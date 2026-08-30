/NRS-এ অপারেশন বিভ্রাট! বিস্ফোরক অভিযোগ কুণালের, খবর পেয়েই ফোন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

জি ২৪ ঘন্টা ডিজিটাল ব্যুরো: একে রোগে অন্য চিকিত্সা! 'গল ব্লাডারে স্টোনের বদলে অ্য়াপেনডিক্স অপারেশন করে দিয়েছেন', কলকাতার NRS হাসপাতালের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ কুণাল ঘোষের। খবর পেয়ে স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ফোন করলেন বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ককে। আশ্বাস দিলেন, 'রিপোর্ট পেলে অবশ্যই তদন্ত হবে'।
NRS-এ 'অপারেশন বিভ্রাট'। কুণাল জানিয়েছেন, 'বেলেঘাটা কেন্দ্রে থাকেন, গোপাল পোড়েল। ৪৭-৪৮ বয়স। একশোদিনের কাজ করেন। খেটে খান। পেটে ব্যথা হয়। ডাক্তার দেখান। বলে গলব্লাডারে স্টোন,এক্ষুনি অপারেশন করতে হবে'। তাঁর অভিযোগ, 'NRS-র পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। নথি সব আছে। সেখানে ভর্তি নেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট ডাক্তার, তাঁরা যে ভুল করেন, গল ব্লাডারে স্টোনের বদলে অ্য়াপেনডিক্স অপারেশন করে দিয়েছেন। যে অ্যাপেনডিক্স নিয়ে কোনও সমস্যাই নেই'।
বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল বলেন, 'স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। মুখ্যমন্ত্রীকে ওনার আবেদন ফরোয়ার্ড করে দেব। অবিলম্বে যাতে মুখ্য়মন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ক্ষতিপূরণ যেন দিয়ে দেওয়া হয়'। তাঁকে অবশ্য় যোগাযোগ করতে হয়নি। স্বাস্থ্যমন্ত্রী নিজেই ফোন করেন।
স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'বিধায়ক কুনাল ঘোষের সঙ্গে কথা বলেছি। NRS-র প্রিন্সিপালের সঙ্গে কথা বলেছি। রবিবার থাকায়, রিপোর্ট হাতে পাইনি। আগামীকাল রিপোর্ট পেলে অবশ্যই তদন্ত হবে'। বলেন, ছেলেটি জুলাই মাসে ভর্তি হয় পেটে ব্যথা নিয়ে। সেই সময় অ্যাপেন্ডিক্সের চিকিৎসা হয়। গলব্লাডারে পাথর ছিল। NRS-এ যদি আস্থা আস্থা না থাকে, SSKM-এ ভর্তি হতে বলেছি। কিন্তু যেহেতু বেসরকারি হাসপাতালে টাকা দিয়ে ফেলেছে। সেই কারণে ওরা SSKM-এ ভর্তি হতে চাইনি। আগামীকাল রিপোর্ট পেলে অবশ্য তদন্ত হবে'।
এখন সল্টলেকে একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি ওই ব্যক্তি। আগামীকাল সোমবার সেখানেই গলব্লাডার স্টোন অপারেশন হবে। আজ, রবিবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে যান কুণাল।
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