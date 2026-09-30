Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /কলকাতা
  • /জনরোষের শিকার অনুব্রত? নিন্দার কোনও ভাষা নেই, বড় দাবি ঋতব্রতের

'জনরোষে'র শিকার অনুব্রত? 'নিন্দার কোনও ভাষা নেই', বড় দাবি ঋতব্রতের

Anubrata Mondal:  'দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে প্রশাসনের  ব্য়বস্থা গ্রহণ করার দরকার। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে সরকার যা বলছেন, সেগুলি কেবল কথার কথা'।

Written ByTanumoy Ghosal
Published: Sep 30, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Sep 30, 2026, 08:24 PM IST
'জনরোষে'র শিকার অনুব্রত? 'নিন্দার কোনও ভাষা নেই', বড় দাবি ঋতব্রতের
Image Credit: বড় দাবি ঋতব্রতের

About the Author

Tanumoy Ghosal

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা।

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
'স্ত্রী মুসকান ও প্রেমিক সাহিল দুজনকেই...' , সৌরভ খুনে রায় দিল আদালত
2
3
4
5