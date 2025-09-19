East West Metro: পুজোর মুখে সুখবর, হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত এবার আর ঘন ঘন মেট্রো! কবে থেকে?

East West Metro: পুজোর মুখে সুখবর, হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত এবার আর ঘন ঘন মেট্রো! কবে থেকে?
East West Metro: গ্রিন লাইনে বাড়ছে মেট্রো পরিষেবা। ১৮৬ নয়, সোম থেকে শনি হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত চলবে ২২৬ ট্রেন। ব্যস্ত সময়ে ৬ মিনিটের অন্তর মিলবে মেট্রো।
অয়ন ঘোষাল: পুজোর মুখে সুখবর। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত বাড়়ছে মেট্রো পরিষেবা! ১৮৬ নয়, সোম থেকে শনি এই রুটে চলবে ২২৬ ট্রেন। ব্যস্ত সময়ে ৬ মিনিটের অন্তর মিলবে মেট্রো। আগেও দুটি মেট্রো মাঝে ব্যবধান ছিল ৮ মিনিট। আগামীকাল, শনিবার থেকে চালু হচ্ছে এই পরিষেবা।
শহরের সঙ্গে মেট্রো পথে জুড়ে গিয়েছে শহরতলি। চালু হয়ে গিয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। হাওড়া ময়দান থেকে গঙ্গায় নিচে দিয়ে মেট্রোয় সোজা সল্টলেক সেক্টর ৫! মেট্রোর পরিভাষায় এই রুটটিকে বলা হয় গ্রিন লাইন। আজ, শুক্রবার এক বিবৃতিতে সেই গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবার বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ।
এদিকে রবিবার মহালয়া। সেদিন ব্লু লাইন অর্থাত্ দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলবে বাড়তি মেট্রো। শুধু তাই নয়, সপ্তাহের অন্যন্য কাজের দিনের মতোই সকাল থেকেই মিলবে পরিষেবা। দিনের শেষ মেট্রোর সময় অবশ্য অপরিবর্তিতই থাকছে।
রবিবার দিনভর ১৩০ মেট্রো চলে। দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম। মহালয়া উপলক্ষ্যে আগামী রবিবার দিনভর মেট্রো চলবে ১৮২টি। বস্তুত, অন্যন্য কাজের দিনের মতো সকাল ৬.৫০ ও ৬.৫৫ থেকেই চালু হয়ে যাবে পরিষেবা।
মেট্রো তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নোয়াপাড়া সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে, দক্ষিণেশ্বর থেকে ৬টা ৫৫ মিনিটে আর দমদম থেকেও সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটেই প্রথম মেট্রো পাও যাবে। ফিরতি পথে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) এবং শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে প্রথম মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে যথাক্রমে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে এবং সকাল ০৬টা ৫৮ মিনিটে। । অন্যান্য রবিবার প্রান্তিক স্টেশনগুলি থেকে সকাল ৯.৫০-এর আগে মেট্রো পাওয়া যায় না।
