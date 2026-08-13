/PhD করার স্বপ্ন ছিল, তাহলে কেন এই সিদ্ধান্ত? NRS-এ মেধাবী রূপালির মৃত্যুতে বিস্ফোরক নার্স ইউনিট

রণয় তেওয়ারি, অর্কদীপ্ত মুখোপাধ্যায়: নীলরতন হাসপাতালে নার্স রূপালি বর্মনের রহস্যমৃত্যু তোলপাড়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, ৪টি ইনজেকশন পুশ করে রূপালি আত্মঘাতী হন। সেই ইনজেকশনগুলো মূলত তীব্র ব্যথা কমানোর। কিন্তু ওভারডোজ হয়ে গেলে হৃদস্পদনকে থামিয়ে দিতে পারে। ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই হাসপাতালে যান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায়।
ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, 'গত বুধবার রাতে রূপালি বর্মনকে এনআরআস হাসপাতালে বাথরুম থেকে অচেতন অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। পরবর্তীতে তাঁকে মৃত ঘোষণা করা হয়। ময়নাতদন্তে রিপোর্ট আসা না পর্যন্ত আত্মহত্যার বিষয় স্পষ্ট নয়। মৃতার স্বামী রাহুল দাস দমদম ক্যান্টেনমেন্টের বাসিন্দা। তিনি আবেদন করেন যে নীলরতন সরকার হাসপাতালে তাঁর স্ত্রী ময়নাতদন্ত যেন না হয়। রাহুল নিজেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে রূপালির ময়নাতদন্ত করার আর্জি জানান। তাঁর কথা মতোই মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'
প্রায় সময় স্বাস্থ্যকর্মীরা আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন। এই প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন,' বিভাগীয় তদন্ত করছি। আমাদের স্বাস্থ্য কর্মীরা মানসিক অবসাদে ভুগছেন কিনা এই বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।'
অন্যদিকে, NRS-এর স্টাফ নার্সের রহস্য মৃত্যুতে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন নার্সেস ইউনিটের স্টেট সেক্রেটারি ভাস্বতী মুখোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'মেয়েটি নাইট ডিউটিতে এলেন। এসে তারপরে কী এমন ঘটল যে তাঁকে একটা আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হল? মেয়েটি নার্সিংয়ে MSC করেছে এবং PhD করার স্বপ্ন তাঁর ছিল। তাহলে এরকম একটা সিদ্ধান্ত তিনি কেন নিলেন?'
তিনি আরও বলেন, 'আমরা নার্সেস ইউনিট যতটা জানি যে এখানকার নার্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ওয়ার্ডস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন—এখানে প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সমস্ত স্টাফ নার্সদের, সিস্টার ইন-চার্জদেরকে হেনস্থা করা হয়। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে মেয়েটা মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিল, তাহলে একটা ওয়ার্ডে একা মেয়েটা নাইট ডিউটি করছিল কী করে? এবং আনস্টেবল থাকতেই পারে, এতজন মেয়ে তাঁর মধ্যে কেউ কেউ আনস্টেবল থাকতে পারে। তাঁর একটা প্রসেস আছে, তাঁকে একটা ট্রিটমেন্টের মধ্যে আনতে হয় যাতে করে সে কাজটা ঠিকমত করতে পারে।'
হাসপাতালে থ্রেট কালচার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'তাই আমরা বলতে চাই NRS-এর নার্সিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে থ্রেট কালচার আছে। সব সময় শাসকদলের কাছাকাছি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনরা থেকে ওই শাসকের ভয় দেখিয়ে দেখিয়ে যত অনিয়ম এখানে চলে। ফলে এটা অবিলম্বে বন্ধ হোক- নার্সেস ইউনিটির স্পষ্ট দাবি। এবং এই ঘটনার একটি নিরপেক্ষ জুডিশিয়ারি এনকোয়ারি করতে হবে যে কেন এই সুইসাইডটা করতে গেল, কে তাঁকে এই জায়গায় ঠেলে দিল- তাদেরকে কিন্তু আমরা দেখতে চাই। খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে আমাদের প্রত্যেকটা দুর্নীতি, প্রত্যেকটা এ ধরনের ঘটনাতে আমাদের নিরপেক্ষ তদন্ত, উচ্চপর্যায়ের তদন্ত—এই কথাগুলো এখনো ব্যবহার করতে হয়।'
সর্বশেষে তিনি বলেন, 'ক্রমশই এই ঘটনা ঘটছে- কখনও CHO, কখনও GNM স্টাফ। এইরকম আত্মহত্যার ঘটনা ঘটেই যাচ্ছে। এগুলো অবিলম্বে বন্ধ হতে গেলে কিছু সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেগুলো যেন আমাদের দফতর, স্বাস্থ্যদফতর সেই দিকে একটু নজর দেয় এবং নিরপেক্ষ তদন্ত সাপেক্ষে যেন যার জন্য এটা করতে বাধ্য হল মেয়েটা, তা যেন বেরিয়ে আসে।'
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