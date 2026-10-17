/কোর্টের নির্দেশে মণ্ডপভাগ! একই প্যান্ডেলে মুখোমুখি দুই পুজো, চরম অস্বস্তিতে সিসি ব্লক

নান্টু হাজরা: নিউ টাউনের সিসি ব্লকের পুজোতে ফুটে উঠল এক অন্যরকম চিত্র। নিউটাউন সিসি ব্লকের পূজা মন্ডপে দেখা যাচ্ছে মাঝখানে কালো কাপড়ের পাটিশান দিয়ে একই মণ্ডপে দুটি পুজো হচ্ছে। একদিকে নিউটাউন সিসি ব্লক পুজো সমিতি। আর অন্যদিকে নিউটাউন সিসি ব্লক রেসিডেন্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশানের পুজো।
নিউটাউন সিসি ব্লক পুজো সমিতির সম্পাদক বিমান সমাদ্দার জানান, তারা প্রথম থেকেই মণ্ডপ তৈরি করেছে। ১৫ তম বছরে এবার তাদের পুজোর থিম ছিল বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর 'কপালকুণ্ডলা '। ২০১৯ সাল থেকে পুজো সমিতি পুজো করছে। এবছর জুন মাসে পুজোর আবেদন করা হয়। সেই আবেদনের পক্ষে NKDA তাদেরকে কোনও মিটিংয়ে ডাকে না NOC দেয় না। আলোচনায় ডাকে না এবং চিঠি উত্তরও দেয় না বলে দাবি। এইসবের মধ্যে তাদের প্যান্ডেল প্রায় তৈরি হয়ে যায়। এরমধ্যেই দেখা যায় ওই সিসি ব্লক রেসিডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন লেটার হেড ব্যবহার করে প্যান্ডেলের গায়ে নোটিস টাঙিয়ে দেয় তারা পুজোর পারমিশান পেয়ে গিয়েছে। প্যান্ডেল খুলে দিতে হবে। সিসিটিভি সরিয়ে ফেলতে হবে বলে একাধিক নোটিস লাগায়।
এরপর NKDA এর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে জানা যায় তারা সত্যি পারমিশন পেয়েছে। এই অ্যাসোসিয়েশন ২০২২ থেকে রেজিস্ট্রেশন রিনিউ হয়নি। এই অ্যাসোসিয়েশন কীভাবে পারমিশন পেয়ে গেল তাতে আমরা হতভম্ব হয়ে যাই। আমরা শুনতে পারছি সরকার পরিবর্তন এর পরে এটা একটা রেশ। এরপর হাইকোর্ট এর দ্বারস্থ হলে হাইকোর্ট এর ওপর একটা স্ট্রে অর্ডার দেয় এবং NKDA কে দুই পক্ষকে ডেকে একটা ফ্রেস হেয়ারিং করতে বলে। এরপর আবার দুটো হেয়ারিং হয় কোর্টে। রিলিজিয়ান সেন্টিমেন্টকে মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত হয় যে ওই এসোসিয়েশান কে মাঠের অর্ধেকটা দেওয়া হোক পুজো করার জন্য।
অভিযোগ, এরই মধ্যে পুজো মণ্ডপ ভাঙচুর করা হয়। এবং প্রতিমা যেখানে রাখা ছিল সেখানে সেট সরিয়ে নেওয়া হয়। টানা বৃষ্টির ফলে প্রতিমা বিভিন্ন অংশের মাটি ধুয়ে যায়। এরপর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই প্রতিমাতেই পুজো হবে। রাত জেগে ব্লকের মহিলারা প্রতিমার গায়ে মাটি লেপে চোখ এঁকে রঙ করে সাজসজ্জা করে পুজো করছে। কোর্ট ঘুরে আসার পরে NOC পেয়েছি।
নিউটাউন সিসি ব্লক রেসিডেন্টস ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশান এর প্রেসিডেন্ট অমিতাভ ভট্টাচার্য জানান, 'একই ব্লকে একই প্যান্ডেলে মাঝখানে ভাগ করে দুটো পুজো হচ্ছে। এটা সত্যি খুবই কষ্টকর ব্যাপার এটা ভাবতেও খারাপ লাগছে। এরকম পরিস্থিতি এর আগে কখনো হয়নি। এখানে ২০২১সালে অ্যাসোসিয়েশন একবার পুজো করেছিল। ২১ সাল বাদ দিয়ে তার আগে এবং পরে পুজো সমিতি পুজো করে আসছে। এবারে এটার ছেদ ঘটল। ওরা কীভাবে পারমিশন পেয়েছে জানি না।'
নিউটাউন সিসি ব্লক রেসিডেন্টস ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন পুজোর প্রেসিডেন্ট পবিত্র ঘোষ জানান, 'প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অ্যাসোসিয়েশনকেই পারমিশন দেওয়া হয়। পারমিশন নিয়ে যখন পুজো করার জন্য উদ্যোগ নেয় তখন আরেকটি গ্রুপ যারা এর আগে এসোসিয়েশান এর NOC তে পুজো করতো তারা হঠাৎ ঠিক করে তারা নিজেরা পুজো করবে যার ফলে তারা NOC পায় না। না পেয়ে তারা কোর্টে যায়। কোর্টের সিদ্ধান্ত হয় দুই পক্ষকেই পুজো করতে দেওয়া হোক প্লটটিকে ভাগ করে। সেখানে অর্ডার হয় যদি প্যান্ডেল হয়ে থাকে সেটাকে ডেমোলিস করে অন্যদের পুজো করার জায়গা করে দিতে হবে।'
প্রশাসন NKDA দুই পক্ষকে নিয়ে মিটিং করে সেখানে ঠিক হয় ডেমোলিস করে পুজো করতে গেলে কেউই পুজো করতে পারবে না। সেই কারণে সার্ভিক স্বার্থে মেনে নিয়ে নিজেদের মতো করে নিজেরা পুজো করছি। প্যান্ডেল ভাঙচুর ও সেট খুলে নেওয়াকে অপপ্রচার করছে। এটাকে ব্লক করার জন্য। NOC না থাকা সত্ত্বেও রাতের অন্ধকারে ঠাকুর ঢুকিয়েছিল। এবং যখন ঢুকিয়েছিল তখন ঠাকুরের মাথার অংশ ছিল না। খুব খারাপ লাগছে। সকলের যেমন খারাপ লাগছে আমাদেরও খারাপ লাগছে। মুষ্টিমেয় কয়েকটা লোকের জন্য গোটা ব্লক সাফার করছে। এই ঘটনায় ব্লকের বাসিন্দাদের একাংশের মধ্যে পুজোর সেই আনন্দ নেই।
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