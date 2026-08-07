/বিরাট বিপদে সুমিত রায়: গ্রেফতারির মুখে অভিষেকের PA? আর্জি খারিজ, হাই প্রোফাইল মামলায় কী বলল হাইকোর্ট?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: আবার তীব্র আইনি জটে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়। এবার কি তিনি গ্রেফতার হবেন? উঠছে বড় প্রশ্ন।
আইনি লড়াইয়ে সুপ্রিম কোর্ট ও কলকাতা হাইকোর্ট থেকে দুটি পৃথক মামলায় অন্তর্বর্তী রক্ষাকবচ ও আগাম জামিন পেলেও পুরোপুরি স্বস্তিতে নেই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক সুমিত রায়।
পুরোনো দুটি মামলার জটিলতা কাটতে না কাটতেই নতুন চার- চারটি এফআইআর (FIR) রুজু হওয়ায় ফের গ্রেফতারির আশঙ্কায় ভুগছেন তিনি।
নিজের আইনি সুরক্ষায় সর্বাত্মক রক্ষাকবচ চেয়ে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছেন সুমিত রায়। তবে তাঁর জরুরি ও দ্রুত শুনানির আরজি আপাতত খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত।
সম্প্রতি পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় বেআইনি নিয়োগ ও টাকা লেনদেনের অভিযোগে রুজু হওয়া মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে শর্তসাপেক্ষে আগাম জামিন পান সুমিত রায়।
অন্যদিকে, শালবনি অঞ্চলের সরকারি জমি জালিয়াতি সংক্রান্ত অপর একটি মামলায় হাইকোর্ট আগাম জামিন খারিজ করায় তিনি সর্বোচ্চ আদালত অর্থাৎ সুপ্রিম কোর্টের শরণাপন্ন হন।
শীর্ষ আদালত তাঁকে তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতার নির্দেশ দিয়ে আপাতত পুলিসি গ্রেফতারির উপর অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ জারি করেছে।
আদালত সূত্রে জানা গিয়েছে, এই দুটি হাইপ্রোফাইল মামলায় আদালতের আইনি সুরক্ষা বা রক্ষাকবচ হাতে এলেও সুমিতের চাপ কমেনি। কারণ, তাঁর বিরুদ্ধে রাজ্যের বিভিন্ন থানায় আরও ৪টি নতুন এফআইআর নথিভুক্ত করা হয়েছে।
আইনি বিশেষজ্ঞদের মতে, পুলিস যেকোনও মুহূর্তে ওই পুরনো বা নতুন কোনও মামলায় তাঁকে তলব করে গ্রেফতারের পদক্ষেপ নিতে পারে-- এই প্রবল আশঙ্কা থেকেই সুমিত রায় পুনরায় হাইকোর্টে।
আবেদনে তিনি দাবি জানান, তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সমস্ত মামলাতেই যেন পুলিসি কঠোর পদক্ষেপ বা গ্রেফতারির ওপর আদালত নির্দিষ্ট রক্ষাকবচ দেয়।
আবেদনে সুমিতের আইনজীবীরা বিষয়টির গুরুত্ব বিচার করে অবিলম্বে এবং অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে শুনানির আর্জি জানান। তবে কলকাতা হাইকোর্ট সেই আবেদন তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করেনি।
আদালতের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তড়িঘড়ি বা অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই মামলার শুনানি করার মতো কোনও জরুরি কারণ আপাতত দেখা যাচ্ছে না। ফলে নির্ধারিত ক্রম অনুযায়ী সাধারণ নিয়মেই এই আবেদনের শুনানি হবে।
উচ্চ আদালত জরুরি শুনানির আর্জি ফিরিয়ে দেওয়ায় এই মুহূর্তে আইনি দিক থেকে সুমিত রায়ের অস্বস্তি আরও বাড়ল বলেই মনে করছে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক ও আইনি মহল। নতুন মামলায় তদন্তকারী সংস্থা কী পদক্ষেপ নেয়, সেদিকেই এখন নজর সকলের।
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