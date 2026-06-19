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তৈরির ৭-৮ মাসেই ভেসে গেল দুধিয়া সেতু: 'কাটমানি নেওয়া হয়েছিল কিনা তদন্ত হবে', কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

'২০২৫ এ যে বিপর্যয় হয়েছিল, তেমন যাতে না হয় তার জন্য কিছু ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Jun 19, 2026, 06:37 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:37 PM IST
তৈরির ৭-৮ মাসেই ভেসে গেল দুধিয়া সেতু: 'কাটমানি নেওয়া হয়েছিল কিনা তদন্ত হবে', কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর
Image Credit: বড় ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

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