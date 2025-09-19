English हिन्दी मराठी தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Zee News Bengali
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

East West Metro: পুজোর মুখে সুখবর, হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত এবার আর ঘন ঘন মেট্রো! কবে থেকে?

East West Metro: গ্রিন লাইনে বাড়ছে মেট্রো পরিষেবা।  ১৮৬ নয়, সোম থেকে শনি হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত চলবে ২২৬ ট্রেন।  ব্যস্ত সময়ে ৬ মিনিটের অন্তর মিলবে মেট্রো। 

তনুময় ঘোষাল | Updated By: Sep 19, 2025, 09:04 PM IST
East West Metro: পুজোর মুখে সুখবর, হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত এবার আর ঘন ঘন মেট্রো! কবে থেকে?

অয়ন ঘোষাল: পুজোর মুখে সুখবর। হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ পর্যন্ত বাড়়ছে মেট্রো পরিষেবা! ১৮৬ নয়, সোম থেকে শনি এই রুটে চলবে ২২৬ ট্রেন। ব্যস্ত সময়ে ৬ মিনিটের অন্তর মিলবে মেট্রো। আগেও দুটি মেট্রো মাঝে ব্যবধান ছিল ৮ মিনিট। আগামীকাল, শনিবার থেকে চালু হচ্ছে এই পরিষেবা। 

Add Zee News as a Preferred Source

আরও পড়ুন:  Brain Eating Amoeba: মারণ ব্রেন ইটিং অ্যামিবা কলকাতাতেও? অতীন ঘোষ স্পষ্ট জানালেন...

শহরের সঙ্গে মেট্রো পথে জুড়ে গিয়েছে শহরতলি। চালু হয়ে গিয়েছে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো। হাওড়া ময়দান থেকে গঙ্গায় নিচে দিয়ে মেট্রোয় সোজা সল্টলেক সেক্টর ৫! মেট্রোর পরিভাষায় এই রুটটিকে বলা হয় গ্রিন লাইন। আজ, শুক্রবার এক বিবৃতিতে সেই গ্রিন লাইনে মেট্রো পরিষেবার বাড়ানোর কথা ঘোষণা করল মেট্রো কর্তৃপক্ষ। 

এদিকে রবিবার মহালয়া। সেদিন  ব্লু লাইন অর্থাত্‍  দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম পর্যন্ত চলবে বাড়তি মেট্রো।  শুধু তাই নয়, সপ্তাহের অন্যন্য কাজের দিনের মতোই সকাল থেকেই মিলবে পরিষেবা। দিনের শেষ মেট্রোর সময় অবশ্য অপরিবর্তিতই থাকছে।

রবিবার দিনভর ১৩০ মেট্রো চলে।  দক্ষিণেশ্বর থেকে শহিদ ক্ষুদিরাম। মহালয়া উপলক্ষ্যে আগামী রবিবার দিনভর মেট্রো চলবে ১৮২টি। বস্তুত, অন্যন্য কাজের দিনের মতো সকাল ৬.৫০ ও ৬.৫৫ থেকেই  চালু হয়ে যাবে পরিষেবা। 

মেট্রো তরফে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, নোয়াপাড়া সকাল ৬টা ৫০ মিনিটে, দক্ষিণেশ্বর থেকে ৬টা ৫৫ মিনিটে আর  দমদম থেকেও সকাল ৬টা ৫৫ মিনিটেই প্রথম মেট্রো পাও যাবে। ফিরতি পথে মহানায়ক উত্তম কুমার (টালিগঞ্জ) এবং শহীদ ক্ষুদিরাম মেট্রো স্টেশন থেকে প্রথম মেট্রো পরিষেবা পাওয়া যাবে যথাক্রমে সকাল ৬ টা ৫৫ মিনিটে এবং সকাল ০৬টা ৫৮ মিনিটে। । অন্যান্য রবিবার প্রান্তিক স্টেশনগুলি থেকে সকাল ৯.৫০-এর আগে মেট্রো পাওয়া যায় না।

আরও পড়ুন:  SSC Scam: চাকরিহারা গ্রুপ সি-ডি কর্মীদের ভাতায় বহাল স্থগিতাদেশই! এবছর আর...

(দেশ, দুনিয়া, রাজ্য, কলকাতা, বিনোদন, খেলা, লাইফস্টাইল স্বাস্থ্য, প্রযুক্তির টাটকা খবর, আপডেট এবং ভিডিয়ো পেতে ডাউনলোড-লাইক-ফলো-সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের AppFacebookWhatsapp ChannelX (Twitter)YoutubeInstagram পেজ-চ্যানেল)

About the Author

Tanumoy Ghosal

সাংবাদিকতাতে স্নাতক। শুরু প্রিন্ট মিডিয়ায়। তারপর বৈদ্যুতিন মাধ্যম ঘুরে এখন ডিজিটাল সাংবাদিকতায়। আগ্রহ মূলত  রাজনৈতিক খবরে। খেলা, বিশেষত ফুটবল হল ভালোবাসা। ...Read More

Tags:
kolkata metroeast west metrometro service
পরবর্তী
খবর

Brain Eating Amoeba: মারণ ব্রেন ইটিং অ্যামিবা কলকাতাতেও? অতীন ঘোষ স্পষ্ট জানালেন...
.

পরবর্তী খবর

Masood Azhar Behind Parliament Attack, 26/11: মাসুদই দিল্লি-মুম্বই হামলার মাস্টারমাইন্ড, পাক...