/NRS এর নার্সের রহস্যমৃত্যুতে বড় মোড়: মাত্র একবছর আগে বিয়ে হওয়া রূপালীর বাঁহাতে ইঞ্জেকশনের ক্ষত, খুন না মৃত্যু?

জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: কলকাতার নীলরতন সরকার (এনআরএস) মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে নাইট ডিউটি চলাকালীন এক নার্সের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ও রহস্য দানা বেঁধেছে। মৃত নার্সের নাম রূপালী দাস, বয়স ৩০। তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পটাশপুর-২ ব্লকের আড়গোয়াল গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। বুধবার রাতে হাসপাতালে ডিউটি চলাকালীন এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই মৃতার পরিবার ও স্বজনদের মধ্যে গভীর শোকের ছায়া নেমে এসেছে।
এনআরএস হাসপাতাল থেকেই নার্সিং পাস করার পর গত দুই বছর ধরে তিনি সেখানেই কর্মরত ছিলেন। মাত্র এক বছর আগে বিয়ে হয়েছে রূপালীর। তাঁর স্বামীর সঙ্গে বর্তমানে দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় থাকতেন।
রহস্যজনক ফোন ও পরিবারের দাবি
ঘটনার পর মৃতার বাবার বাড়ির পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন তাঁর স্বামী। পরিবারের সদস্যরা জানান, হঠাৎই মৃতার স্বামী ফোন করে সংক্ষেপে বলেন, 'আপনাদের মেয়ে সুইসাইড করেছে, পুলিস কেস হয়ে গেছে, আপনারা আসুন।' কথাটি বলেই তিনি তড়িঘড়ি ফোন কেটে দেন।
স্বাভাবিকভাবেই হঠাৎ এমন একটি দুঃসংবাদে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। মৃতার স্বজনেরা জানান, তাঁরা এখনই কারও বিরুদ্ধে সরাসরি কোনও অভিযোগ আঙুল তুলে করছেন না। তবে তাঁদের পরিষ্কার দাবি-- এটি যদি সাধারণ আত্মহত্যা না হয়ে কোনও খুন হয়, কিংবা মানসিক বা শারীরিক নির্যাতনের কারণে রূপালীকে আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য করা হয়ে থাকে, তবে তার সঠিক ও নিরপেক্ষ তদন্ত করতে হবে। পুলিস ও প্রশাসন যেন প্রকৃত দোষীদের চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে।
তদন্তের গতিপ্রকৃতি ও পুলিসের তথ্য
পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ঘটনার তদন্তে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সূত্র উঠে এসেছে:
ওষুধের ব্যবহার: দেহের পাশ থেকে উদ্ধার হওয়া জিনিসের মধ্যে ২ মিলিলিটারের (2 ml) একটি ভায়াল ব্যবহার করা হয়েছে বলে প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে। এছাড়া আরও দুটি ভায়াল অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে। চিকিৎসকদের মতে, শরীরে তীব্র যন্ত্রণা (extreme pain) উপশমের চিকিৎসায় সাধারণত এই ধরণের উচ্চমাত্রার ওষুধ ব্যবহার করা হয়।
ইনজেকশনের দাগ: মৃতার বাঁ হাতে একটি ইনজেকশনের গভীর দাগ পাওয়া গেছে। ফলে তিনি নিজে বা অন্য কেউ সেই ওষুধ শরীরে পুশ করেছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।
সন্দেহ ও ময়নাতদন্ত: ঘটনার নিরপেক্ষতা সুনিশ্চিত করতে ময়নাতদন্তের সময় পরিবারের সদস্যদের উপস্থিতি রাখা হচ্ছে এবং পুরো ময়নাতদন্ত প্রক্রিয়াটির ভিডিওগ্রাফি করা হচ্ছে।
ব্যক্তিগত জীবন
