ্ডপভাগ! একই প্যান্ডেলে মুখোমুখি দুই পুজো, চরম অস্বস্তিতে সিসি ব্লক

Durga Puja 2026: একটাই ব্লক। একটাই মণ্ডপ।আর একই মন্ডপে দুটি পুজো। একদিকে বিষাদের সুর, অন্যদিকে আনন্দ। এরকমই চিত্র ফুটে উঠল নিউটাউনের সিসি ব্লকের পুজোতে। 

Written BySoumita Khan
Published: Oct 17, 2026, 02:16 PM IST|Updated: Oct 17, 2026, 02:16 PM IST
কোর্টের নির্দেশে মণ্ডপভাগ! একই প্যান্ডেলে মুখোমুখি দুই পুজো, চরম অস্বস্তিতে সিসি ব্লক

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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কোর্টের নির্দেশে মণ্ডপভাগ! একই প্যান্ডেলে মুখোমুখি দুই পুজো, চরম অস্বস্তিতে সিসি ব্ল
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