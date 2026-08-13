/NRS-এ নার্স রূপালির রহস্যমৃত্যু! বাথরুম থেকে উদ্ধার দেহ, প্রাথমিক তদন্তে হাড়হিম তথ্য

অয়ন শর্মা: এনআরএস মেডিক্যাল কলেজের HDU-তে কর্তব্যরত নার্সের রহস্যমৃত্যু। মৃত নার্সের নাম রূপালি বর্মন (৩০)। রূপালি বিবাহিত এবং দমদম থানা এলাকার বাসিন্দা। প্রাথমিক তদন্ত ও সূত্রের খবর অনুযায়ী, যে ইনজেকশন নিলে হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হয়ে যায়, তেমনই ৪টি ইনজেকশন তিনি নিয়েছিলেন বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। রূপালীর বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুরে। এক বছর আগেই তাঁর বিয়ে হয়।
১২ অগাস্ট রাত ৮টা থেকে এনআরএস-এর অ্যান্টিনেটাল ওয়ার্ডে (যেখানে সন্তান প্রসবের আগে গর্ভবতী মায়েদের রাখা হয়) রূপালীর নাইট শিফট শুরু হয়। রাত ১০টা ২০ নাগাদ তিনি ওই ওয়ার্ডের এইচডিইউ (HDU) বিভাগের ৩৩ নম্বর ঘরের বাথরুমে যান। প্রায় সাত মিনিট পর, অর্থাৎ রাত ১০টা ২৭ মিনিট নাগাদও তিনি ফিরে না আসায় সহকর্মী নার্সরা তাঁকে ফোন করেন। কিন্তু কোনও সাড়া পাওয়া যায়নি।
বাথরুমের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ থাকায় সন্দেহ আরও বাড়ে। শেষমেশ মেহবুব আলম ও শ্রেয়া গাইন নামের দুই সহকর্মী দরজা ভেঙে ভিতরে ঢোকেন এবং রূপালিকে অচেতন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন। দ্রুত উদ্ধার করে চিকিৎসকদের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ফেন্টানিল, এবং মিডাজোলাম আইভি পুশ করেন রূপালি।
অস্ত্রোপচারের সময় তীব্র ব্যাথা কমানোর যে ইনজেকশন ব্যবহার করা হয় সেটির দুটি ডোজ় এবং অ্যানাস্থেশিয়াতে ব্যবহৃত ইনজেকশন এক সঙ্গে নিয়েছিলেন ওই তরুণী নার্স। চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, ওই দুটি ইনজেকশন এক সঙ্গে নিলে গভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন, শ্বাসের গতি একেবারে কমে যাওয়া বা বন্ধ হয়ে যাওয়া এবং শরীরে অক্সিজেনের মাত্রা কমতে থাকে। তাতে কোমায় চলে যাওয়া বা মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে।
ফেন্টানিল ইনজেকশন ২ টো নিয়েছিলেন। এই ইনজেকশন চিকিৎসকেরা অস্ত্রোপচারের সময় তীব্র ব্যথা থামাতে ব্যবহার করা হয়। ওভার ডোজ হলে কী হতে পারে? এর ফলে শ্বাস-প্রশ্বাস খুব ধীর গতি হতে পারে। midaz iv ১টা নিয়েছিলেন তিনি, শিরায় ইনজেকশন দেওয়ার ২ মিনিটের মধ্যে কাজ শুরু করে। উদ্বেগ উপশম করতে, তন্দ্রাচ্ছন্নতা আনতে, ঘুম আনতে এবং চিকিৎসা পদ্ধতির স্মৃতি অবরুদ্ধ করতেব্যবহৃত হয । এটি শুধুমাত্র প্রশিক্ষিত চিকিৎসা পেশাজীবীদের দ্বারা ক্লিনিকাল পরিবেশে প্রয়োগ করা হয়। প্রাথমিকভাবে অনুমান ওষুধের ওভার ডোজের কারণে মৃত্যু রূপালির।
খবর পেয়েই রাতে এন্টালি থানা ও লালবাজারের হোমিসাইড শাখার পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। ঘটনাস্থল খুঁটিয়ে পরীক্ষা করে পুলিস কোনও দৃশ্যমান আঘাতের চিহ্ন বা কোনও সুইসাইড নোট উদ্ধার করতে পারেনি। ফলে আপাতত মৃত্যুর প্রকৃত কারণ নিয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা যাচ্ছে না। পুলিস জানিয়েছে, ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে ইনকোয়েস্ট এবং ময়নাতদন্ত করা হবে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরই মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাবে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে এন্টালি থানার পুলিসও ডিডি হোমিসাইডের তদন্তকারী দল। ইতোমধ্যেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী আসছেন এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে।
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