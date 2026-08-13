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PhD করার স্বপ্ন ছিল, তাহলে কেন এই সিদ্ধান্ত? NRS-এ মেধাবী রূপালির মৃত্যুতে বিস্ফোরক নার্স ইউনিট

NRS Nurse Death: NRS হাসপাতালে নার্স রূপালি বর্মনের রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য। তাঁর স্বামীর অনুরোধে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসপাতাল প্রশাসনের ‘থ্রেট কালচার’ ও হেনস্থাকে দায়ী করে এই ঘটনার নিরপেক্ষ বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানিয়েছে নার্সেস ইউনিট।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 13, 2026, 03:26 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 03:31 PM IST
PhD করার স্বপ্ন ছিল, তাহলে কেন এই সিদ্ধান্ত? NRS-এ মেধাবী রূপালির মৃত্যুতে বিস্ফোরক নার্স ইউনিট

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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