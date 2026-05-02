West Bengal Assembly Election 2026: অপারেশন সিঁদুর ২.৫-এর জন্য তৈরি: থানায় বসে কালান্তক বন্দুক হাতে সোশ্য়াল পোস্টে সাসপেন্ড কালীঘাটের ওসি

West Bengal Assembly Election 2026: অপারেশন সিঁদুর ২.৫-এর জন্য তৈরি: থানায় বসে কালান্তক বন্দুক হাতে সোশ্য়াল পোস্টে সাসপেন্ড কালীঘাটের ওসি
West Bengal Assembly Election 2026: বিতর্কের মুখে বড় পদক্ষেপ কলকাতার পুলিসের। কালীঘাট থানার নতুন ওসি চামেলি মুখোপাধ্যায়।
জি ২৪ ঘণ্টা ডিজিটাল ব্যুরো: 'নতুন অ্যাসাইনমেন্টের জন্য তৈরি'। ভোট গণনার একদিন আগে অত্যাধিক আগ্নেয়াস্ত্র হাতে সোশ্যাল মিডিয়া ছবি পোস্ট! বিতর্কের মুখে শেষপর্যন্ত কালীঘাট থানার ওসি গৌতম দাসকে সাসপেন্ড করল কলকাতা পুলিস। ওসি-র দায়িত্বে এবার চামেলি মুখোপাধ্যায়।
মাঝে আর মাত্র একদিন। সোমবার সকালে যখন শুরু হয়ে যাবে ভোটগণনা, তখন 'বিতর্কিত' ছবি পোস্ট করলেন খোদ কালীঘাট থানার ওসি গৌতম দাস। নির্বাচন কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৃণমূল। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল ও কলকাতা পুলিস কমিশনার অজয় নন্দকে চিঠি বিষয়টি জানান তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার।
To,
The Chief Election commissioner of India, New Delhi
With copy to:
CEO, West Bengal
Commissioner of Police, Kolkata.
From:
Jay Prakash Majumdar
Vice President
West Bengal Trinamool Congress
Respected Sirs,
On behalf the common people of West Bengal I hereby lodge… pic.twitter.com/6actZdYXmz
— Jay Prakash Majumdar (@Jay_Majumdar) May 1, 2026
দ্বিতীয় দফার ভোটের আগেই কালীঘাটের থানা ওসি বদল করেছিল নির্বাচন কমিশন। তখন দায়িত্বে আনা হয়েছিল লকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের আধিকারিক উৎপল ঘোষকে। একমাসের মধ্যে তাঁর জায়গায় কালীঘাট থানা ওসি হন গৌতম দাস।
ছবি দেখা যাচ্ছে, পরনে ইউনিফর্ম। থানায় নিজের চেম্বারেই অত্যাধুনিক আগেয়াস্ত্র হাতে বসে রয়েছে গৌতম। তৃণমূলের দাবি, ফেসবুক ও হোয়াটস অ্যাপে স্ট্যাটাসে ছবি পোস্ট করেছেন তিনি নিজেই। জয়প্রকাশের মতে, 'এ ধরনের ছবি শুধু অস্বস্তিকর নয়, আইনের চোখেও অত্যন্ত আপত্তিকর। ওই ছবি থেকে স্পষ্ট তিনি অত্যাধুনিক বন্দুক নিয়ে কাউকে নিশানা করছেন'। তাঁর প্রশ্ন, কালীঘাট থানার ওসির হাতে যে ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র রয়েছে, তা তাঁর জন্য বরাদ্দ আদৌ রয়েছে তো? তিনি কি ওই ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্র ব্যবহারে প্রশিক্ষিত? এরপরই পদক্ষেপ করল কলকাতা পুলিস।
