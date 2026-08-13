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NRS-এ নার্স রূপালির রহস্যমৃত্যু! বাথরুম থেকে উদ্ধার দেহ, প্রাথমিক তদন্তে হাড়হিম তথ্য

NRS Nurse Death: অস্ত্রোপচারের সময় তীব্র ব্যাথা কমানোর যে ইনজেকশন ব্যবহার করা হয় সেটির দুটি ডোজ় এবং অ্যানাস্থেশিয়াতে ব্যবহৃত ইনজেকশন এক সঙ্গে নিয়েছিলেন ওই তরুণী নার্স। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ওই দুটি ইনজেকশন এক সঙ্গে নিলে গভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন, শ্বাসের গতি একেবারে কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। তাতে কোমায় চলে যাওয়া বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।

Written BySoumita Khan
Published: Aug 13, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Aug 13, 2026, 12:21 PM IST
NRS-এ নার্স রূপালির রহস্যমৃত্যু! বাথরুম থেকে উদ্ধার দেহ, প্রাথমিক তদন্তে হাড়হিম তথ্য

About the Author

Soumita Khan

Soumita Khan

আশুতোষ কলেজ থেকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়-- সাংবাদিকতা নিয়েই পড়াশোনা। আন্তর্জাল সাংবাদিকতায় পেশাগত হাতেখড়ি। লেখেন সব বিষয়েই, তবে ক্রাইমের খবরের আনাচকানাচে ঘোরাঘুরিতে বেশি আগ্রহ। অনুক্ষণ শিক্ষানবিশ...

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