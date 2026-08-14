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মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া পদোন্নতি নয়! রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রমোশনে নয়া নিয়ম

West Bengal state government employees new promotion rule: রাজ্য সরকারি দফতরে লেভেল-২২ এবং তার উপরের সমস্ত বেতনস্তরের পদে পদোন্নতির ক্ষেত্রে এবার মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন বাধ্যতামূলক। এই বিষয়ে সমস্ত দফতরকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্যের পার্সোনেল অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ রিফর্মস দফতর।

Written BySUDESHNA PAUL
Published: Aug 14, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 12:30 PM IST
মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন ছাড়া পদোন্নতি নয়! রাজ্য সরকারি কর্মীদের প্রমোশনে নয়া নিয়ম

About the Author

SUDESHNA PAUL

SUDESHNA PAUL

টেলিভিশনে হাতেখড়ি। প্যাশন ডিজিটাল। অনলাইন সাংবাদিকতা মানে শুধু অনলাইনে খবর লেখা নয়, ডিজিটাল মানে ডেটা নিয়ে 'খেলা'! সংখ্যাতত্ত্বের সাংবাদিকতা! অন সেকেন্ড ডেটার চুলচেরা বিশ্লেষণে নেওয়া ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি। ১২ বছর ধরে মিলিয়ে যাচ্ছি লেখা আর ডেটার খেলা। রাজ্য থেকে দেশ, বিশ্ব থেকে বিবিধ, রাজনীতি থেকে কূটনীতি- সংবাদ নিয়ে সংখ্যাতত্ত্বের 'খেলা'ই আমার ফোকাস।

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