'জনরোষে'র শিকার অনুব্রত? 'নিন্দার কোনও ভাষা নেই', বড় দাবি ঋতব্রতের

জি ২৪ ঘণ্টা ঘণ্টা ডিজিটাল ব্য়ুরো: বদলের বাংলায় এবার 'জনরোষে'র শিকার অনুব্রত মণ্ডল! 'নিন্দার কোনও ভাষা নেই', বললেন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়। কুণাল ঘোষের প্রশ্ন, 'তাহলে ওখানে দিয়ে কী লাভ হল, বিশ্বাসঘাতকতা করতে হচ্ছে, আবার গাছের জালও খেতে হচ্ছে'!
ঋতব্রত বলেন, 'খুব দুর্ভাগ্য়জনকভাবে, এতবড় ম্য়ানডেট নিয়ে রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এসেছে। আইনের শাসন রাজ্যে প্রতিষ্ঠা হওয়ার কথা। অনুব্রত মণ্ডল শুধু আমাদের জেলা সভাপতি নন, তিনি একজন বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ। আজকে ঘটনা প্রমাণ করছে, আইনের শাসনের বদলে শাসকের আইন কায়েমের চেষ্টা করা হচ্ছে'। তাঁর স্পষ্ট কথা, 'দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে অবিলম্বে প্রশাসনের ব্য়বস্থা গ্রহণ করার দরকার। যদি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহলে বুঝতে হবে সরকার যা বলছেন, সেগুলি কেবল কথার কথা'।
ফিরহাদ হাকিমের মতে, 'এগুলি যা হচ্ছে, এগুলি অন্যায় হচ্ছে। আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়ছে'। বলেন, 'কাউকে মারধর, পার্টি অফিস ভাঙা, সমর্থনযোগ্য নয়। এটাতে কী হবে! সমাজবিরোধী, অপরাধীরা আরও উত্সাহিত হয়ে আরও তাণ্ডব চালাবে। পশ্চিমবঙ্গের নাম বদনাম হবে। এরকম চলতে থাকে, বাংলার ক্ষতি হবে বিনিয়োগকারীরা আসতে ভয় পাবেন'।
ছাব্বিশে ছারখার তৃণমূল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ছেড়ে অনুব্রত এখন ঋতশিবিরে। মমতা তৃণমূলের নেতা কুণাল ঘোষ বলেন, 'পুরোটা বোঝা যাচ্ছে না। দৃশ্যটা অত্য়ন্ত উদ্বেগজনক। মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে ছেড়ে বালিশের দিকে এগিয়েছেন। ভালো হয়েছেন। এখন কারা করল? কে করল? অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে কারও অভিযোগ থাকতেই পারে। কিন্তু অফিসে ঢুকে এভাবে ভাঙচুর, এতো সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলা ও রাজ্যের ভাবমূর্তির পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক। ওদিকে গেলেও এখন বাঁচা যাচ্ছে না'।
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