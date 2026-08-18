/কাকভোরে বিকট শব্দ এবং আর্তনাদ! কলকাতায় ভেঙে পড়ল ২০০ বছরের পুরনো বাড়ি, প্রাণ হারালেন উর্মিলা

অয়ন ঘোষাল: টানা ভারী বৃষ্টির জেরে শহরের ভয়ংকর দুর্ঘটনা। হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল ২০০ বছরের পুরনো বাড়ি। মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫ টায় বিকট শব্দে মারাত্মকভাবে ভেঙে পড়ে বাড়ির একটা বড় অংশ। ঘটনাস্থল থেকে এখনও পর্যন্ত ১৩ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে এক ৬০ বছরের বৃদ্ধার। মৃত মহিলার নাম উর্মিলা সাউ। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে উদ্ধারকাজ শুরু করেছে পুলিস, দমকল এবং NDRF। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কলকাতার জোড়াবাগানের ব্রজদুলাল স্ট্রিটে।
জানা গিয়েছে, গত দু'দিনের টানা বৃষ্টিতে বাড়িটির কাঠামো মারাত্মক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। আজ, মঙ্গলবার ভোর সাড়ে ৫টা নাগাদ বিকট শব্দে বাড়িটির একটি বড় অংশ গলির ওপর ধসে পড়ে। মুহূর্তের মধ্যে পুরো এলাকা চুন-সুরকির ঘন ধোঁয়া ও ধুলোয় ঢেকে যায়। ধসে পড়া ইটের স্তূপের নীচে আটকে পড়েন উর্মিলা সাউ নামের এক বৃদ্ধা। উদ্ধারকারী দল আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে বের করে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
ঘটনাস্থলটি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় উদ্ধারকাজ চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে উদ্ধারকারী দলকে। গলির যোগাযোগব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। ধ্বংসস্তূপের নীচে আর কেউ আটকে আছেন কিনা তা নিশ্চিত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে এনডিআরএফ-এর বিশেষ প্রশিক্ষিত স্নিফার ডগ। উদ্ধারকারীদের প্রাথমিক লক্ষ্য, রাস্তা ও গলির মুখ থেকে দ্রুত ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে ভেতরের অংশে পৌঁছানো।
অসমর্থিত সূত্রের খবর, প্রায় ৭ বছর আগেই কলকাতা পুরসভা বাড়িটিকে 'বিপজ্জনক' হিসেবে চিহ্নিত করে নোটিস ঝুলিয়ে দিয়েছিল। দেড় বছর ধরে বাড়িটি একপাশে হেলে পড়ছিল। তবে উত্তর কলকাতার অগণিত পুরনো বাড়ির মতো এটিতেও চলছিল তীব্র শরিকি কোন্দল এবং বাড়িওয়ালা-ভাড়াটের আইনি বিবাদ। কে সংস্কারের খরচ বহন করবে, তা নিয়ে বছরের পর বছর টানাপোড়েন চলার কারণেই কোনও মেরামতির কাজ করা হয়নি। অন্যত্র থাকার উপায় নেই বলে এই বাড়িতেই থাকছিলেন ২০ জন।
বর্তমানে দুর্ঘটনাগ্রস্ত বাড়িটির অবশিষ্টাংশ আরও বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এনডিআরএফ ও কলকাতা পুলিসের ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট টিম পুরো এলাকা ঘিরে রেখে উদ্ধার অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে।
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