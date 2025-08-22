Kolkata Metro: 'মোদী সরকারের নয়! এই সব মেট্রো রুটেরই পরিকল্পনা মমতারই...'
Kolkata Metro: এবার হাওড়া থেকে মেট্রোয় সোজা সেক্টর ফাইভ। শুক্রবার এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত মেট্রোর উদ্বোধন করতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। চালু হয়ে যাচ্ছে নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর ও হেমন্ত মুখার্জী থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত মেট্রোও।
শ্রেয়সী গঙ্গোপাধ্যায়: কলকাতার শহর এবং শহরতলীর যোগাযোগ ব্যবস্থার বড়সড় পরিবর্তন হয়ে যাবে আজকের পর থেকে। যেখানে একটি মেট্রো রুট অর্থাৎ ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রো সম্পূর্ণ হবে আজকে। অন্যদিকে, দুটি আরো মেট্রো রুটের একটা বড় অংশের যাত্রাপথের আজকে সূচনা হবে। এয়ারপোর্ট জুড়ে যাবে হাওড়া ময়দান এর সঙ্গে। আবার অন্যদিকে এয়ারপোর্ট জুড়বে দক্ষিণেশ্বর কিংবা গড়িয়া অঞ্চলের সঙ্গে মেট্রোপথে।
২৬-এর ভোটের আগে এটাই কি বিজেপির অন্যতম প্রচারের বিষয় হতে চলেছে। তৃণমূল অবশ্য স্পষ্ট দাবি করছে, বিজেপি নয় এই গোটা মেট্রো রুটের পরিকল্পনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। নয় ,দশ সালের রেল বাজেটে তিনি পরিকল্পনা করেছিলেন। এমনকী ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর পুরনো যে রুট তৈরি হয়েছিল সেখানে এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন ছিল না।
কিন্তু পরবর্তীকালে নতুন যে রুট হয় সেখানে এসপ্ল্যানেড স্টেশন রাখা হয়। তাও হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে। আগামী দিনে এই এসপ্ল্যানেড হতে চলেছে মেট্রোর বড় জংশন।
এই স্টেশন এসে ট্রেন বদলে জোকা থেকে এসে বিমানবন্দর বা হাওড়া ময়দান আবার দক্ষিণেশ্বর থেকেও কেউ এসপ্ল্যানেডে এসে ট্রেন বদলে চলে যাবেন এয়ারপোর্টে। পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ পত্রে রেলমন্ত্রী যে ১০১ টি স্টেশন এর উন্নয়নের কথা বলেছেন সেই স্টেশনগুলোর অর্ধেক রেলমন্ত্রী থাকাকালীন পরিকল্পনা করেছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
উল্লেখ্য, শুক্রবার বিকেল ৪.১০ নাগাদ প্রধানমন্ত্রী এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ, হেমন্ত মুখার্জী থেকে বেলেঘাটা এবং নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত মেট্রো পরিষেবার উদ্বোধন করবেন। এদিনই সন্ধ্যা ছটা থেকে ইস্ট ওয়েস্ট মেট্রোর সম্পূর্ণ পরিসেবা ব্যবহার করতে পারবেন সাধারণ মানুষ। অর্থাৎ হাওড়া ময়দান থেকে এক ট্রেনে চেপে সরাসরি চলে যেতে পারবেন সেক্টর ফাইভ পর্যন্ত। সিদ্ধান্ত মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষের। অন্যদিকে উদ্বোধন হওয়া অন্য দুটি পরিষেবা অর্থাৎ নোয়াপাড়া থেকে বিমানবন্দর ও হেমন্ত মুখার্জী থেকে বেলেঘাটা পর্যন্ত ট্রেন ২৫ অগাস্ট সকাল ৮ টা থেকে সাধারণ যাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া হবে।
