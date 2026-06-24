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মুঘল-পাঠানদের নামে কোনও রাস্তা নয় কলকাতায়! মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা, গঠন কমিটিও

Kolkata: পার্ক সার্কাস এলাকার সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম বদলে হচ্ছে  'গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড'। গত মঙ্গলবার বিধানসভা অধিবেশনে রাজ্যের একাধিক রাস্তা নিয়ে বড় ঘোষণা করে দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।

Written BySoumita Khan
Published: Jun 24, 2026, 01:26 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 01:26 PM IST
মুঘল-পাঠানদের নামে কোনও রাস্তা নয় কলকাতায়! মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা, গঠন কমিটিও

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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