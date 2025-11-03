Sovan Chatterje Join TMC? : BIG UPDATE: আজই তৃণমূলে শোভন? ছাব্বিশের ভোটের আগেই কি ঘাসফুলে কাননের কামব্যাক?
Sovan Chatterjee and Baisakhi Banerjee West Bengal Assembly Election 2026: উত্তরবঙ্গেই মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক হয় শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের। তার আগে কালীঘাটে অভিষেকের সঙ্গে বৈঠক। NKDA চেয়ারম্যান পদপ্রাপ্তি! এবার কি তবে 'ঘর ওয়াপসি'...
প্রবীর চক্রবর্তী: আজই তৃণমূলে 'ঘর ওয়াপসি' শোভন চট্টোপাধ্য়ায়ের (Sovan Chatterjee)? আজই নুষ্ঠানিকভাবে ফের তৃণমূলে (TMC) যোগ দিতে চলেছেন NKDA চেয়ারম্যান শোভন চট্টোপাধ্য়ায় (Sovan Chatterje Join TMC)? সঙ্গে তৃণমূলে যোগ দিতে চলেছেন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্য়ায়ও (Baisakhi Banerjee)? জল্পনা তুঙ্গে। সূত্রে খবর, আজ ৩টের সময় তৃণমূল ভবনে ফের ঘাসফুল শিবিরে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিতে পারেন শোভন-বৈশাখী!
তৃণমূলের তরফেও এক্স-হ্যান্ডেলে একটি পোস্ট করা হয়েছে। যেখানে বিকেল ৩ টেয় TMC ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে কথা বলা হয়েছে। দলের তরফে এখটি যোগদানের খবরও ঘোষণা করা হয়েছে। সুব্রত বক্সী ও অরূপ বিশ্বাসের উপস্থিতিতে এই যোগদান হবে বলেও উল্লেখ করা হয়েছে এক্স-হ্যান্ডেলের পোস্টে। ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে বিশিষ্ট হেভিওয়েট জয়েনিংয়েরও! আর তাতেই দানা বেঁধেছে জল্পনা। ছাব্বিশের ভোটের (West Bengal Assembly Election 2026) আগেই কি তাহলে ঘাসফুলে কাননের কামব্যাক?
প্রসঙ্গত, অক্টোবরে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বিপর্যয়ের পর মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে দার্জিলিংয়ে, তখন বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে সেখানেই পৌঁছে গিয়েছিলেন শোভন চট্টোপাধ্য়ায়! সেখানেই মুখ্য়মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠক হয় তাঁর। যদিও জানা যায়নি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই তাঁকে ডেকেছিলেন নাকি শোভন চট্টোপাধ্য়ায় নিজেই সেখানে গিয়েছিলেন! তবে সূত্রের খবর, প্রায় ২ ঘণ্টা বৈঠক হয় তাঁদের। তখন থেকেই জল্পনার পারদ চড়তে শুরু করে! তবে কি আবার তৃণমূলে ফিরছেন শোভন?
যার সলতে পাকানো অবশ্য শুরু হয়েছিল ২৫ সেপ্টেম্বর। সেদিন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের সঙ্গে কালীঘাটে দেখা করেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। প্রায় ঘণ্টা তিনেক কথা হয় তাঁদের। যদিও অভিষেকের সঙ্গে সেদিন কী কথা হয়েছিল তা খোলসা করেননি শোভন চট্টোপাধ্য়ায়। তবে নিজেই জানিয়েছিলেন, তিনি তৃণমূল দলে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে চান! যাতে নয়া মাত্রা যোগ করে শোভনের NKDA চেয়ারম্যান পদপ্রাপ্তি।
