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সুপ্রিম কোর্টে বিরাট ধাক্কা অভিষেকের: বিদেশযাত্রায় নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের বড় নির্দেশ, কী করবেন সাংসদ?

Abhishek Bnaerjee: ২০১৬ সালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় চোখের নিচে গুরুতর আঘাত পান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর থেকে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর চোখের চিকিৎসা চলছে। 

Reported ByArnabangshu NiyogiEdited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 03, 2026, 04:14 PM IST|Updated: Aug 03, 2026, 04:14 PM IST
সুপ্রিম কোর্টে বিরাট ধাক্কা অভিষেকের: বিদেশযাত্রায় নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের বড় নির্দেশ, কী করবেন সাংসদ?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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