/মুঘল-পাঠানদের নামে কোনও রাস্তা নয় কলকাতায়! মুখ্যমন্ত্রীর বড় ঘোষণা, গঠন কমিটিও

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রায় দেড় মাস পেরিয়েছে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি সরকারের। এরই মধ্যে রাজ্য জুড়ে একাধিক পরিবর্তন এনেছে নতুন সরকার। কিছুদিন আগে পার্ক সার্কাস এলাকার সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ে বদলে হচ্ছে 'গোপাল মুখোপাধ্যায় রোড'। এবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী জানিয়েছেন, কলকাতায় আর মুঘল, পাঠান বা ব্রিটিশ শাসকদের নামে কোনো রাস্তা বা এলাকা থাকবে না।
গত মঙ্গলবার বিধানসভায় রাজ্যপালের ভাষণের ওপর আলোচনার সময় মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এই বড় ঘোষণা করেন। এর পাশাপাশি, রাস্তা ও জনবহুল এলাকার পুরনো নাম পর্যালোচনার জন্য একটি বিশেষ কমিটি গঠনের কথাও ঘোষণা করা হয়েছে।
সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম বদল নিয়ে বিধানসভায় বিতর্ক
সম্প্রতি কলকাতা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন (KMC) পার্ক সার্কাস এলাকার 'সুরাবর্দি অ্যাভিনিউ'-এর নাম বদলে 'গোপাল মুখার্জি রোড' করেছে। গত মঙ্গলবার বিধানসভায় এই সিদ্ধান্ত এবং রাস্তাটির ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তীব্র বিতর্ক হয়। তৃণমূলের বিদ্রোহী গোষ্ঠীর নেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নাম বদলের বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। এবং ইতিহাস বিকৃত করা হচ্ছে বলে মন্তব্য করেন। তাঁর যুক্তি ছিল, এই রাস্তাটির নাম পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী হুসেন শহীদ সুরাবর্দির নামে রাখা হয়নি। বরং ১৯৩২ সালে স্যার হাসান সুরাবর্দির (যিনি একজন বিখ্যাত চিকিৎসক এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মুসলিম উপাচার্য ছিলেন) অথবা তাঁর দাদা মৌলানা ওবায়দুল্লাহ সুরাবর্দির নামে রাখা হয়েছিল।
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর স্পষ্ট জবাব
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই দাবির জবাবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট করে দেন যে, কলকাতায় কোনো মুঘল, পাঠান বা অত্যাচারী ব্রিটিশ শাসকের নামে কোনো জায়গার নাম রাখা হবে না। মুখ্যমন্ত্রী সুরাবর্দি অ্যাভিনিউয়ের নাম বদলের প্রশংসা করেন এবং একে 'ঐতিহাসিক ভুল সংশোধনের দিকে একটি পদক্ষেপ' বলে অভিহিত করেন।
মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান যে, সিস্টার নিবেদিতার মতো ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া শহরে কোনো বিদেশি নাম রাখা হবে না। তিনি বলেন, 'যদি এপিজে আবদুল কালামের মতো সত্যিকারের দেশপ্রেমিক থাকেন, তবে আমাদের জানান, রাজ্য সরকার তাঁদের সম্মান জানাবে। আপনারা বাঙালি সংস্কৃতি ও গৌরব মুছে ফেলতে পারবেন না।'
নাম পর্যালোচনার জন্য কমিটি গঠন
রাস্তা ও এলাকার নাম পর্যালোচনার জন্য রাজ্য সরকার একটি প্যানেল গঠন করেছে। এই কমিটির প্রধান হলেন স্বামী প্রদীপানন্দ মহারাজ (যিনি কার্তিক মহারাজ নামেও পরিচিত)। সাধারণ মানুষ এই কমিটিকে রাস্তা ও এলাকার নাম পরিবর্তনের বিষয়ে নিজেদের পরামর্শ দিতে পারবে।
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