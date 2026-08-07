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বিরাট বিপদে সুমিত রায়: গ্রেফতারির মুখে অভিষেকের PA? আর্জি খারিজ, হাই প্রোফাইল মামলায় কী বলল হাইকোর্ট?

Abhishek Banerjee PA Sumit Roy in Calcutta Highcourt: নিজের আইনি সুরক্ষায় সর্বাত্মক রক্ষাকবচ চেয়ে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টের দরজায় কড়া নেড়েছেন সুমিত রায়। তবে তাঁর জরুরি ও দ্রুত শুনানির আরজি আপাতত খারিজ করে দিয়েছে উচ্চ আদালত।  

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 07, 2026, 12:13 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 12:13 PM IST
বিরাট বিপদে সুমিত রায়: গ্রেফতারির মুখে অভিষেকের PA? আর্জি খারিজ, হাই প্রোফাইল মামলায় কী বলল হাইকোর্ট?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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