/মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া পদোন্নতি নয়! রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রমোশনে নয়া নিয়ম

অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রমোশনে এবার কড়া সরকার! পদোন্নতির ক্ষেত্রে নয়া নিয়ম। বিশেষ করে ঊর্ধ্বতন রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের প্রমোশন এবার থেকে আর মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া হবে না। উচ্চ বেতনস্তরের পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এবার থেকে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন বাধ্যতামূলক।
রাজ্য সরকারি দফতরে লেভেল-২২ এবং তার ঊর্ধ্বের বেতনস্তরের পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এবার মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে সমস্ত দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতর। নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পদে পদোন্নতির ফাইল মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের জন্য পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতরের মাধ্যমে পাঠাতে হবে।
নিজ নিজ দফতরে এমন পদগুলির তালিকা, সংশ্লিষ্ট পদে শেষ পদোন্নতির তারিখ এবং সেই পদোন্নতিতে মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ছিল কি না—এই তথ্যও সাত দিনের মধ্যে পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতরে পাঠাতে বলা হয়েছে। ২০১৯ সালের বেতন কাঠামো অনুযায়ী লেভেল-২২ ও তার ঊর্ধ্বের সব পদগুলির ক্ষেত্রেই এই নির্দেশ কার্যকর হবে।
প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারি কর্মীদের বদলির নীতিতেও বড়সড় পরিবর্তন এনেছে সরকার। হোম ডিস্ট্রিক্টে পোস্টিং নয়! ক্ষমতায় আসার পর রাজ্য সরকারি কর্মীদের বদলির নিয়মের ক্ষেত্রে বড়সড় পরিবর্তন এনেছে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সরকার। ন্যূনতম কত বছর একই পদে থাকতে হবে? কত বছর পর বদলির জন্য আবেদন করা যাবে? তা নিয়ে নির্দেশিকা জারি করেন মুখ্যসচিব।
রাজ্যের ফিল্ড লেভেল অফিসার থেকে এক্সটেনশন অফিসার পদমর্যাদার কর্মীদের বদলির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এই নতুন নীতি। সাধারণভাবে কোনও কর্মীকে আর নিজের হোম জেলায় পোস্টিং দেওয়া হবে না। তবে অবসরের আগের শেষ ২ বছর প্রশাসনিক প্রয়োজনে ছাড় মিলতে পারে। একই পদে টানা ৩ বছর চাকরি সম্পূর্ণ হলে তবেই বদলির জন্য বিবেচিত হবেন সংশ্লিষ্ট কর্মী। কোনও কর্মীকে সাধারণত ৪ বছরের বেশি একই পদে রাখা হবে না বলে নির্দেশ।
তবে রাজস্ব আদায়, কর সংগ্রহ ও অন্যান্য সংবেদনশীল দায়িত্বে থাকা অফিসারদের ক্ষেত্রে ২ বছর পর বদলি এবং সর্বোচ্চ ৩ বছর একই দায়িত্বে থাকার সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। বদলির সময় প্রশাসনিক সুবিধার পাশাপাশি জনস্বার্থ ও জেলার প্রয়োজনও বিবেচনা করা হবে।
(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের App, Facebook, Whatsapp Channel, X (Twitter), Youtube, Instagram পেজ-চ্যানেল)