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দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর: নবান্নে বড় বৈঠক

West Bengal Hawker's eviction: আগামী অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজ্যে হকার উচ্ছেদ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ স্থগিত রাখার আশ্বাস দিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। সরকারের এই সিদ্ধান্তে উৎসবের মুখে বড়সড় আশঙ্কার হাত থেকে রেহাই পেলেন রাজ্যের লক্ষাধিক হকার পরিবার।

Written ByNabanita Sarkar Edited By:Nabanita Sarkar
Published: Jul 04, 2026, 04:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 04:41 PM IST
দুর্গাপুজোর আগেই রাজ্যের হকার উচ্ছেদ নিয়ে বিরাট সিদ্ধান্ত মুখ্যমন্ত্রীর: নবান্নে বড় বৈঠক
Source: Bureau

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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