রূপালী দেবী প্রায় দুই বছর আগে নার্স হিসেবে সরকারি চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন। মাত্র এক বছর আগে তাঁর বিয়ে হয়। জানা গেছে, সামাজিক মাধ্যমে (Social Media) পরিচয়ের সূত্র ধরেই তাঁদের প্রণয়ের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং পরবর্তীতে বিয়ে হয়। তাঁর স্বামী পেশায় একটি বেসরকারি সংস্থার অ্যাকাউন্ট্যান্ট। প্রাথমিক তদন্তে রূপালীর ভাই বা পরিবারের পক্ষ থেকে এখনও লিখিতভাবে কোনো নির্দিষ্ট অভিযোগ দায়ের করা হয়নি। তবে সার্বিক পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে পুলিস।
ঘটনার বিবরণ
বুধবার রাতে এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের স্ত্রীরোগ বিভাগের এইচডিইউ (HDU - High Dependency Unit)-তে রূপালী দেবীর নাইট ডিউটি ছিল। রাত ৮টা থেকে তাঁর ডিউটি শুরু হয়। তবে ডিউটিতে যোগ দেওয়ার কিছুক্ষণ পর থেকেই তাঁকে আর ডিউটি রুমে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না।
দীর্ঘক্ষণ সাড়াশব্দ না পেয়ে এবং শৌচাগারের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ দেখে সন্দেহ হয় তাঁর সহকর্মীদের। সাথে সাথেই বিষয়টি পুলিসে জানানো হয়। খবর পেয়ে পুলিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে শৌচাগারের দরজা ভেঙে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করে। এরপর চিকিৎসকেরা তাঁকে পরীক্ষা করে মৃত বলে ঘোষণা করেন।
পরিবারের সদস্যরা জানান, তাঁরা এখনই কারও বিরুদ্ধে সরাসরি লিখিত অভিযোগ করছেন না। তবে এটি আত্মহত্যা না কি খুন, কিংবা নির্যাতনের কারণে তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে--তা নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে খতিয়ে দেখে দোষীদের শাস্তির দাবি জানিয়েছেন তাঁরা। প্রক্রিয়াটির স্বচ্ছতা রক্ষায় স্বজনদের উপস্থিতিতে ময়নাতদন্তের পুরো বিষয়টি ভিডিয়োগ্রাফি করা হচ্ছে।
তদন্তে পুলিসের পদক্ষেপ
লালবাজারের গোয়েন্দা বিভাগ ও এন্টালি থানার পুলিশ সমন্বয় রেখে ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে:
১. সিসিটিভি ও কল লিস্ট: বুধবার রাতে হাসপাতালে আসার পর কী কী ঘটেছিল, তা জানতে হাসপাতালের সমস্ত সিসিটিভি (CCTV) ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি মৃতার মোবাইল ফোনের কল ডিটেইলস রেকর্ড (CDR) পরীক্ষা করা হচ্ছে।
২. সাক্ষ্য গ্রহণ: হাসপাতালের নিরাপত্তাকর্মী, ডিউটি চিকিৎসক ও সহকর্মী নার্সদের বয়ান রেকর্ড করা হয়েছে।
৩. পারিবারিক দিক: তরুণীর দাম্পত্য বা ব্যক্তিগত জীবনে কোনও মানসিক অশান্তি বা সমস্যা ছিল কি না, তা জানতে তাঁর স্বামীর সঙ্গে কথা বলছেন তদন্তকারীরা।
ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক রিপোর্টের পরেই এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর প্রকৃত কারণ পরিষ্কার হবে বলে মনে করছে পুলিস।
সাক্ষীদের বয়ান গ্রহণ
ঘটনার খবর পেয়ে লালবাজারের গোয়েন্দা শাখা ও স্থানীয় এন্টালি থানার পুলিস তদন্ত শুরু করেছে। হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থার দায়িত্বে থাকা নিরাপত্তাকর্মী (Security Staff), কর্তব্যরত চিকিৎসক এবং অন্যান্য সহকর্মী নার্সদের বয়ান ইতিমধ্যেই রেকর্ড করা হয়েছে। রূপালী দেবী সত্যিই মানসিক অবসাদে আত্মঘাতী হয়েছেন, নাকি অন্য কোনো রহস্য লুকিয়ে রয়েছে—ময়নাতদন্ত ও ফরেনসিক রিপোর্টের পরেই তা পরিষ্কার হবে।
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