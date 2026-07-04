/দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর: নবান্নে বড় বৈঠক

অয়ন ঘোষাল: আসন্ন দুর্গাপূজা অর্থাত্ উৎসবের মরসুম শেষ না হওয়া পর্যন্ত এ রাজ্যে কোনও হকার উচ্ছেদ করা হবে না। হকারদের রুটিরুজির কথা মাথায় রেখে মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বড় আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে হকার সংগঠনের এক গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের পর এই স্বস্তির খবর মিলেছে। হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির রাজ্য সভাপতি অসিত সাহা বৈঠকের পর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে জানান, আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজ্যে হকার উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্থগিত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের এই সিদ্ধান্তে উৎসবের মুখে বড়সড় আশঙ্কার হাত থেকে রেহাই পেলেন রাজ্যের লক্ষাধিক হকার পরিবার।
গত কয়েক মাসে বেআইনি দখলমুক্ত করার নামে রাজ্যের বিভিন্ন স্টেশন চত্বর, উড়ালপুলের নিচে এবং গুরুত্বপূর্ণ বাজার এলাকাগুলোতে জোরকদমে হকার উচ্ছেদ অভিযান চলেছিল। কোথাও কোথাও বুলডোজার দিয়ে দোকান ভেঙে ফেলারও অভিযোগ ওঠে, যার জেরে নোটিস পাওয়া হকারদের মধ্যে চরম আতঙ্ক ও দুর্ভোগ তৈরি হয়েছিল। এমনকি এই উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে মামলা গড়ায় কলকাতা হাইকোর্টেও, যেখানে আদালত আগামী ৩১ জুলাই পর্যন্ত উচ্ছেদের ওপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দেয়।
হকার্স জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটির সভাপতি অসিত সাহা বলেন, 'রাজ্যজুড়ে হকারদের উচ্ছেদ নিয়ে যে চরম ভীতি তৈরি হয়েছিল, তা আপাতত কেটেছে। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়েছেন, উৎসবের সময়ে বহু মানুষের রোজগার এই ফুটপাত ও ছোট ব্যবসার ওপর নির্ভর করে। তাই মানবিকতার খাতিরে কাউকেই এখন উচ্ছেদ করে সমস্যায় ফেলা হবে না। আইন মেনে কাজ হলেও মানবিক দিকটি আগে দেখা হবে।'
বৈঠকে রেলের জমিতে থাকা হকারদের উচ্ছেদ প্রসঙ্গটিও গুরুত্ব সহকারে উথাপিত হয়। যেহেতু রেলের জমি সংক্রান্ত সমস্ত সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত, তাই রাজ্যের এতে সরাসরি কিছু করার নেই। তা সত্ত্বেও, হকার সংগঠনের অনুরোধে মুখ্যমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, মানবিকতার খাতিরে রেল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলে সেখানেও উচ্ছেদ প্রক্রিয়া স্থগিত রাখার চেষ্টা করবে রাজ্য সরকার।
উচ্ছেদ সাময়িক স্থগিত হলেও হকারদের স্থায়ী সমাধান ও পুনর্বাসনের রূপরেখা তৈরি করতে কোমর বাঁধছে প্রশাসন। আগামী সপ্তাহেই পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী এবং দপ্তরের সচিবের সঙ্গে হকার সংগঠনের নেতাদের একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে হকারদের পরিচয়পত্র (আইডি কার্ড), সীমানা নির্ধারণ এবং ব্যবসার ভবিষ্যৎ নিয়ে বিশদ আলোচনা হবে।
রাজনৈতিক ও সামাজিক পর্যবেক্ষকদের মতে, দুর্গাপুজোর আগে শুভেন্দু সরকারের এই সিদ্ধান্তের বড় রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। উৎসবের মুখে লক্ষ লক্ষ প্রান্তিক মানুষের অন্নসংস্থান বাঁচিয়ে রাখার এই ‘মানবিক দাওয়াই’ আপাতত রাজ্যে বড় স্বস্তি দিল রাজ্যের লক্ষ লক্ষ হকার ও তাঁদের পরিবারকে।
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