তৈরির ৭-৮ মাসেই ভেসে গেল দুধিয়া সেতু: 'কাটমানি নেওয়া হয়েছিল কিনা তদন্ত হবে', কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: প্রবল বৃষ্টিতে ফের বানভাসি উত্তরবঙ্গ। মৃতের পরিবারকে ৪ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বললেন, 'সাংসদ রাজু সিং বিস্তা ও জেলাশাসক এলাকায় গিয়েছেন। কেন্দ্রের বিভিন্ন এজেন্সি ও রাজ্য সরকারে সব দফতর একসঙ্গে কাজ করছে। ২০২৫ এ যে বিপর্যয় হয়েছিল, তেমন যাতে না হয় তার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে'।
মুখ্যমন্ত্রী জানান, 'উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে কর্শিয়ং এর পাহাড়ি অঞ্চলে ভারী বৃষ্টি হয়েছে। শিলিগুড়ি-দার্জিলিংয়ে ২৪০.৬ মিলিমিটার বৃষ্টি হয়েছে। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে, একটা সেতু ভেঙে পড়েছে। মিরিক ব্লক, লেবং, মংপুতে ধস নেমেছিল, ঠিক করা হয়েছে। দুধিয়া ব্রিজ সম্পূর্ণ ধুয়ে গিয়েছে। পূর্ত দফতর কাজ শুরু করেছে। চার-পাঁচদিন লাগবে। তেমন কোনও পর্যটক আটকে নেই। যদি থাকে, তাহলে নামিয়ে আনার সবরকম ব্যবস্থা করবে সরকার'।
মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'বৃষ্টিতে সেতু ভেসে যেতে পারে। কিন্তু ৭-৮ মাসের মধ্যে সেতু এভাবে ভেসে গেল, তৈরির সময়ে কাটমানি নেওয়া হয়েছিল কিনা, তদন্ত করে দেখা হবে'। বলেন, 'আলিপুরদুয়ারের হাপিমারা এলাকার ভোলানালা এলাকায় ৪ বছরের বাচ্চা মারা গিয়েছে। সরকারের তরফে তাঁর পরিবারকে ৪ লক্ষ আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে'। জানান, সকাল ৬টা-সাড়ে ৬টা থেকে আমাকে সব জানানো হয়েছে'।
আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী ২১ জুন পর্যন্ত উওরবঙ্গের জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস ছিলই! সেই পূর্বাভাসই সত্যি হল। রীতিমতো রাতভর অবিরাম বৃষ্টি পাহাড়ে! বৃষ্টির জেরে ফের ফুলেফেঁপে উঠল পাহাড়ি নদী বালাসন! আর সেই নদীর ভয়াল রূপে তলিয়ে গেল বালাসন নদীর উপরে থাকা কার্শিয়াং ব্লকের দুধিয়ার অস্থায়ী হিউম পাইপের সেতু! শিলিগুড়ি থেকে মিরিক যাওয়ার ১২ নম্বর রাজ্য সড়কে গুরুত্বপূর্ণ এই সেতুই একমাত্র ভরসা ছিল পাহাড়বাসীর! বৃহস্পতিবার রাতভর বৃষ্টির জেরে জল বেড়ে যাওয়ায় তলিয়ে নিয়ে যায় সেতুটি। স্থানীয় প্রশাসনের সূত্রে খবর, বালাসন নদীর পাশে থাকা স্থানীয়দের স্থানান্তরিত করার কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে। এদিকে, বাঁধ না থাকায় নদী ধীরে ধীরে ঢুকে পড়েছে গ্ৰামের দিকে।
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