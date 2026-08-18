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কাকভোরে বিকট শব্দ এবং আর্তনাদ! কলকাতায় ভেঙে পড়ল ২০০ বছরের পুরনো বাড়ি, প্রাণ হারালেন উর্মিলা

Kolkata House Collapse: টানা ভারী বৃষ্টির জেরে উত্তর কলকাতায় ভেঙে পড়ল ২০০ বছরের পুরনো বাড়ি। ভোরের এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছ NDRF ও ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ (DMG)।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 18, 2026, 08:50 AM IST|Updated: Aug 18, 2026, 11:02 AM IST
কাকভোরে বিকট শব্দ এবং আর্তনাদ! কলকাতায় ভেঙে পড়ল ২০০ বছরের পুরনো বাড়ি, প্রাণ হারালেন উর্মিলা

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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