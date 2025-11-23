SIR Controversy: 'SIR আসলে রাজনৈতিক গণহত্যার ছক', অর্থমন্ত্রী নির্মলার স্বামীর কাঠগড়ায় বিজেপি ও কমিশন..

SIR Controversy: 'SIR আসলে রাজনৈতিক গণহত্যার ছক', অর্থমন্ত্রী নির্মলার স্বামীর কাঠগড়ায় বিজেপি ও কমিশন..
SIR Controversy: 'SIR-র মাধ্যমে ঘুরপথে CAA লাগু করার কাজ চলছে। সরকার ভোটার বদলে দিচ্ছে। যেখানে ভোটারদের সরকার বদলানোর কথা ছিল'।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: সম্পর্কে তিনি কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমণের স্বামী। 'রাজনৈতিক গণহত্যা'. কলকাতায় এসে SIR-র তীব্র বিরোধিতা করলেন অর্থনীতিবিদ পরাকলা প্রভাকর। তাঁর মতে, 'SIR-র মাধ্যমে সরকার ভোটার বদলে দিচ্ছে। যেখানে ভোটারদের সরকার বদলানোর কথা ছিল'।
রাকলা প্রভাকর বলেন, 'SIR-র উদ্দেশ্য নির্বাচনী ইস্যুর থেকেও অনেক বড়। SIR-র আসলে রাজনৈতিক গণহত্যা। এখানে মানুষের হাত থেকে রাজনৈতিক অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। এটা কখনওই ভোটার তালিকার শুদ্ধিকরণ নয়। এটা আসলে ভারতের রাজনৈতিক শুদ্ধিকরণ'। তাঁর অভিযোগ, 'SIR-র মাধ্যমে ঘুরপথে CAA লাগু করার কাজ চলছে। সরকার ভোটার বদলে দিচ্ছে। যেখানে ভোটারদের সরকার বদলানোর কথা ছিল'।
বছর ঘুরলেই বিধানসভা ভোটে। ছাব্বিশের আগে বাংলায় SIR নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। প্রথমদিন থেকেই সুর চড়িয়ে তৃণমূল। বস্তুত, অবিলম্বে SIR বন্ধের দাবি জানিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার চিঠি লিখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। চিঠিতে উল্লেখ, 'SIR বিপজ্জনক সীমা পৌঁছে গিয়েছে। যেভাবে SIR করা হচ্ছে, তাতে পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি তৈরি করছে, একইসঙ্গে বিপজ্জনকও'।
এদিকে SIR আতঙ্কে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে আত্মহত্যার অভিযোগ ওঠে। এমনকী, কাজের চাপে আত্মহত্যা করেছেন BLO। অসুস্থ হয়ে পড়ছেন অনেকেই। যেদিন বাংলায় SIR শুরু হয়েছিল, সেদিন ধর্মতলায় আম্বেদকর মূর্তি পাদ থেকে জোড়াসাঁকো পর্যন্ত মিছিল করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন অভিষেকও। মঙ্গলবার ফের পথে নামছেন মুখ্যমন্ত্রী। মিছিল ও জনসভা হবে মতুয়াগড় বনগাঁয়।
