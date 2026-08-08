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পুরভোটের আগে কলকাতায় লাফিয়ে বাড়ছে ওয়ার্ড, গায়েব হচ্ছে বহু হেভিওয়েটের আসন

KMC Delimitation: বড় ওয়ার্ডগুলো ভেঙে ছোট করা হচ্ছে। যেসব ওয়ার্ডে ভোটারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশি, সেগুলোকে একাধিক অংশে ভাগ করা হচ্ছে

Written BySekender Abu Zafar
Published: Aug 08, 2026, 09:00 PM IST|Updated: Aug 08, 2026, 09:00 PM IST
পুরভোটের আগে কলকাতায় লাফিয়ে বাড়ছে ওয়ার্ড, গায়েব হচ্ছে বহু হেভিওয়েটের আসন

About the Author

Sekender Abu Zafar

Sekender Abu Zafar

প্রিন্ট মিডিয়া দিয়ে শুরু। বর্তমানে ডিজিটালে। সবেমিলিয়ে প্রায় দু'দশক। রাজনীতি, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, ক্রাইম, ক্রীড়া, ইতিহাস, ফিচার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ লেখালেখিতে বিচরণ।

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