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টালা প্রত্যয়ের পরে বন্ধ হতে চলল সব থেকে বড় দুর্গা-খ্যাত দেশপ্রিয় পার্কের দুর্গাপুজোও? ধুলোয় মিশল বৌদ্ধ বিহার?

Deshapriya Park Durga Puja 2026: 'সব থেকে বড় দুর্গা' তৈরি করে ২০১৫ সালে গোটা রাজ্যকে চমকে দেওয়া দেশপ্রিয় পার্কের পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তা এবং একরাশ বিতর্ক। টালা প্রত্যের পরে আবার শহরের এক হেভিওয়েট পুজো ঘিরে অনিশ্চয়তারয় বাতাবরণ তৈরি হয়েছে। কেন হল এরকম?

Reported ByAyan Ghoshal
Published: Aug 13, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:53 PM IST
টালা প্রত্যয়ের পরে বন্ধ হতে চলল সব থেকে বড় দুর্গা-খ্যাত দেশপ্রিয় পার্কের দুর্গাপুজোও? ধুলোয় মিশল বৌদ্ধ বিহার?
Image Credit: ফাইল ছবি

About the Author

Soumitra Sen

Soumitra Sen

পেশায় দীর্ঘদিন। প্রিন্ট মিডিয়ায় শুরু। ওপিনিয়ন পেজ এবং ফিচারই সবচেয়ে পছন্দের। পাশাপাশি ভ্রমণসাহিত্য, সংগীত ও ছবির মতো চারুকলার জগৎও। অধুনা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সেসবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অ্যাস্ট্রো, লাইফস্টাইল, পপুলার সায়েন্স ও ইতিহাস-অ্যানথ্রোপলজিক্যাল বিষয়পত্তরও। আদ্যন্ত কবিতামুগ্ধ. তবু বিভিন্ন ও বিচিত্র বিষয়ের লেখালেখিতে আগ্রহী। সংবাদের অসীম দুনিয়ায় উঁকি দিতে-দিতে যিনি তাই কখনও-সখনও বিশ্বাস করে ফেলেন-- 'সংবাদ মূলত কাব্য'!

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