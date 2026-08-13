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NRS এর নার্সের রহস্যমৃত্যুতে বড় মোড়: মাত্র একবছর আগে বিয়ে হওয়া রূপালীর বাঁহাতে ইঞ্জেকশনের ক্ষত, খুন না মৃত্যু?

NRS Nurse Rupali Burman mysterious death: এনআরএস হাসপাতাল থেকেই নার্সিং পাস করার পর গত দুই বছর ধরে তিনি সেখানেই কর্মরত ছিলেন। মাত্র এক বছর আগে বিয়ে হয়েছে রূপালীর। তাঁর স্বামীর সঙ্গে বর্তমানে দমদম ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় থাকতেন।

Reported ByNabanita Sarkar Edited ByNabanita Sarkar
Published: Aug 13, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 07:15 PM IST
NRS এর নার্সের রহস্যমৃত্যুতে বড় মোড়: মাত্র একবছর আগে বিয়ে হওয়া রূপালীর বাঁহাতে ইঞ্জেকশনের ক্ষত, খুন না মৃত্যু?

About the Author

Nabanita Sarkar

Nabanita Sarkar

সাংবাদিকতায় স্নাতকোত্তর। সংবাদ মাধ্যমের পাশাপাশি রাজনৈতিক পরামর্শদাতাদাতা হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা। আইন-আদালত থেকে বিনোদন, দেশ থেকে দুনিয়ার হরেক খবরে শেখার চেষ্টা অবিরাম...

 

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