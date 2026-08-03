/সুপ্রিম কোর্টে বিরাট ধাক্কা অভিষেকের: বিদেশযাত্রায় নিয়ে সর্বোচ্চ আদালতের বড় নির্দেশ, কী করবেন সাংসদ?

অর্ণবাংশু নিয়োগী: তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের চোখের চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাওয়ার আবেদন মামলায় আপাতত বড় অস্বস্তি। জরুরি ভিত্তিতে বিদেশে যাওয়ার ছাড়পত্র পেতে তিনি দেশের শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হলেও, সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়ে সরাসরি কোনও হস্তক্ষেপ করেনি।
সোমবার ৩ আগস্ট, ২০২৬ শীর্ষ আদালত মামলাটি গ্রহণ না করে পুনরায় কলকাতা হাইকোর্টেই ফেরত পাঠিয়েছে। ফলে অভিষেকের বিদেশযাত্রা সংক্রান্ত অস্বস্তি ও অনিশ্চয়তা বজায় রইল।
হাইকোর্টের আগের নির্দেশ
২০১৬ সালে এক মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় চোখের নিচে গুরুতর আঘাত পান অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এরপর থেকে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী নিয়মিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তাঁর চোখের চিকিৎসা চলছে। কিন্তু একটি আইনি জটিলতার কারণে আদালতের অনুমতি ছাড়া তাঁর বিদেশে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।
সম্প্রতি চিকিৎসার স্বার্থে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি চেয়ে তিনি কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু গত ২০ জুলাই হাইকোর্টের একক বেঞ্চ সেই আবেদন মঞ্জুর করেনি। উল্টে আদালত নির্দেশ দেয় যে, বিদেশে যাওয়ার আগে অভিষেককে এসএসকেএম (SSKM) হাসপাতালের চক্ষুরোগ বিভাগের প্রধানের কাছে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে হবে।
এসএসকেএম-এর চিকিৎসকেরা যদি রিপোর্ট দেন যে এই চিকিৎসা কলকাতায় সম্ভব নয়, কেবল তখনই বিদেশযাত্রার বিষযে বিচার করা যাবে। হাইকোর্টের এই শর্ত ও শুনানির তারিখ পিছিয়ে যাওয়ায় কিছুটা ব্যাকফুটে পড়েন তৃণমূল সাংসদ।
সুপ্রিম কোর্টে আপিল
হাইকোর্টের নির্দেশে অসন্তুষ্ট হয়ে এবং জরুরি শুনানির আশায় সরাসরি সুপ্রিম কোর্টের তোড়জোড় শুরু করেন অভিষেক। সর্বোচ্চ আদালতে তাঁর আইনজীবী যুক্তি দেন:
১ অভিষেকের চোখের চিকিৎসা অত্যন্ত জরুরি এবং এটি দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
২. হাইকোর্টে মামলার শুনানি ঝুলে থাকার কারণে তাঁর চিকিৎসায় বিলম্ব ঘটছে, যা চোখের স্বাস্থ্যের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে।
৩. তিনি তদন্তকারী সংস্থার সমস্ত শর্ত মেনে চলছেন, তাই তাঁকে চিকিৎসার অনুমতি দেওয়া হোক।
শীর্ষ আদালতের বার্তা
সব পক্ষের যুক্তি শোনার পর সুপ্রিম কোর্ট অভিষেকের বিদেশযাত্রায় সরাসরি কোনও ছাড়পত্র দেয়নি বা হাইকোর্টের নির্দেশে হস্তক্ষেপ করেনি। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী ও বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দেয়-- যেহেতু মামলাটি ইতোমধ্যেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারাধীন, তাই এর বিচার ও নিষ্পত্তি হাইকোর্টেই হওয়া উচিত।
তবে বিষয়টি চোখের চিকিৎসার সাথে জড়িত এবং স্পর্শকাতর হওয়ায়, সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছে যে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে কলকাতা হাইকোর্টকে এই মামলার শুনানি শেষ করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে।
সুপ্রিম কোর্ট সরাসরি অনুমতি না দেওয়ায় অভিষেকের আইনি অস্বস্তি আপাতত বহাল রইল। এখন হাইকোর্ট এসএসকেএম-এর রিপোর্টের ওপর জোর দেয় নাকি এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁকে বিদেশযাত্রার অনুমতি দেয়-- সেদিকেই তাকিয়ে রাজ্য রাজনৈতিক ও আইনি মহল।
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