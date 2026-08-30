Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /NRS-এ অপারেশন বিভ্রাট! বিস্ফোরক অভিযোগ কুণালের, খবর পেয়েই ফোন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

NRS-এ অপারেশন বিভ্রাট! বিস্ফোরক অভিযোগ কুণালের, খবর পেয়েই ফোন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

Kunal Ghosh: গল ব্লাডারে স্টোনের বদলে অ্য়াপেনডিক্স অপারেশন করে দিয়েছেন'। রিপোর্ট পেলেই তদন্তে আশ্বাস স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়ের।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Aug 30, 2026, 09:23 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 09:23 PM IST
NRS-এ অপারেশন বিভ্রাট! বিস্ফোরক অভিযোগ কুণালের, খবর পেয়েই ফোন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর
Image Credit: NRS-এ অপারেশন বিভ্রাট!

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
সেলফি তুলতে গিয়ে পুকুরে পড়ে গেল ভাই, বাঁচাতে গিয়ে তলিয়ে মর্মান্তিক পরিণতি ৩ বোনেরও
2
3
4
5