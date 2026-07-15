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রাতের তিলোত্তমায় বড় চমক: এবার কলকাতায় সারারাত চলবে বাস, বিরাট ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর-- কোন রুটে, কোথায়, কতক্ষণ?

West Bengal Government Night Bus service: সাধারণত দেখা যায়, রাত ৯টা বা ১০টার পর থেকেই কলকাতার রাস্তায় বাসের সংখ্যা কমতে শুরু করে। আর রাত সাড়ে ১১টার পর সাধারণ বাস কার্যত উধাও হয়ে যায়। ফলে চরম সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা। বিশেষ করে তথ্যপ্রযুক্তি (IT) সেক্টর, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং অন্যান্য জরুরি ক্ষেত্রের কর্মীদের চড়া ভাড়া দিয়ে অ্যাপ ক্যাব বা বাইক ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি ফিরতে হয়।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 15, 2026, 07:27 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 07:27 PM IST
রাতের তিলোত্তমায় বড় চমক: এবার কলকাতায় সারারাত চলবে বাস, বিরাট ঘোষণা পরিবহণমন্ত্রীর-- কোন রুটে, কোথায়, কতক্ষণ?
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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